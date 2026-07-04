¿Cuánto cuesta alquilar el Madison Square Garden?

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce obligaría a cerrar calles, desplegar cientos de agentes y asumir costos públicos y privados de gran escala en Nueva York.

Lo que hay que tener en cuenta a la hora de organizar un evento en el Madison Square Garden --como, por ejemplo, una boda entre una estrella del pop y un jugador de fútbol americano-- es que el alquiler solo es una pequeña parte del gasto total.

PUBLICIDAD

El costo básico del alquiler, según expertos del sector con experiencia en organizar eventos en este recinto, oscila entre los 600.000 y los 800.000 dólares. Los artistas u otros organizadores, por supuesto, negociarían esa tarifa directamente con el recinto, sobre todo alguien como Swift, que tiene una relación de larga data con el Garden y que puede atraer una gran cantidad de publicidad al mismo.

Ni los representantes del Garden ni los de Swift han respondido a nuestras solicitudes de comentarios.

Una fuente del sector con experiencia en trabajar con el recinto, que habló con la condición de mantener su anonimato, calculó que el costo para que Swift reserve el Garden durante dos días sería entre 1,2 y 1,6 millones de dólares. Pero eso es solo para poder entrar, añadió esta persona, y probablemente no incluye el costo de cerrar prácticamente el recinto esta semana para montarlo todo.

PUBLICIDAD

"Sin duda, es mucho más que una boda", dijo Jessica Stewart, vicepresidenta de mercadeo y ventas de EMRG Media, una empresa de eventos de Nueva York que ha trabajado con empresas de la lista Fortune 500.

El costo de un evento reciente en el Garden, el mitin del presidente Donald Trump celebrado allí en 2024, fue de 649.867 dólares en alquiler, según muestran los informes de gastos de campaña.

PUBLICIDAD

Otro costo asociado al alquiler de un recinto como el Garden es el seguro para cubrir accidentes o daños materiales, así como cualquier otro imprevisto. Dependiendo de la escala y el tamaño del evento, el Garden podría exigir una cobertura mínima de más de 10.000 dólares, dijo Erica Maurer, socia de EMRG Media.

"Hay muchos aspectos a tener en cuenta", dijo Maurer, y los costos pueden variar en función de la decoración, el número de actuaciones y otros factores, añadió. Además, cada proveedor podría tener su propia póliza complementaria, señaló.

PUBLICIDAD

Pero es posible que una artista que hace conciertos constantemente como Swift ya tenga una póliza de seguro preexistente que podría ampliar para cubrir el recinto durante el fin de semana festivo, señaló esta experta del sector.

También hay gastos varios --iluminación, sonido, cáterin, flores, decoración, mano de obra-- que podrían elevar el costo total de la boda hasta una estimación muy conservadora de entre 10 y 12 millones de dólares, dijo Stewart. Solo la parte de audio y video, si hay un espectáculo, podría alcanzar el millón de dólares, añadió.

PUBLICIDAD

"Es, literalmente, lo que llamamos una 'toma de control del recinto'", dijo Stewart.

La seguridad sería otro costo importante. Se espera que el evento reúna a famosos de primera fila, que tendrán que entrar y salir del recinto en Midtown Manhattan durante un fin de semana festivo, cuando se prevé que se reúnan grandes multitudes de seguidores y curiosos.

PUBLICIDAD

Además, están las tasas del Ayuntamiento de Nueva York por el permiso para celebrar este evento de dos días, que la ciudad clasifica como un "evento extragrande".

Es probable que eso les cueste a la pareja al menos 132.000 dólares, según las tarifas que cobra la oficina municipal encargada de los permisos. Eso no incluye los costos de ampliar el permiso hasta el sábado, cuando habrá que desmontar la carpa y retirar el resto de materiales del edificio, un proceso que podría prolongarse hasta las 7:00 p. m., según una persona con conocimiento del permiso aprobado por el ayuntamiento.

PUBLICIDAD

Y, aunque es probable que la pareja corra con los costos de su propia seguridad privada, los costos totales de la seguridad pública para el evento probablemente se dispararán mucho más, según muestran los registros y las entrevistas.

Se espera que cientos de agentes de policía patrullen afuera del Garden, muchos de ellos haciendo horas extras. (Jessica S. Tisch, la comisionada de policía de Nueva York, ya había ordenado a los agentes que trabajaran turnos de 12 horas para vigilar el Mundial, el 4 de julio, el Sail 250 y otros eventos planificados desde hace tiempo).

PUBLICIDAD

Un representante del Departamento de Policía se negó a comentar los posibles costos para la ciudad.

Pero unos cálculos aproximados hechos por antiguos funcionarios municipales sitúan el costo para los contribuyentes en bastante más de un millón de dólares.

Kenneth Corey, exjefe del departamento, dijo que para un evento así desplegaría un mínimo de unos 400 agentes para proteger a la multitud afuera del Garden.

"El edificio en sí es muy fácil de proteger", dijo Corey. Pero se necesitarán cientos de agentes en las calles para vigilar posibles amenazas y controlar a los aficionados, que podrían verse tentados a abalanzarse contra las barricadas cuando las celebridades entren y salgan del Garden. Varias cuadras alrededor del recinto estarán cerradas el viernes al tráfico y a los peatones, incluyendo tramos de la Séptima Avenida, según muestran los registros.

El costo total solo de la presencia policial adicional en esas zonas alcanzaría, con toda probabilidad, al menos 360.000 dólares al día, según Corey.

Eso sin contar los costos del personal médico de la unidad de Servicios Médicos de Emergencia de la ciudad, que también tendrá que estar presente para atender a cualquiera que sufra un golpe de calor o se deshidrate.

Eso probablemente supondría otros 500.000 dólares, dijo Laura Kavanagh, excomisaria del Cuerpo de Bomberos, que supervisa los servicios médicos de emergencia.

Todo esto probablemente requeriría los mismos recursos que la ciudad gasta en un desfile, dijo Kavanagh, aunque no uno como el del Día de Acción de Gracias de Macy's.

Quizá un desfile "de tamaño medio", dijo.

Emma G. Fitzsimmons y Dana Rubinstein colaboraron con reportería.

Alisha Haridasani Gupta es reportera del Times y cubre temas de estilo y cultura pop.

Ishani Desai es una reportera que cubre noticias de última hora y otros temas, y forma parte de la promoción 2026-27 del Times Fellowship, un programa para periodistas que están empezando su carrera.

Maria Cramer es una reportera del Times que cubre el Departamento de Policía de Nueva York y la delincuencia en la ciudad y sus alrededores.

Maia Coleman es reportera del Times y cubre el Departamento de Policía de Nueva York y la justicia penal en la zona.

Emma G. Fitzsimmons y Dana Rubinstein colaboraron con reportería.