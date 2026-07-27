¿El masaje de drenaje linfático es bueno para la piel?

La técnica se ha utilizado para aumentar la circulación y, en algunos casos, reducir la acumulación de líquidos. Es menos claro si tensa e ilumina tu piel.

Al deslizar los dedos por tus mejillas y la línea de la mandíbula y luego hacia abajo por tu cuello, puedes eliminar el exceso de líquido de tu rostro. Muchas personalidades de las redes sociales afirman que esta técnica, conocida como masaje de drenaje linfático, ofrece beneficios de salud para tu piel, haciéndola más tersa y luminosa y reduciendo la hinchazón. ¿Pero en verdad lo hace?

Los movimientos suaves y rítmicos del masaje de drenaje linfático ayudan a dispersar un líquido transparente, llamado linfa, que circula por el sistema linfático del cuerpo y puede acumularse en los tejidos faciales, lo que causa hinchazón.

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La linfa puede acumularse por varias razones, entre ellas, dormir mal, comer alimentos salados, beber alcohol, estar deshidratado o dormir boca arriba, dijo Arpana A. Shah, dermatóloga de MedStar Health en el condado de St. Mary, Maryland.

"Todas estas cositas pueden darte un aspecto más hinchado", dijo.

El líquido linfático suele drenar de forma natural a lo largo del día. Pero el masaje suave a veces puede acelerar esta dispersión, y a menudo se recomienda para tratar el linfedema --una hinchazón crónica que ocurre con mayor frecuencia en los brazos y las piernas.

Aunque hay evidencia limitada sobre la eficacia del masaje de drenaje linfático facial, Shah dijo que puede promover la relajación y aumentar el flujo sanguíneo a la piel, lo que podría ofrecer alguna disminución marginal en la hinchazón del rostro u otros beneficios estéticos.

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¿Qué es el masaje de drenaje linfático?

El sistema linfático, dijo Shah, es "como el ama de llaves de nuestro cuerpo". Esta red de órganos, tejidos y vasos mueve el exceso de linfa de tus tejidos al torrente sanguíneo, lo que ayuda al cuerpo a mantener su equilibrio de líquidos. También transporta líquido a través de los ganglios linfáticos, donde las células inmunitarias destruyen sustancias nocivas como bacterias y virus.

Varios factores pueden alterar el sistema linfático y hacer que se acumule líquido en tu rostro o en otras partes del cuerpo, entre ellos, la cirugía, el linfedema, una dieta alta en sal o tener sobrepeso o ser demasiado sedentario, dijo Roy Kim, cirujano plástico en San Francisco. Dijo que a menudo recomienda el masaje de drenaje linfático después de algunas cirugías estéticas, porque se ha demostrado que mejora el dolor y la hinchazón durante la recuperación.

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La gravedad y el movimiento acabarán por drenar el líquido, dijo. Pero puedes acelerar el proceso mediante roces suaves para mover el exceso de líquido de tus tejidos, guiándolo hacia los ganglios linfáticos.

Esto lo puede hacer un masajista o, dijo Kim, puedes masajearte tú mismo usando las yemas de los dedos, un rodillo facial o un gua sha, una piedra que frotas suavemente por los contornos de tu rostro.

¿Ofrece beneficios estéticos?

Algunos creadores de TikTok afirman que realizar un masaje de drenaje linfático en tu rostro o cuello puede minimizar la hinchazón, tratar afecciones como el acné, mejorar la circulación, promover la relajación y eliminar toxinas de la piel. Pero hay pocas investigaciones que respalden la idea de que puede mejorar la salud o la apariencia de tu piel.

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Un estudio de 2025 con 34 mujeres que usaron rodillos faciales o gua sha durante ocho semanas descubrió que experimentaron algunas mejoras limitadas en aspectos del contorno facial, como la elasticidad de la piel y el tono muscular. Otro estudio, publicado en 2018, incluyó a 19 hombres y siete mujeres. Descubrió que usar un rodillo de masaje facial en una mejilla durante cinco semanas aumentó el flujo sanguíneo a esa mejilla, pero los resultados duraron solo 10 minutos después de cada masaje.

Estos estudios incluyeron a un pequeño número de sujetos y duraron solo unas pocas semanas --no lo suficiente como para evaluar los efectos a largo plazo del masaje de drenaje linfático facial--, dijo Shah. Añadió que se necesitaban estudios más grandes y a más largo plazo para demostrar el beneficio.

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En general, dicen los médicos, el masaje de drenaje linfático puede mejorar tu piel de algunas maneras.

Debido a que mueve el líquido linfático, puede hacer que la piel parezca menos hinchada, dijo Shah.

Pasar un rodillo o masajear tu rostro también simplemente se siente bien y puede ayudarte a relajarte y reducir el estrés, añadió. El estrés puede empeorar afecciones de la piel como el acné y el eccema, y las hormonas del estrés pueden agotar el colágeno y la elastina, lo que acelera las arrugas y otros signos de envejecimiento, según la Academia Estadounidense de Dermatología.

El masaje de drenaje linfático facial también puede mejorar la circulación en la piel, dijo Kenneth Mark, dermatólogo estético en la ciudad de Nueva York. Y debido a que el aumento del flujo sanguíneo nutre la piel y fomenta que nuevas células inmunitarias se acumulen allí, puede reducir la inflamación y estimular la producción de colágeno, dijo.

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Pero los resultados, señaló Kim, suelen ser marginales y a corto plazo.

¿Deberías probarlo?

Aunque el masaje de drenaje linfático podría no proporcionar resultados sorprendentes ni ofrecer ninguna mejora duradera, "en realidad no hay ninguna desventaja", dijo Kim. El método de masaje es seguro y relajante para la mayoría de las personas, y los rodillos faciales y las herramientas gua sha son económicos, pues cuestan entre 10 y 20 dólares.

Si tienes curiosidad por probarlo, dijo, lávate el rostro para empezar, y asegúrate de que tus manos o herramientas de masaje estén limpias. Algunas personas se aplican humectantes, sueros u otros productos para el cuidado de la piel con rodillos faciales o herramientas gua sha.

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Haz "presión ligera", dijo Lilli Benck, directora médica de masoterapia en University Hospitals en Cleveland. Masajea en una sola dirección a la vez (no de ida y vuelta), "hacia arriba, alejándote del centro del rostro hacia el cuello", la línea del cabello o las orejas, dijo. Luego, masajea el cuello y alrededor de la clavícula. Repite estos movimientos durante unos cinco minutos.

Aplicar demasiada presión o masajear de forma demasiado agresiva podría causar hematomas, irritación o hinchazón, o podrías romper vasos sanguíneos, lo cual no es dañino pero puede verse antiestético, dijeron los expertos.

Si no estás seguro de la técnica adecuada, Benck recomendó consultar a un masajista para obtener orientación. Y si tu rostro está crónicamente hinchado sin importar lo que hagas, Shah sugirió ver a un médico para descartar una afección médica, como una alergia, linfedema o cambios hormonales.

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