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Gobierno de Abelardo de la Espriella y empresarios lograron primeros acuerdos para enfrentar el nuevo arancel de EE. UU.

Representantes del sector privado trazaron estrategias y sinergias sectoriales con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, con el objetivo de fomentar la internacionalización y aprovechar alianzas que impulsen la prosperidad regional

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia, dijo que "creemos en el trabajo conjunto entre el Gobierno y el sector privado. Cuando construimos soluciones de manera coordinada, gana la competitividad del país y ganan los colombianos" - crédito @Jrestrp/X

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Una agenda conjunta con empresarios marcó la reunión entre el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, y miembros de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) en Bogotá, en un momento en que también entró en discusión el efecto de los nuevos aranceles de Estados Unidos sobre productos colombianos.

Restrepo y la presidenta ejecutiva del gremio, María Claudia Lacouture, plantearon abrir una agenda de trabajo entre el nuevo gobierno y el sector privado para revisar regulación, carga tributaria y costos empresariales, además de impulsar la inversión. En esa conversación también apareció como asunto inmediato el arancel adicional del 12,5% impuesto por Estados Unidos a una parte de los productos colombianos y su impacto sobre los exportadores.

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Al respecto, el funcionario entrante presentó el encuentro como una primera señal de coordinación con el empresariado. “Hoy hemos tenido una reunión muy positiva con todo el grupo empresarial de AmCham. Empresas americanas apostadas en Colombia, que representan el 37% de la inversión extranjera directa del país, cerca de cinco millones de empleos y cerca de 1.000 empresas en nuestra nación”, afirmó.

Por su parte, Lacouture destacó la apertura de canales de comunicación con el nuevo gobierno. “Desde la Cámara Colombo Americana en Colombia nos sentimos con gran optimismo, abriendo espacios para el diálogo y entendiendo las necesidades del país para poder construir conjuntamente el crecimiento que necesita Colombia”, señaló.

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Precio del dólar en Colombia afectaría las exportaciones, según expertos- crédito Álvaro Tavera/Colprensa
Las exportaciones de Colombia enfrentan un nuevo arancel del 12% para productos que entren a Estados Unidos - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La agenda económica que el nuevo Gobierno quiere construir con los empresarios

José Manuel Restrepo dijo que la administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella, buscará trabajar con empresas de todos los tamaños. El planteamiento incluye a micro, pequeñas, medianas y grandes compañías, con la meta de impulsar la actividad económica y atender las dificultades del sector privado.

“Vamos a trabajar mancomunadamente con el sector productivo, con los micro, los pequeños, los medianos y los grandes empresarios de nuestro país, solucionando sus dificultades, cargas regulatorias, cargas impositivas, cargas de costos, pero sobre todo facilitando la vida para que el sector productivo sea el gran protagonista del crecimiento de Colombia”, manifestó Restrepo.

De igual manera, situó la inversión privada como uno de los ejes de la estrategia económica del nuevo Gobierno. “Aquí hay un compromiso del gobierno de Abelardo de la Espriella para entender que es con la inversión privada que el país va a lograr salir adelante”, agregó.

Lacouture sostuvo que la reunión abrió un canal para identificar coincidencias entre el sector público y el privado. “Le agradecemos al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y al gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, por estos espacios. El primer comienzo es poder sentarnos a dialogar, poder sentarnos a encontrar puntos de encuentro. Hoy vemos que esas oportunidades se abren y se pueden fortalecer”, expresó.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sostiene una "guerra comercial" con sus principales socios, entre ellos Colombia - crédito Mark Schiefelbein/AP
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sostiene una "guerra comercial" con sus principales socios, entre ellos Colombia - crédito Mark Schiefelbein/AP

Impacto de los aranceles de Estados Unidos sobre los exportadores colombianos

La reunión también abordó la relación con Estados Unidos y el efecto de los nuevos gravámenes sobre las ventas externas colombianas. El encuentro ocurrió después de una visita de Washington, donde Restrepo desarrolló una agenda con representantes financieros. El punto más sensible fue el arancel adicional del 12,5% que el Gobierno estadounidense impuso a una parte de los productos colombianos. La medida derivó de una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 por supuestos incumplimientos de Colombia en la adopción de mecanismos para impedir el ingreso de mercancías producidas con trabajo forzoso.

Restrepo situó ese frente comercial entre los asuntos urgentes para la próxima administración. “Revisamos los principales cuellos de botella que hoy enfrentan nuestros exportadores. Superarlos es una prioridad para abrir más oportunidades a las empresas colombianas y ampliar su acceso a los mercados internacionales”, afirmó.

La discusión se dio en un momento de preocupación entre exportadores nacionales por el efecto de los nuevos gravámenes sobre las ventas hacia el principal socio comercial de Colombia. El escenario extendió el alcance del encuentro más allá de la agenda interna de crecimiento.

Las exportaciones de Colombia a Estados Unidos llegaron a los USD5.239 millones gracias al actual Tratado de Libre Comercio. Foto: Infobae.
El nuevo arancel no cambiaría las condiciones del TLC entre Colombia y Estados Unidos - crédito Jesús Aviles/Infobae

El peso de AmCham en inversión, empleo y presencia sectorial

Durante la reunión, Restrepo subrayó el tamaño económico de las compañías agrupadas en AmCham Colombia. Según dijo, esas empresas representan el 37% de la inversión extranjera directa que recibe el país, reúnen cerca de 1.000 empresas y generan cerca de cinco millones de empleos.

Ese peso empresarial dio a la cita un alcance sectorial amplio. En el encuentro participaron más de 50 empresarios de ramas como farmacéutica, minero energética, tecnología, salud, agroindustria, financiera, turismo, telecomunicaciones, logística, seguridad e industria manufacturera.

Lacouture trasladó ese respaldo a una visión de más largo plazo. “Hoy vemos que esas oportunidades se abren y se pueden fortalecer. Todos los empresarios de la Cámara Colombo Americana están dispuestos a acompañar para generar crecimiento, un crecimiento de largo plazo que genere bienestar para todos los colombianos”, afirmó.

La reunión dejó planteada una interlocución entre el nuevo Gobierno y las empresas afiliadas al gremio. Restrepo sostuvo además que el crecimiento deberá construirse de la mano del sector productivo en las distintas regiones del país, con generación de empleo y oportunidades.

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