Tiroteo en Seattle: 3 personas mueren en un festival gastronómico

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Tres personas fallecieron durante un tiroteo cerca del Space Needle de la ciudad el domingo, dijo la policía. Un sospechoso estaba bajo custodia y la policía buscaba a otro.

Un tiroteo en un festival gastronómico en Seattle el domingo causó la muerte de tres personas e hirió a otras cuatro, dijeron las autoridades.

La policía buscaba a un sospechoso y tenía a otro bajo custodia, dijo el subjefe Tyrone Davis en una conferencia de prensa por la noche.

Esto es lo que hay que saber.

¿Dónde ocurrió el tiroteo?

Los equipos de bomberos comenzaron a responder a reportes de un tiroteo alrededor de las 6 p. m., hora local, en el Seattle Center, un parque y área de entretenimiento cerca del centro de la ciudad que alberga el Space Needle. En ese momento, se celebraba en la zona un festival gastronómico, Bite of Seattle.

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¿Qué pasó?

La policía cree que dos personas empezaron a dispararse durante el festival. El evento, que se llevó a cabo de viernes a domingo y se ha celebrado desde 1982, albergó a más de 300 vendedores de comida y otros productos.

¿Quiénes fueron las víctimas?

Tres personas murieron en el tiroteo, incluidas dos que fallecieron en el lugar de los hechos.

Los equipos de bomberos atendieron a cinco pacientes cuyas heridas iban de leves a graves. Cuatro personas con heridas de bala fueron trasladadas al Harborview Medical Center, incluido un niño de 2 años que se encontraba en condición estable, dijo la policía. Las otras víctimas tenían entre 23 y 56 años.

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Tres de los pacientes estaban en condición satisfactoria, dijo el domingo una vocera del Harborview Medical Center, mientras que una paciente adulta estaba en cirugía y en condición crítica.

La policía dijo el domingo por la noche que la paciente en condición crítica había muerto a causa de sus heridas.

¿Quiénes son los sospechosos?

Una persona estaba bajo custodia y la policía buscaba a una segunda persona en relación con el tiroteo. Las autoridades no revelaron el nombre de la persona bajo custodia ni especificaron su edad, pero dijeron que el sospechoso era una "persona joven".

La policía no habló de posibles motivos, pero dijo que no había descartado la posibilidad de más sospechosos. No había una amenaza activa para la comunidad, dijeron.

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No estaba claro si alguna de las víctimas tenía relación con los sospechosos.

Ali Watkins cubre noticias internacionales y está radicada en Belfast.