Invías adjudicó nueva vía en Antioquia: $49.672 millones para conectar El Aro, Puerto Valdivia y Presa con 5,2 kilómetros de carretera

La vía El Aro – Puerto Valdivia – Presa busca fortalecer la conectividad vial de comunidades rurales aisladas del norte de Antioquia - crédito Argos Colombia

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El Instituto Nacional de Vías (Invías) adjudicó la licitación pública LP-DEO-SVR-040-2025 para la ejecución del proyecto de mejoramiento y construcción de la vía El Aro – Puerto Valdivia – Presa, en el municipio de Ituango, Antioquia.

De acuerdo con la entidad, esta obra estratégica, alineada en el programa Vías para la Paz, representa una inversión superior a $49.672 millones para la intervención de 5,2 kilómetros de carretera, incluyendo la ejecución de las obras y la interventoría.

La adjudicación del proyecto responde a la necesidad de fortalecer la conectividad vial entre comunidades rurales históricamente aisladas, facilitar el acceso a bienes y servicios y mejorar los canales de comercialización en el norte del departamento.

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Invías precisó que la intervención beneficiará directamente a cerca de 1.000 habitantes del corregimiento de El Aro y de veredas como El Aro-Builópolis, El Tinto, La América, Palmichal, El Torrente, San Luis, Sevilla, Organi, Los Venados y Filadelfia, e impactará de forma indirecta a alrededor de 2.000 personas en la zona de influencia.

La obra en Ituango beneficiará de forma directa a cerca de 1.000 habitantes de El Aro y de varias veredas, con impacto indirecto sobre unas 2.000 personas - crédito Invías

Alcance de la obra y beneficios para la región

El proyecto contempla la construcción de 5,2 kilómetros de vía nueva, la edificación de dos puentes vehiculares y obras de estabilización de taludes, con el propósito de mejorar la seguridad vial y reducir los tiempos y costos de desplazamiento para las comunidades locales. Esta intervención facilitará el transporte de cosechas y productos agrícolas, actividad central de la economía de la región, donde predominan el frijol, café y otros cultivos.

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La ministra de Transporte, Mafe Rojas, destacó que “con Vías para la Paz estamos conectando comunidades, fortaleciendo la presencia del Estado y generando condiciones para el desarrollo en regiones como Ituango”. La funcionaria subrayó que este tipo de obras permite llevar infraestructura y oportunidades a territorios que durante años permanecieron aislados, contribuyendo al desarrollo económico y social del norte de Antioquia.

Proceso de adjudicación y ejecución contractual

El proceso de licitación, que inició en marzo de 2026, incluyó la presentación de observaciones al informe de evaluación y la revisión de ofertas bajo modalidades de méritos abiertos. La audiencia de adjudicación tuvo lugar en la mañana del lunes 27 de julio, formalizando la selección del contratista encargado de ejecutar la obra.

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El proyecto de Invías y Vías para la Paz destina más de $49.672 millones a la intervención de 5,2 kilómetros de carretera y su interventoría - crédito Invías

La inversión destinada a la obra asciende a $48.851 millones, mientras que la interventoría, por $4.148 millones, inició ejecución el 19 de abril de 2026. El contratista deberá complementar los estudios y diseños existentes, llevándolos de Fase 2 a Fase 3, e incorporar los trámites prediales y ambientales necesarios para asegurar el cumplimiento de los estándares técnicos y legales.

La mejora de la vía El Aro – Puerto Valdivia – Presa permitirá acortar distancias, facilitar el acceso a servicios de salud, educación y mercados, y potenciar la economía agrícola local al reducir los costos de transporte de insumos y productos. La obra, además, contribuirá a fortalecer la presencia institucional en el territorio y a consolidar el desarrollo rural, uno de los ejes centrales del programa Vías para la Paz.

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Invías asumirá la operación de los peajes Copacabana y Las Palmas desde el 1 de agosto

Paralelamente, el Instituto Nacional de Vías informó que, a partir del 1 de agosto, asumirá la operación de la vía y de los peajes Copacabana y Las Palmas, que hasta ahora estaban bajo la administración de Devimed.

Invías asumirá la operación de los peajes Copacabana y Las Palmas desde el 1 de agosto: pagos solo en efectivo durante la transición tecnológica - crédito Ministerio de Transporte

Para realizar el cambio de plataforma tecnológica, se llevará a cabo un proceso de transición que se extenderá por un máximo de 12 horas. Durante este periodo, los pagos en ambos peajes solo podrán efectuarse en efectivo. Una vez completada la migración, hacia el mediodía del 1 de agosto, el sistema de recaudo electrónico volverá a estar habilitado y la operación continuará con normalidad.

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Invías pidió comprensión a los usuarios durante la transición y reiteró que el proceso busca garantizar un servicio seguro y eficiente en los corredores viales.