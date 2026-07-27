El ciclo de las rupturas: por qué el algoritmo de TikTok podría mantenerte con el corazón roto

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Días después de terminar la relación con su novio, Jasmine Barnett notó un cambio repentino en el "feed" de su TikTok: los "sketches" cómicos y los videos de ejercicio que normalmente disfrutaba de repente los reemplazaron un flujo constante de videos sobre rupturas.

Al principio, Barnett, una contadora de 27 años de Atlanta, dio la bienvenida a este giro hacia el desamor, que incluía análisis profundos sobre los estilos de apego y autopsias de relaciones. Después de varias semanas, quería seguir adelante, pero el algoritmo no se lo permitía.

Su "feed" se había convertido en una sucesión de montajes de mujeres llorando y lectores de cartas del tarot que ofrecían interpretaciones sobre la psique de su ex. Intentó varias veces bloquear el contenido sobre rupturas, comentó, pero seguía apareciendo.

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"Yo decía: 'Por favor, ya no quiero ver esto porque me mantiene en ese estado depresivo'", expresó, recordando su situación de hace dos años. "Ya no quería sentirme triste".

Es común que las personas que se encuentran en un estado vulnerable después de una ruptura vean el "feed" de sus redes sociales inundado de ese tipo de contenido.

Puedes cortar de tajo todo contacto con tu ex, dijo una usuaria de TikTok en una publicación llena de palabrotas, porque, según ella, la persona que extrañas es patética. Otra llora mientras suena un mensaje motivacional de fondo. Otros venden planes garantizados de varios pasos para recuperar a un ex.

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A medida que las empresas de redes sociales enfrentan un escrutinio cada vez mayor por sus características de diseño adictivas y las acusaciones de que sus algoritmos pueden alimentar a los usuarios con contenido dañino, los defensores de la salud mental señalan el manejo que hacen las plataformas del contenido sobre rupturas como un claro ejemplo del fracaso en proteger a los usuarios.

Dirigir a las personas que han salido de una relación hacia un pozo inagotable de contenido sobre rupturas, que puede aumentar el nivel de enganche y atraparlas en un estado de cavilación y dolor emocional, puede tener graves consecuencias para la salud mental y plantea una serie de cuestiones éticas complicadas, dicen los expertos.

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"Cuando las personas están pasando por una ruptura sentimental, estar tan inmersas en ese tipo de contenido y pensar en la persona que han perdido durante un largo período de tiempo puede dificultar la recuperación", dijo Jodi Halpern, profesora de bioética en la Universidad de California, Berkeley, quien está escribiendo un libro sobre el duelo.

El algoritmo sabe que estás sufriendo.

El algoritmo de TikTok es sorprendentemente bueno para descubrir las preferencias de los usuarios y ofrecerles un flujo de videos personalizado para mantenerlos interesados.

En BreakupTok, como se conoce al rincón de la plataforma dedicado a las desilusiones amorosas, los videos incluyen relatos personales de rupturas, consejos para perder todo contacto con las exparejas, transformaciones positivas tras el fin de una relación y una mezcla variada de orientación, que incluye consejos de terapeutas certificados y asesores especializados en rupturas.

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El Dr. Michael Rich, fundador del Laboratorio de Bienestar Digital del Hospital Infantil de Boston, señaló que TikTok parece tener una gran capacidad para responder a los estados emocionales, particularmente en momentos de mayor vulnerabilidad debido a la "nueva soledad". Afirmó que se trata de un ejemplo de cómo una métrica importante para las empresas de redes sociales --el aumento del tiempo de interacción-- va en contra de la salud mental del usuario.

En realidad, TikTok no puede leer las emociones humanas (aunque a veces parezca que sí). La aplicación rastrea los comportamientos de los usuarios --los tiempos de visualización de videos, la velocidad de desplazamiento y si alguien da "me gusta", comparte o comenta-- y recopila los datos para determinar qué videos debe mostrar el algoritmo a continuación.

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Mostrar un flujo constante de contenido relacionado con las rupturas a personas que acaban de separarse de su pareja podría hacer que interactúen con la aplicación con demasiada frecuencia o durante mucho tiempo, lo que interrumpe el proceso natural de sanación, dijo Rich. Esto puede prolongar el dolor, dificultar la capacidad para procesar el duelo e impedir que sigan adelante rápidamente.

"Es como arrancar la costra una y otra vez", dijo. "Te está haciendo regresar al pasado y te dice: 'Revivamos esto de alguna manera', con el pretexto de ayudarte".

Un desplazamiento sin fin.

Las investigaciones han demostrado que el uso de las redes sociales después de una ruptura puede ser perjudicial. La exposición accidental a una expareja o la búsqueda de información sobre esa persona, puede provocar angustia y más sentimientos negativos, al mismo tiempo que frena la recuperación emocional e inhibe el crecimiento personal. Otros estudios han descubierto que, incluso cuando los usuarios tomaban medidas para eliminar a sus exparejas de sus vidas en línea, las redes sociales a menudo las volvían a mostrar --a veces varias veces al día--.

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En el caso de las rupturas, los expertos suelen señalar la naturaleza interminable de algunos "feeds" de redes sociales, las funciones como las notificaciones y los "me gusta" que podrían fomentar el uso excesivo y ahora, el auge de los chatbots que se acercan a los usuarios afligidos como algo particularmente problemático y peligroso.

"Más allá de las rupturas, estas tácticas manipuladoras para que las personas hagan un uso excesivo de las redes sociales y los chatbots se han asociado con un deterioro en la salud mental y en el caso de los jóvenes, con actos suicidas reales y consecuencias graves para la salud mental", dijo Halpern.

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TikTok se negó a hacer comentarios. La empresa ha reconocido en el pasado que algunos videos pueden "reforzar inadvertidamente una experiencia personal negativa para algunos espectadores, como cuando alguien que acaba de terminar una relación se encuentra con un video sobre rupturas".

Para abordar esto, la empresa dijo en 2021 que había diseñado la página "Para ti" para "interrumpir patrones repetitivos" y que había experimentado con distintas maneras para evitar recomendar contenido similar "que puede estar bien como un solo video, pero que resulta problemático si se ve en grupos". La aplicación también ofrece funciones de bienestar, como herramientas para limitar el tiempo frente a la pantalla y oportunidades para ayudar a las personas a relajarse y desconectarse.

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Meta, propietaria de Instagram y Facebook, dijo en un comunicado que ofrecía formas para que las personas seleccionaran el contenido recomendado, incluyendo herramientas que limitan ciertos tipos de publicaciones o videos o bloquean aquellos que usan palabras específicas --como "ruptura" o "relación"-- en hashtags o leyendas. En diciembre, la empresa anunció una nueva herramienta que, según dijo, brinda a los usuarios de Instagram más control sobre los algoritmos, permitiéndoles ver y editar los temas que la empresa considera son de su mayor interés.

YouTube se negó a hacer comentarios, pero el año pasado actualizó sus funciones diseñadas para proteger a los usuarios adolescentes, incluyendo iniciativas para interrumpir los hábitos de visualización repetitivos y destacar recordatorios para tomar descansos.

Sin embargo, los expertos y algunos usuarios sostienen que muchas de estas funciones no han logrado realmente mantener fuera de los "feeds" de las personas el gran flujo de contenido sobre rupturas y no son suficientes para proteger la salud mental.

¿Los videos ayudan o perjudican?

No todo el mundo tiene una mala experiencia con el contenido sobre rupturas en las redes sociales. Algunos usuarios dijeron en entrevistas que lo disfrutaban porque les ayudaba a normalizar su experiencia u ofrecía consejos útiles, como cómo regular su sistema nervioso o meditar.

"Me sentí identificada", dijo Ana Ruiz, de 35 años, de Orlando, Florida, quien terminó una relación esta primavera. Dijo que gran parte del contenido que consumió en Instagram la ayudó a comprender las fallas en su relación y a sobrellevar la pérdida.

Otros se mostraron más críticos.

Jason Salem, de casi 30 años, dijo que el contenido sobre rupturas que veía, principalmente en Instagram y YouTube, era "totalmente adictivo".

Dijo que pasaba horas al día en las redes sociales, viendo videos sobre la teoría del apego o contenido de creadores --a quienes llamó "estafadores"-- que prometían formas de arreglar su relación.

"Quería tener esperanza", dijo.

Comentó que ese contenido retrasó su recuperación y lo distrajo de enfocarse en lo que le importaba, como el trabajo, los amigos y sus pasatiempos.

"De alguna manera prolongó el dolor debido a la forma en que está diseñado", dijo. "Eso es lo que quieren que pase, para que sigas viendo sus videos".

En general, agregó, ese contenido dañó su visión de las citas.

"En retrospectiva, me di cuenta de que vi muchas publicaciones que eran ignorantes o sesgadas, pero que se presentaban como hechos", dijo. "A menudo presentaban puntos de vista pesimistas y de mente estrecha sobre las citas y en los momentos más tristes, me identificaba con ellos".

Superar las falsas expectativas.

Cuando alguien está pasando por un duelo profundo, la amígdala --la parte del cerebro que inicia la respuesta de lucha o huida-- toma el control y puede ser difícil acceder a otras partes del cerebro que aportan más perspectiva, dijo Jeff Guenther, un terapeuta certificado que publica en TikTok sobre rupturas y relaciones para casi 3 millones de seguidores.

"En esos momentos, vas a buscar videos --o consuelo-- que te hagan seguir sintiendo que algo está muy, muy mal", dijo. Agregó que seguir sintiendo esas emociones es una forma en que las personas se mantienen conectadas con su ex.

Guenther señaló que en TikTok hay mucho contenido útil sobre rupturas, incluyendo el de asesores profesionales especializados en rupturas o de usuarios que comparten sus experiencias personales. Sin embargo, también hay mucho contenido "increíblemente atractivo" que él considera poco útil, ya que le echa toda la culpa a la expareja.

"Así que nunca tienes realmente la oportunidad de crecer, de evolucionar y de analizar tu propio papel", dijo.

Gran parte del contenido está dirigido a usuarios que se encuentran en la etapa de negociación del duelo, cuando aún pueden albergar la esperanza de que su relación se repare o de que su ex regrese, explicó. Es una etapa difícil de manejar, incluso para un terapeuta y en la que la persona es particularmente vulnerable a contenidos que la explotan.

Guenther intenta guiar sutilmente a las personas "fuera de la etapa de negociación", dijo, pero no es así como ve que funciona el algoritmo, ya que los influentes se inclinan por ofrecer "falsas expectativas".

"Siento que en cuanto menos calificado estás, mejor tiende a ser tu contenido sobre rupturas", dijo. "Mejor en el sentido de que, ya sabes, obtendrás más interacción".

Mientras las empresas de redes sociales enfrentan escrutinio por sus características de diseño adictivas, los expertos en salud mental citan el flujo constante de contenido sobre rupturas como un ejemplo del fracaso en la protección de los usuarios. (Timo Lenzen/The New York Times)