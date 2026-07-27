Viajar con autismo: consejos y tácticas

Para Johan Konst, de 34 años, el ruido, el estrés de llegar a sus vuelos de conexión y la sensación de temor que experimentaba al aterrizar de noche en una ciudad desconocida solían hacer que quisiera evitar volar por completo.

Al igual que millones de estadounidenses, Konst tiene autismo, una condición permanente que afecta la forma en que las personas se comunican, aprenden y se comportan. Las personas con autismo abarcan desde aquellas que necesitan ayuda significativa en su vida diaria hasta las que viven de forma independiente y requieren poca asistencia. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) estiman que entre el 2 y el 3 por ciento de las personas en Estados Unidos tienen lo que denominan trastorno del espectro autista.

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Pero Konst también trabaja en relaciones públicas, lo cual le exige viajar a nivel internacional. Así que ha desarrollado tácticas para ayudar a que volar le resulte más fácil.

Reserva únicamente vuelos que salen a primera hora de la mañana, sin escalas si es posible. También ha invertido en audífonos con cancelación de ruido de alta calidad. Y después de tener dificultades para pedir ayuda al personal del aeropuerto para encontrar los puntos de recogida de los servicios de transporte, comenzó a practicar conversaciones informales para que hablar con extraños fuera más fácil.

Las personas con autismo no tienen que limitarse, dijo Konst, y "aprender haciendo" es importante. Lo mismo ocurre con aquellos que viajan con un amigo o familiar neurodiverso. Los expertos dicen que planificar con anticipación y adaptar las experiencias a las necesidades del viajero puede ser de gran ayuda.

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Aquí tienes algunos consejos para que viajar con autismo sea más fácil.

Para los niños:

Crea un libro ilustrado: El libro debe mostrar a los niños lo que harán o verán en cada etapa del viaje y puede incluir secciones sobre los controles de seguridad, el abordaje y el reclamo de equipaje. Las expectativas son importantes, por lo que podrías incluir descripciones como: "El avión hará ruido, retumbará y temblará. Es emocionante, pero puede que te sientas un poco nervioso. ¡No pasa nada!", dijo Rachel Labaton, directora de autismo y evaluaciones adaptativas de YAI, una organización sin fines de lucro para personas con discapacidades del desarrollo.

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Empaca un kit de relajación: Podría incluir audífonos con cancelación de ruido, lentes de sol, juguetes antiestrés, juegos electrónicos portátiles, refrigerios, un objeto de apego y una mascarilla con un aroma agradable, cualquier cosa que promueva una sensación de bienestar, dijo Labaton.

Conviértelo en un juego: Atraviesa las diferentes etapas del aeropuerto transformándolas en un juego, puedes dibujar un mapa y otorgar pequeños premios, dijo Labaton. El juego puede incluir mensajes grabados de personas especiales que envíen palabras de aliento o digan frases tranquilizadoras como "Estás a salvo, estamos juntos".

Informa a la tripulación: Haz una tarjeta que explique las necesidades del niño y compártela con los asistentes de vuelo, ya que no siempre es fácil mantener una conversación durante el ajetreado proceso de abordaje, dijo Karla Auker, fundadora de la Guía para Padres sobre Neurodiversidad. Por ejemplo, la tarjeta podría decir algo como: "Ben, 8 años: autista, sensible a los ruidos fuertes y al contacto inesperado, prefiere instrucciones claras". Los miembros de la tripulación pueden ayudar mejor si entienden la situación de antemano, en lugar de cuando surge un problema, dijo Auker, que fue asistente de vuelo.

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Programa un tiempo de descanso después del vuelo: Cuando bajen del avión o lleguen a su hotel, tómense un tiempo para dejar que todos corran, se relajen o hagan lo que necesiten hacer para aliviar el estrés, dijo Jordana Izzo, directora de viajes accesibles de la agencia de viajes Travelmation, quien es madre de un niño con autismo.

Conserva los recuerdos felices: Toma fotos y haz un libro de recuerdos felices para reforzar las asociaciones positivas con los viajes, aconsejó Izzo. Y si las cosas salen mal, "lo superarán", dijo, y añadió: "No dejen que lo que pueda llegar a ocurrir les impida disfrutar de lo que sí puede pasar": la oportunidad de unas vacaciones juntos.

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Para todos:

Elige la hora de abordaje adecuada: Si necesitas tiempo extra para instalarte y tal vez concentrarte en una actividad, comparte tus necesidades con los agentes de la puerta de abordaje y avísales que necesitas abordar temprano. Aborda con un grupo posterior si no quieres que pase mucha gente a tu lado, o si no quieres pasar tiempo extra en tus asientos.

Minimiza las decisiones sobre la marcha: Decide con anticipación dónde comerás en el aeropuerto, qué harás si hay retrasos y dónde te sentarás en la puerta de abordaje (un asiento con vista a la pista puede ser menos estimulante). Evitar la fatiga por tomar decisiones puede hacer que todo parezca menos abrumador, dijo Auker.

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Busca ayuda: Autism Double-Checked, una organización enfocada en ayudar a los viajeros con autismo, ofrece una lista de hoteles, aeropuertos y destinos que cuentan con personal capacitado para apoyar a los viajeros con autismo. Su programa gratuito Autism Flies ofrece ensayos de viaje en el aeropuerto, lo que incluye actividades como pasar por seguridad y abordar un avión. Para obtener ayuda con los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por su sigla en inglés), especialmente para los pasajeros con autismo más severo, Alan Day, el director ejecutivo de Autism Double-Checked, recomienda comunicarse con la TSA 72 horas antes de volar para solicitar un especialista en apoyo a pasajeros. Estos empleados especialmente capacitados pueden guiarte a través del proceso y hacer sugerencias con base en las necesidades específicas del pasajero.

Finalmente, lleva un registro de lo que te funciona y usa esa información para mejorar tus estrategias. Viajar puede ser difícil al principio, dijo Konst, "pero si lo haces lo suficiente, será más fácil".

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