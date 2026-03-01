Los iraníes salen a la calle para celebrar la muerte de Jamení

Algunos iraníes dijeron en las redes sociales que lloraban en privado la muerte del líder supremo. Pero en ciudades de todo el país estallaron muestras de exaltación.

Grandes multitudes de personas iraníes salieron a las calles de Teherán y otras ciudades de Irán durante la noche para celebrar la noticia de que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamení, había muerto durante una jornada de ataques coordinados de Estados Unidos e Israel.

La muerte del ayatolá, tras casi 40 años de gobierno autoritario, representó un cambio histórico para el régimen teocrático de Irán. Muchos iraníes, dentro y fuera del país, se alegraron, aunque la amenaza de nuevos ataques de las fuerzas estadounidenses e israelíes ensombreció algunas celebraciones.

Las líneas de teléfono fijo y el servicio de telefonía móvil no funcionaban en todo Irán, lo que dificultó calibrar el sentimiento de la población, de más de 90 millones de personas, mientras las fuerzas estadounidenses e israelíes atacaban objetivos por segundo día consecutivo. Los primeros informes sobre el número de muertos en Irán indicaban más de 100 personas en la primera oleada de ataques.

Pero en los barrios de Teherán, la capital, surgieron focos de exuberancia. En videollamadas con The New York Times, tres residentes de Teherán mostraron las escenas que se desarrollaban en sus barrios: grandes multitudes de hombres y mujeres bailando y vitoreando, gritando: "Ujú, hurra". Los conductores que pasaban hacían sonar las bocinas de sus coches. Los fuegos artificiales iluminaban el cielo y una estridente música de danza persa llenaba las calles. Muchos residentes, desde sus ventanas y balcones, se unieron al canto de "libertad, libertad".

Sara, una residente de Teherán de 53 años, quien, como otros entrevistados, pidió que no se utilizara su apellido por temor a represalias, dijo en una llamada telefónica que cuando oyó en las noticias que Jamení había muerto soltó un grito y dio saltos. Su esposo empezó a dar vueltas y se abrazaron, dijo.

"Luego salimos corriendo y gritamos con todas nuestras fuerzas, nos reímos y bailamos con nuestros vecinos", dijo Sara. Hace apenas un mes, ella, su marido y su hija formaban parte de los manifestantes que tomaron las calles en un levantamiento contra el gobierno. Las fuerzas de seguridad los golpearon con porras y les rociaron los ojos con gas lacrimógeno, dijo.

Para los partidarios iraníes de Jamení, que lo consideraban una figura religiosa venerada, ver las celebraciones fue difícil, dijeron en las redes sociales. Pero su ausencia en las calles era notable.

Jamení, que tenía la última palabra en todas las decisiones del gobierno de Irán, ordenó personalmente a las fuerzas de seguridad que utilizaran fuerza letal contra los manifestantes en enero, lo que condujo a una matanza en la que, según grupos de derechos humanos, murieron al menos 7000 personas, y se espera que la cifra aumente.

"Jamení se fue al infierno", gritó un hombre desde su azotea el sábado, según un video publicado en la BBC persa.

Para las familias cuyos seres queridos fueron asesinados o encarcelados durante el mandato de Jamení, la noticia fue catártica, dijeron muchos. Mohsen Assadi Lari, médico y exfuncionario de alto rango del Ministerio de Salud iraní, perdió a su hijo y a su hija, ambos de poco más de 20 años, cuando el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán derribó un avión de pasajeros de Ukrainian Airlines en 2020. El sábado publicó fotografías de sus hijos en su página de redes sociales con un mensaje sobre la libertad: "Soportaremos el invierno, la primavera está cerca".

En Abdanan, ciudad kurda del oeste de Irán donde la represión de las protestas fue intensa, hombres y mujeres jóvenes recorrieron las calles tras el anuncio de la muerte del líder supremo. Se asomaron a las ventanillas de sus coches para vitorear y mostrar la señal de la victoria.

"Esta noche, 28 de febrero, felicidades por nuestra libertad", dijo una voz que narraba un video de las celebraciones, verificado por el Times. Algunas partes del video ya habían sido difuminadas.

"¿Estoy soñando?", gritó un hombre en otro video, también verificado por el Times. "¡Ah! Hola al nuevo mundo. ¡Ah!" En las imágenes se ve a la gente derribando un monumento con la silueta de un hombre, posiblemente Jamení, en una rotonda de Galleh Dar, en la provincia de Fars, mientras ardían fuegos a su alrededor.

En Shiraz, una importante ciudad iraní, la gente abandonaba sus coches para asistir a una improvisada fiesta de baile, silbaban, vitoreaban, aplaudían y gritaban de alegría. En muchos videos, quienes celebraban se unieron en una ovación que suele reservarse para las bodas y que simboliza alegría pura.

Un video de Isfahan, otra gran ciudad del sur de Irán, muestra al menos a un centenar de personas celebrando, muchas con los brazos en alto y agitando pañuelos blancos. Se oye que coches tocan el claxon en medio de fuertes y jubilosos vítores.

Los iraníes que viven en el extranjero se unieron a sus familias en su país de origen a través de videollamadas. Muchos sollozaban de alivio y felicidad. Homayoun, un iraní que vive en París, descorchó una botella de champán. Shadi, en Los Ángeles, bebió tragos con unos amigos. Shirin, en Maryland, bailó desenfrenadamente en casa al son de una música a todo volumen.

"Estoy muy contenta", dijo Shirin. "No sé qué hacer conmigo misma. ¿Esto es real? Gracias a Dios estoy viva para ver este día".

Seguía sin estar claro qué vendría después de las casi cuatro décadas de Jamení en el poder, si un nuevo sistema de gobierno tomaría el relevo o el poder se transferiría a sus sucesores, como él había ordenado antes de su muerte.

Producción de video por Dmitriy Khavin.

Farnaz Fassihi es la jefa del buró del Times para las Naciones Unidas y dirige la cobertura sobre la organización. También cubre Irán y ha escrito sobre el conflicto en Medio Oriente durante 15 años.

Christiaan Triebert es periodista en el equipo de Investigaciones Visuales, un grupo que combina reportería tradicional con análisis forense digital avanzado para verificar y obtener información de todo el mundo.

