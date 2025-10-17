Cayó en Estados Unidos un presunto terrorista acusado de participar de la incursión de Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023

Mahmoud Amin Ya’qub al-Muhtadi

Los fiscales federales de Luisiana acusaron a un hombre de participar en el ataque liderado por Hamas en octubre de 2023 contra Israel y luego viajar a Estados Unidos con una visa fraudulenta, según una denuncia penal revelada este jueves.

La denuncia describía al hombre, identificado en los documentos judiciales como Mahmoud Amin Ya’qub al-Muhtadi, como miembro de un grupo paramilitar en Gaza que ha combatido junto a Hamas. Lo acusaba de organizar a otros combatientes armados en Gaza y de cruzar a Israel el 7 de octubre de 2023.

El ataque mató a casi 1.200 israelíes, incluidos algunos que también eran ciudadanos estadounidenses, y los militantes tomaron a unas 250 personas como rehenes en Gaza.

La denuncia, presentada el 6 de octubre en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Luisiana, fue firmada por Alexandria M. Thoman O’Donnell, agente especial supervisora ​​del FBI.

Mahmoud Amin Ya’qub al-Muhtadi (círuclo rojo) junto a un compañero

Al-Muhtadi enfrenta cargos que incluyen brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera y fraude de visas.

Un hombre de 33 años con el mismo nombre fue detenido el jueves en el Centro Correccional de la Parroquia de St. Martin, cerca de Lafayette, Luisiana, donde vivía el Sr. al-Muhtadi, según los registros de los reclusos.

Se esperaba que el al-Muhtadi compareciera por primera vez ante el juez David J. Ayo este viernes, según consta en los registros judiciales. No estaba claro si contaba con abogado.

Al-Muhtadi enfrenta cargos que incluyen brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera y fraude de visas

El año pasado, la fiscalía federal estadounidense acusó a varios miembros de alto rango de Hamas en relación con el ataque del 7 de octubre. Al-Muhtadi pareció ser uno de los primeros combatientes de bajo rango en enfrentar cargos en un tribunal estadounidense por su participación en el asalto.

En la denuncia penal, el agente del FBI presentó transcripciones de las llamadas telefónicas del Al-Muhtadi la mañana del 7 de octubre de 2023.

En una ocasión, Al-Muhtadi le dijo a un hombre esa mañana que se “preparara” y que “las fronteras estaban abiertas”, según la denuncia. El Sr. al-Muhtadi le dijo a otro hombre que “trajera los fusiles” para participar en el ataque, según la denuncia.

Otro mensaje suyo decía: “Si tienes un cargador lleno, tráemelo”, y otro pedía un chaleco antibalas para otra persona, según la denuncia.

El FBI presentó transcripciones de las llamadas telefónicas del Al-Muhtadi la mañana del 7 de octubre de 2023 (En las fotos, junto a un compañero)

La denuncia también indicaba que el teléfono del Sr. al-Muhtadi, que utilizaba la operadora de telefonía móvil Jawwal, con sede en Gaza, estaba conectado a una torre de telefonía móvil israelí esa misma mañana. Si bien el Sr. al-Muhtadi no ha sido acusado de matar a nadie, la denuncia indicaba que al menos 60 personas, entre ellas algunos estadounidenses, fueron asesinadas ese día en un kibutz israelí cerca de la torre de telefonía móvil.

Al-Muhtadi fue acusado de ser miembro de las Brigadas de Resistencia Nacional, el ala militar del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, un grupo en Gaza que ha luchado junto a Hamas desde el 7 de octubre de 2023. La denuncia citó información de inteligencia israelí y fotos en las redes sociales y cuentas de correo electrónico de Al-Muhtadi que indicaban una afiliación con el grupo.

La agente del FBI declaró que había sido asignada a un grupo de trabajo que el Departamento de Justicia creó en marzo para procesar a las personas involucradas en el ataque del 7 de octubre. El grupo retomó el trabajo iniciado durante la administración Biden, lo que contribuyó a la presentación de cargos contra los líderes de Hamas el año pasado.

Al-Muhtadi llegó a Estados Unidos el año pasado con una visa de inmigrante, según la denuncia.

Al-Muhtadi llegó a Estados Unidos el año pasado con una visa de inmigrante

Una persona llamada Mahmoud Almuhtadi, residente en El Cairo, firmó electrónicamente una solicitud de visa estadounidense el 26 de junio de 2024, según la denuncia. La solicitud indicaba que había nacido en Gaza en 1991, residió allí hasta marzo de 2024 y no tenía antecedentes de servicio en una unidad paramilitar ni de participación en actividades terroristas.

Los registros de reclusos de Luisiana muestran que el hombre que estaba detenido el jueves tenía la misma fecha de nacimiento.

El Sr. al-Muhtadi ingresó a Estados Unidos a través del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth el 12 de septiembre de 2024, agregó la denuncia, citando registros de Aduanas y Protección Fronteriza.

La denuncia indicaba que Al-Muhtadi residía en Tulsa, Oklahoma, desde mayo de 2025. Allí, publicó fotografías de él y sus hijos posando con una pistola Glock, según la denuncia.

En junio, agentes del FBI lo localizaron en Lafayette, Luisiana, donde aparentemente trabajaba en un restaurante, según la denuncia.

© The New York Times 2025.