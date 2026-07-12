México

Lotería Nacional: resultados de los sorteos Chispazo de este 11 de julio

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Guardar
Google icon
La Lotería Nacional realiza tres sorteos de Chispazo al día. (Infobae/Jovani Pérez)
La Lotería Nacional realiza tres sorteos de Chispazo al día. (Infobae/Jovani Pérez)

Chispazo, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los números ganadores de sus sorteos de hoy. Estos son los números de la suerte de este 11 de julio, compartidos por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Protegebien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate o se te pierda.Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recoger tu dinero. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

PUBLICIDAD

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de la Tres

Sorteo: 36309.

Número ganador: 05-09-10-19-27.

Chispazo Clásico

Sorteo: 12122.

Número ganador: 04-13-15-21-23.

Chispazo lleva a cabo dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes registrarte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

PUBLICIDAD

¿Cómo jugar al Chispazo?

Los ganadores de los sorteos de Chispazo. (Lotería Nacional)
Los ganadores de los sorteos de Chispazo. (Lotería Nacional)

Para cobrar un premio de la lotería Chispazo, debes cumplir con las siguientes reglas y requisitos oficiales:

Presentar el boleto ganador o constancia de participación correspondiente sin alteraciones, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Contar con una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, o INAPAM, entre otras autorizadas.

Presentar CURP (Clave Única de Registro de Población).

Presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Presentar comprobante de domicilio reciente.

En caso de premios mayores, algunas formalidades adicionales pueden ser requeridas, como la constancia de situación fiscal y posiblemente pago ante notario público.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales a partir del día siguiente del sorteo. Pasado ese plazo caduca el derecho a cobrar.

El pago se puede realizar en oficinas autorizadas de Pronósticos o en bancos autorizados, previa validación del boleto y documentos.

El reglamento oficial estipula que todo debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes y en los canales autorizados para evitar problemas.

Estas reglas están reguladas específicamente en el Reglamento del sorteo Chispazo publicado por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Temas Relacionados

ChispazoChispazo Pronósticos MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteríasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima en CDMX y México hoy 12 de julio: se esperan tormentas eléctricas y granizadas para este domingo

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima en CDMX y México hoy 12 de julio: se esperan tormentas eléctricas y granizadas para este domingo

Temblor hoy en México: noticias, actividad sísmica 12 de julio de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias, actividad sísmica 12 de julio de 2026

Vinculan a proceso banda por secuestro exprés de trabajadores de paquetería en Cuautitlán Izcalli

Los seis imputados permanecerán en prisión preventiva y de ser declarados culpables, podrían recibir una condena de hasta 90 años de cárcel

Vinculan a proceso banda por secuestro exprés de trabajadores de paquetería en Cuautitlán Izcalli

Chivas, Monterrey y América cierran su pretemporada: así les fue a los equipos de Liga MX en sus amistosos

Los encuentros dejaron a los tres clubes con escenarios distintos rumbo al Apertura 2026, tras el parón por la Copa del Mundo

Chivas, Monterrey y América cierran su pretemporada: así les fue a los equipos de Liga MX en sus amistosos

Jugada ganadora y resultados de los último sorteos del Gana Gato de este 11 de julio

Como todos los sábado, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la Lotería Nacional

Jugada ganadora y resultados de los último sorteos del Gana Gato de este 11 de julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: caen cuatro integrantes de la Anti Unión Tepito en operativo en el centro de CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: caen cuatro integrantes de la Anti Unión Tepito en operativo en el centro de CDMX

Rinden homenaje a Julio Meza Gaona, excoordinador de la Policía de Investigación de Michoacán asesinado a balazos

Detienen a “El Kino”, hermano de la exalcaldesa de Chicoloapan, Nancy Gómez Vargas

Se fugan internos del Cereso 2 de Hermosillo: corporaciones de los tres órdenes de gobierno los buscan

Operativo en Tijuana: detienen a presunto distribuidor de droga con arma corta y 600 dosis de metanfetamina

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Capetillo revela el motivo por el que fue hospitalizada: “Fue muy doloroso”

Alejandra Capetillo revela el motivo por el que fue hospitalizada: “Fue muy doloroso”

Edith Gallegos nos habla de “Carrie: El musical”: “Todos en nuestra vida hemos sido Carrie por un momento”

Revelan precios oficiales de los boletos para Elton John en cada sección del Estadio Banorte

Altair Jarabo pone fin a los rumores de separación con románticas fotos: “Celebrando con mi persona favorita”

¿Cuándo vuelve Rosalía a México? Estas son las próximas fechas, lugares y horarios del Lux Tour en el país

DEPORTES

América cae ante LA Galaxy pero deja señales del estilo de Guillermo Almada antes del Apertura 2026

América cae ante LA Galaxy pero deja señales del estilo de Guillermo Almada antes del Apertura 2026

Chivas, Monterrey y América cierran su pretemporada: así les fue a los equipos de Liga MX en sus amistosos

Checo Pérez en Bélgica: así le ha ido al piloto mexicano en el Gran Premio de la Fórmula 1

Michelle Salas, hija de Luis Miguel, premia a Jude Bellingham como el futbolista del partido Inglaterra vs Noruega

Regresa la Liga Mx: así se jugará la Fecha 1 del torneo Apertura 2026