México presentará denuncias penales en EE. UU. por las muertes de migrantes

La presidenta del país prometió ir "más allá de las notas diplomáticas" después de que un agente de inmigración estadounidense matara a Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano, en Texas esta semana.

Las autoridades mexicanas dijeron el jueves que tenían previsto presentar denuncias penales en Estados Unidos por las muertes de varios ciudadanos mexicanos durante operaciones migratorias, la protesta más contundente hasta la fecha contra las políticas de inmigración del presidente Donald Trump.

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Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores de México, anunció la medida en una conferencia de prensa el jueves, dos días después de que un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) matara a un mexicano que llevaba décadas viviendo y trabajando en Estados Unidos y que intentaba obtener la residencia legal.

Velasco dijo que México presentaría denuncias ante los fiscales estatales de Estados Unidos y el Departamento de Justicia de Estados Unidos y solicitó investigaciones penales sobre las muertes de 14 ciudadanos mexicanos en centros de detención de migrantes y de otros tres durante redadas de control migratorio bajo el actual gobierno.

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En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no desmintió el recuento de México sobre el número de ciudadanos que han fallecido bajo la custodia del departamento, pero rechazó las acusaciones de que las muertes de migrantes hayan aumentado desde que Trump volvió al cargo. El Departamento de Justicia estadounidense no respondió a una solicitud de comentarios.

En el segundo mandato de Trump, las relaciones con México se han vuelto cada vez más tensas, ya que él ha lanzado ataques verbales y amenazas de aranceles contra el país.

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Su gobierno también ha aumentado la presión en las autoridades mexicanas para que tomen medidas drásticas contra funcionarios corruptos y los cárteles, amenazando con una intervención militar contra las organizaciones criminales. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha respondido defendiendo la soberanía nacional como pilar de la relación entre ambos países. Los fiscales estadounidenses han acusado a 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos --entre ellos un gobernador en el cargo-- y han exigido su detención para su extradición. México se ha negado a cumplir con la orden, alegando que no hay evidencias suficientes en su contra.

El trato que el gobierno de Trump ha dado a los migrantes mexicanos indocumentados ha sido otra fuente de tensión diplomática. Los disparos mortales contra Lorenzo Salgado Araujo a manos de agentes del ICE en Houston el martes fue la muerte más reciente relacionada con la campaña de deportaciones masivas del gobierno de Trump. Los responsables de Seguridad Nacional dijeron que Salgado Araujo había intentado usar su coche como arma, aunque no ha salido a la luz ningún video ni otra evidencia que respalde esa afirmación.

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"No podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos", dijo Sheinbaum en una conferencia de prensa el miércoles después de que un periodista le preguntara por la muerte de Salgado Araujo. "Su única falta es no tener papeles", dijo.

Las autoridades mexicanas dijeron el jueves que el país ya había enviado 11 solicitudes al Departamento de Estado de Estados Unidos en las que piden que se investiguen las muertes de migrantes, que habían planteado el tema ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y que habían instado a un organismo regional de derechos humanos a revisar los casos.

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Pero "nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas", dijo Sheinbaum en la conferencia de prensa del jueves, y añadió que su gobierno estaba preparando "medidas jurídicas más importantes".

Algunos analistas en México temen que esta medida pueda tener un efecto contrario al esperado, por carecer del peso legal suficiente para cambiar la política de Estados Unidos y tensar aún más las relaciones con el gobierno de Trump.

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Las tensiones entre ambos países han persistido incluso mientras organizan juntos, con Canadá, el Mundial masculino de fútbol. A finales de junio, cuando el torneo estaba en pleno apogeo, las detenciones de migrantes en Estados Unidos aumentaron discretamente.

Elda Cantú y Emiliano Rodríguez Mega colaboraron con reportería desde Ciudad de México.

Zane Irwin es reportero internacional y forma parte de la generación 2026-27 de Times Fellowship, un programa para periodistas al comienzo de sus carreras.

Elda Cantú y Emiliano Rodríguez Mega colaboraron con reportería desde Ciudad de México.