The New York Times

México presentará denuncias penales en EE. UU. por las muertes de migrantes

Reportajes Especiales - News

Guardar
Google icon
Imagen JY2Q3FAIANARLBYSXGHS2M4SI4

La presidenta del país prometió ir "más allá de las notas diplomáticas" después de que un agente de inmigración estadounidense matara a Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano, en Texas esta semana.

Las autoridades mexicanas dijeron el jueves que tenían previsto presentar denuncias penales en Estados Unidos por las muertes de varios ciudadanos mexicanos durante operaciones migratorias, la protesta más contundente hasta la fecha contra las políticas de inmigración del presidente Donald Trump.

PUBLICIDAD

Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores de México, anunció la medida en una conferencia de prensa el jueves, dos días después de que un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) matara a un mexicano que llevaba décadas viviendo y trabajando en Estados Unidos y que intentaba obtener la residencia legal.

Velasco dijo que México presentaría denuncias ante los fiscales estatales de Estados Unidos y el Departamento de Justicia de Estados Unidos y solicitó investigaciones penales sobre las muertes de 14 ciudadanos mexicanos en centros de detención de migrantes y de otros tres durante redadas de control migratorio bajo el actual gobierno.

PUBLICIDAD

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no desmintió el recuento de México sobre el número de ciudadanos que han fallecido bajo la custodia del departamento, pero rechazó las acusaciones de que las muertes de migrantes hayan aumentado desde que Trump volvió al cargo. El Departamento de Justicia estadounidense no respondió a una solicitud de comentarios.

En el segundo mandato de Trump, las relaciones con México se han vuelto cada vez más tensas, ya que él ha lanzado ataques verbales y amenazas de aranceles contra el país.

Su gobierno también ha aumentado la presión en las autoridades mexicanas para que tomen medidas drásticas contra funcionarios corruptos y los cárteles, amenazando con una intervención militar contra las organizaciones criminales. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha respondido defendiendo la soberanía nacional como pilar de la relación entre ambos países. Los fiscales estadounidenses han acusado a 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos --entre ellos un gobernador en el cargo-- y han exigido su detención para su extradición. México se ha negado a cumplir con la orden, alegando que no hay evidencias suficientes en su contra.

El trato que el gobierno de Trump ha dado a los migrantes mexicanos indocumentados ha sido otra fuente de tensión diplomática. Los disparos mortales contra Lorenzo Salgado Araujo a manos de agentes del ICE en Houston el martes fue la muerte más reciente relacionada con la campaña de deportaciones masivas del gobierno de Trump. Los responsables de Seguridad Nacional dijeron que Salgado Araujo había intentado usar su coche como arma, aunque no ha salido a la luz ningún video ni otra evidencia que respalde esa afirmación.

"No podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos", dijo Sheinbaum en una conferencia de prensa el miércoles después de que un periodista le preguntara por la muerte de Salgado Araujo. "Su única falta es no tener papeles", dijo.

Las autoridades mexicanas dijeron el jueves que el país ya había enviado 11 solicitudes al Departamento de Estado de Estados Unidos en las que piden que se investiguen las muertes de migrantes, que habían planteado el tema ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y que habían instado a un organismo regional de derechos humanos a revisar los casos.

Pero "nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas", dijo Sheinbaum en la conferencia de prensa del jueves, y añadió que su gobierno estaba preparando "medidas jurídicas más importantes".

Algunos analistas en México temen que esta medida pueda tener un efecto contrario al esperado, por carecer del peso legal suficiente para cambiar la política de Estados Unidos y tensar aún más las relaciones con el gobierno de Trump.

Las tensiones entre ambos países han persistido incluso mientras organizan juntos, con Canadá, el Mundial masculino de fútbol. A finales de junio, cuando el torneo estaba en pleno apogeo, las detenciones de migrantes en Estados Unidos aumentaron discretamente.

Elda Cantú y Emiliano Rodríguez Mega colaboraron con reportería desde Ciudad de México.

Zane Irwin es reportero internacional y forma parte de la generación 2026-27 de Times Fellowship, un programa para periodistas al comienzo de sus carreras.

Elda Cantú y Emiliano Rodríguez Mega colaboraron con reportería desde Ciudad de México.

Temas Relacionados

New York Times

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Agentes del ICE detuvieron a un antiguo aliado de Pinochet. ¿Será deportado?

Reportajes Especiales - News

Agentes del ICE detuvieron a un antiguo aliado de Pinochet. ¿Será deportado?

Al menos 12 personas mueren en un incendio forestal en el sur de España

Reportajes Especiales - News

Al menos 12 personas mueren en un incendio forestal en el sur de España

EE. UU. subestima el peligro en caso de fuga de plutonio en Los Álamos, según un estudio

Reportajes Especiales - News

EE. UU. subestima el peligro en caso de fuga de plutonio en Los Álamos, según un estudio

China lanza un cohete y avanza en la carrera contra SpaceX

Reportajes Especiales - Business

China lanza un cohete y avanza en la carrera contra SpaceX

Lo que descubrimos después de su partida

Reportajes Especiales - Lifestyle

Lo que descubrimos después de su partida
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Presidente del Senado aseguró que Abelardo de la Espriella puede posesionarse en una guarnición militar: explicó qué debe hacer

Presidente del Senado aseguró que Abelardo de la Espriella puede posesionarse en una guarnición militar: explicó qué debe hacer

EN VIVO | Clima en CDMX y México hoy viernes 10 de julio: alerta por fuertes tormentas con granizo en estas zonas del Edomex

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: otra vez Mikel Merino aparece para salvar a La Roja

Choque múltiple fatal en San Andrés de Giles: tres muertos y un herido en estado crítico

México vs Cabo Verde: la FMF ya habría hecho la propuesta para el debut de Rafa Márquez

INFOBAE AMÉRICA

Combustibles registrarán nueva rebaja de precios desde el lunes en Honduras

Combustibles registrarán nueva rebaja de precios desde el lunes en Honduras

La exposición «Cartografías de la memoria» se mantiene abierta en el Centro Cultural de España en El Salvador

Gobierno de Guatemala reunió al Gabinete Social para ampliar la estrategia Mano a Mano en 114 municipios

Polémica en San José: reglamento regularía la vida nocturna en la capital de Costa Rica y desata críticas de comerciantes y artistas

Autoridades salvadoreñas eliminan más de 64 mil gramos de estupefacientes, valorados en más de 357 mil dólares

ENTRETENIMIENTO

Margaret Qualley responde sobre la ruptura con Jack Antonoff: “No hubo infidelidad”

Margaret Qualley responde sobre la ruptura con Jack Antonoff: “No hubo infidelidad”

Productor de Taylor Swift borró por error su invitación a la boda: pensó que era spam

Las novias y romances de Lamine Yamal: así ha sido la vida amorosa de la estrella de España en el Mundial 2026

Taylor Swift pagó más de 160.000 dólares a Nueva York por el permiso de su boda en el Madison Square Garden

Emily Ratajkowski firmó un contrato millonario por un libro sobre sus confesiones sexuales tras el divorcio