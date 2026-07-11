La muerte de un inmigrante en Houston aviva el debate sobre la estrategia de ICE

La muerte a tiros de Lorenzo Salgado Araujo se produjo en un momento en el que se han intensificado las medidas de control de inmigración en todo el país, con miles de detenciones diarias.

El tiroteo mortal de un hombre esta semana a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) en Houston ha puesto de relieve un aumento agresivo de las detenciones de migrantes en todo el país, que en gran medida ha pasado desapercibido para la opinión pública.

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Desde grandes ciudades como Chicago y Las Vegas hasta pequeños barrios a las afueras de Milwaukee y San Antonio, se ha detenido a migrantes en juzgados, registros de ICE y controles de tráfico; las detenciones diarias se duplicaron en la última semana de junio y siguen aumentando.

"Las operaciones se han realizado a propósito entre bastidores", dijo Getsy Hernandez, organizadora comunitaria de Escucha Mi Voz Iowa, un grupo de defensa liderado por inmigrantes en Iowa City.

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El martes, agentes federales de migración mataron a Lorenzo Salgado Araujo, un obrero de la construcción mexicano y padre de tres hijos que llevaba más de 30 años viviendo en el país sin permiso de residencia. Sin embargo, Salgado Araujo no era el objetivo inicial de los agentes.

En los días posteriores, el homicidio ha movilizado a miles de manifestantes, ha provocado que líderes locales y grupos de derechos civiles latinos pidan investigaciones independientes y ha hecho que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometa que tomará medidas legales.

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Salgado Araujo murió durante un control de tráfico a manos de agentes de migración que, según una vocera del Departamento de Seguridad Nacional, estaban buscando a otra persona. Cuando los agentes intentaron detener el vehículo, la situación se agravó rápidamente y un agente disparó a Salgado Araujo en el abdomen. Murió en el hospital unas horas después.

Los responsables de Seguridad Nacional dijeron que Salgado Araujo había tratado de usar su coche como arma, aunque tres hombres que presenciaron el tiroteo desmintieron esa versión y dijeron que la víctima nunca había intentado atropellar a un agente federal. No ha salido a la luz ningún video del tiroteo. Los agentes no llevaban cámaras corporales, según dijo la vocera.

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El tiroteo de Houston ha vuelto a poner a ICE y las tácticas de los agentes de migración en el punto de mira nacional. Los funcionarios federales defienden sus acciones como parte de operaciones muy específicas, pero los líderes de la comunidad latina y los abogados de migración sostienen que el incidente se suma a una serie de enfrentamientos violentos que han acompañado al aumento de las detenciones. Afirman que estos enfrentamientos demuestran que los agentes federales siguen usando sus tácticas más agresivas.

Los agentes federales de inmigración les han disparado a más de 20 personas desde septiembre, casi todas ellas adentro de sus coches. Algunos de los tiroteos han sido mortales.

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El gobierno de Donald Trump sigue presionando para que haya más deportaciones. Un paquete de medidas impulsado por los republicanos y firmado por el presidente el mes pasado ha destinado 31 millardos de dólares a las actividades de ICE, como el apoyo a las autoridades locales y estatales que han firmado acuerdos de cooperación con la agencia, conocidos como acuerdos 287(g). Para las jurisdicciones que se niegan a cooperar, el paquete de financiación ha reservado otros 350 millones de dólares para ampliar las operaciones de control.

En un periodo de cinco días a finales de junio, los agentes de ICE detuvieron a más de 10.000 personas, según documentos a los que ha tenido acceso The New York Times. Tras una breve tregua durante el fin de semana festivo del 4 de julio, las detenciones se reanudaron el martes, el día en que le dispararon a Salgado Araujo. Desde el martes hasta el jueves, los agentes de ICE de todo Estados Unidos detuvieron a más de 6000 personas, según muestran los registros internos, a un ritmo de unas 2000 detenciones al día.

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El efecto de esta campaña se está notando en todo el país.

En Chicago, grupos defensores de los derechos de los migrantes y organizadores de la comunidad hispana, en una rueda de prensa celebrada el jueves, habían contabilizado al menos 70 personas detenidas en tres días, muchas de ellas en los alrededores de los juzgados. Muchos de los migrantes detenidos habían sido acusados de infracciones de tráfico leves o estaban intentando acudir a sus citas ante los jueces de migración. Las llamadas a un centro de asistencia jurídica se habían más que duplicado hasta alcanzar las 1700 en ese tiempo, dijo el grupo de organizadores.

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"A pesar de que se dice que la Operación Midway Blitz ha terminado, no ha acabado", dijo Berto Aguayo, un abogado, refiriéndose a la redada de migración del verano pasado en Chicago. "Nos solidarizamos con Texas y exigimos justicia".

En Carolina del Norte y Iowa, donde las leyes obligan a las autoridades locales y estatales a colaborar con los agentes federales en la aplicación de la normativa de inmigración civil, los activistas por los derechos de los migrantes han detectado un aumento de las paradas de tráfico. Muchos eran trabajadores que, como Salgado Araujo, fueron detenidos de camino a las obras, según dijeron los activistas. Los agentes afirmaban estar buscando a personas concretas, pero detenían a cualquiera que fuera indocumentado, dijeron los activistas.

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Las nuevas operaciones de control "pueden estar más dirigidas, pero se intensifican rápidamente y están originando violencia igual que antes", dijo Damary M. Bonilla-Rodríguez, una líder de la comunidad hispana en Pensilvania. "Eso es lo que da miedo".

En Puerto Rico, una pastora dijo que había visto a agentes federales emplear tácticas cada vez más agresivas contra migrantes negros y de piel más oscura, entre ellos muchos de Haití, a quienes recientemente se les ha revocado la protección humanitaria.

Los responsables de Seguridad Nacional no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los agentes federales suelen preferir detener a la gente en sus coches en vez de intentar entrar en sus casas, dijo un antiguo funcionario de ICE, porque así es menos probable que se atrincheren o que lleven armas encima. Pero el incidente de Houston está reavivando los llamados para que se establezcan directrices sobre el uso de la fuerza en este tipo de situaciones y para que se supervise más de cerca la participación de la policía local y estatal en la aplicación de la ley de migración.

El incidente de Houston empezó cuando unos agentes de ICE llegaron a un lugar en busca de dos personas distintas. Solo después de comprobar la matrícula de una furgoneta que se encontraba en el lugar que estaban vigilando se dieron cuenta de que Araujo era el propietario, según dos personas con conocimiento del incidente.

A continuación, hicieron otra comprobación y se dieron cuenta de que estaba en el país de manera ilegal, según dijeron esas personas. En otros incidentes por todo Estados Unidos, ICE ha utilizado tácticas similares para determinar rápidamente si los migrantes a los que buscan están en el país de forma ilegal.

Cuando Markwayne Mullin, el exsenador republicano de Oklahoma, se puso al frente del Departamento de Seguridad Nacional esta primavera, prometió un enfoque más discreto respecto a la campaña de deportaciones masivas del gobierno de Trump que el de su predecesora, Kristi Noem.

Al principio, parecía que lo estaba logrando. El repunte de detenciones de las últimas semanas ha suscitado mucho menos escrutinio público que las medidas de control del verano pasado, cuando los agentes federales se desplegaron en grandes ciudades como Chicago y Los Ángeles y se produjeron enfrentamientos en las calles estadounidenses.

Pero la muerte de Salgado Araujo podría cambiar eso.

En su rueda de prensa del miércoles, Sheinbaum dijo que su gobierno estaba preparando medidas legales para exigir responsabilidades por la muerte de Salgado Araujo y la de más de una decena de mexicanos más bajo custodia de ICE.

El gobierno de México dijo el jueves que, desde el año pasado, al menos 17 ciudadanos mexicanos habían fallecido, ya fuera bajo custodia de ICE o al ser objeto de redadas. El país ha utilizado una estrategia jurídica y diplomática en varios frentes como respuesta a estas muertes. Ha enviado alrededor de una decena de solicitudes exigiendo una investigación completa y transparente de cada fallecimiento, ha planteado el tema ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ha instado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a revisar los casos.

"No podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos", dijo Sheinbaum. "Hay otra lamentable muerte de un connacional en Estados Unidos por asuntos de detención cuando su única falta pues es no tener papeles".

Lauren McGaughy colaboró con reportería.

Jazmine Ulloa es una reportera de temas de Estados Unidos que cubre migración para el Times.

Hamed Aleaziz cubre el Departamento de Seguridad Nacional y las políticas migratorias para el Times.

Emiliano Rodríguez Mega es un reportero investigador del Times en Ciudad de México. Cubre México, Centroamérica y el Caribe.

Lauren McGaughy colaboró con reportería.