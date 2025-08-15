Desde un refugio en el bosque, Evo Morales dirige una campaña fantasma

Evo Morales (REUTERS/Agustin Marcarian)

Durante 14 años, Evo Morales vivió en la residencia presidencial de Bolivia.

Ahora, encontrarlo implica un viaje montañoso de cuatro horas hasta un pequeño pueblo llamado Lauca Ñ, pasar un puesto de control y entrar en un recinto en el bosque, donde los leales lo protegen del arresto.

Socialista, ex activista y líder sindical, Morales se convirtió en una figura destacada como el primer presidente indígena de Bolivia. Desde su primer mandato en 2006, transformó el panorama político al dar voz a los bolivianos marginados y destinar recursos a programas sociales y proyectos públicos.

Pero la candidatura de Morales para un cuarto mandato terminó en unas elecciones controvertidas, disturbios y un exilio temporal. Antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales bolivianas del domingo, lidera una especie de campaña fantasma a pesar de que los tribunales bolivianos le han prohibido presentarse de nuevo, por límites de mandato.

También se busca arrestarlo, acusado de trata de personas y de embarazar a una niña de 15 años cuando era presidente. No ha negado las acusaciones ni haber tenido un hijo con ella. La acusación tampoco ha mermado su apoyo entre muchos bolivianos.

El ex presidente boliviano Evo Morales promueve el "voto nulo" en las próximas elecciones generales del 17 de agosto, en Villa Tunari, Cochabamba, Bolivia (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Se ha ganado el respeto del pueblo”, dijo Edith Mendoza, de 40 años y madre de tres hijos en Isinuta, en el centro de Bolivia. “Es el único presidente que ha estado con nosotros”.

Al igual que Morales, ella calificó las acusaciones en su contra como motivadas políticamente.

“Los partidos de oposición no quieren dejarlo postularse porque saben que Evo Morales ganará”, dijo. “Tienen miedo”.

El actual presidente, otrora protegido de Morales y ahora rival, no buscará la reelección en las próximas elecciones. Otro izquierdista, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, está en la papeleta, compitiendo contra un acaudalado empresario de centroderecha, Samuel Doria Medina, y un ex presidente conservador, Jorge “Tuto” Quiroga.

Al no poder presentarse nuevamente a las elecciones, Morales ha instado a sus partidarios a emitir votos nulos en protesta, un llamado que sus antiguos aliados izquierdistas consideran una estratagema egoísta que podría inclinar la elección hacia la derecha.

“Si él no es candidato, nadie más puede serlo”, dijo Luis Arce, el actual presidente, conocido como Lucho y miembro del partido izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS). Aseguró que Morales intentaba “desgastarnos, impedirme ser candidato, impedir que el MAS tuviera alguna posibilidad de gobernar”.

Morales, defendiendo que sigue siendo el mejor candidato para dirigir Bolivia, se ha rodeado de sus más devotos partidarios en su recinto.

“No se trata de proteger a Evo”, dijo Morales en una entrevista esta semana. “Se trata de proteger nuestro proceso y proteger la región”.

Evo Morales (REUTERS/Agustin Marcarian)

En el corazón del enclave, entre tiendas de campaña, se encuentra un deteriorado edificio de oficinas con una modesta oficina: la sede del ex presidente, donde transmite semanalmente un programa de radio político. Fotografías de Morales con otros líderes regionales de izquierda —Hugo Chávez de Venezuela y Fidel Castro de Cuba— cuelgan de las paredes junto con trofeos que celebran su labor como líder del sindicato de cocaleros de Bolivia.

Su primera victoria en 2005 fue la culminación de décadas de movilización de los más marginados de Bolivia, dijo Arce.

“Todos aquellos que habían sido discriminados, que habían sido excluidos de la sociedad y que ahora, en lugar de ser excluidos, asumieron el gobierno”, dijo. “Redujimos la pobreza, redujimos las desigualdades”.

Morales cumplió tres mandatos, persuadiendo a los tribunales para que lo permitieran postularse por tercera vez a través de un vacío legal. Su intento de un cuarto mandato en 2019, que sus críticos consideraron inconstitucional, terminó con protestas masivas en su contra y una ofensiva de seguridad que causó decenas de muertes y sumió al país en una crisis democrática.

Seguidores de Evo Morales en Cochabamba, Bolivia (REUTERS/Agustin Marcarian)

En medio de acusaciones de fraude electoral, Morales abandonó brevemente el país.

Cuando se convocaron nuevas elecciones en 2020, Morales propuso a Arce, su ex ministro de Hacienda, como candidato del MAS. La victoria indiscutible de Arce pareció marcar una transición pacífica del poder y un momento de esperanza tras tanta conmoción.

Esa promesa se ha desmoronado desde entonces. Los problemas económicos —escasez de combustible, alta inflación y escasez de dólares estadounidenses— provocaron protestas, mientras que Morales y Arce se separaron en una lucha por el control del partido.

La agitación ha afectado a Morales a lo largo de los años. Romina Solano, estudiante de derecho de 33 años en Cochabamba, dijo que había votado por él en elecciones anteriores, pero ahora respalda a Doria Medina.

Criticó a Morales por buscar un cuarto mandato. “Ese fue el primer golpe, porque me di cuenta de que no aceptaba que en Bolivia vivimos en democracia”, dijo.

Después llegó a creer que los avances económicos de Bolivia se debían en gran medida al auge de las materias primas, no a su liderazgo.

“Pensé que era por buena gobernanza, pero no”, dijo. “Fue un golpe de suerte”.

Morales se describe como víctima de una conspiración, diciendo que el presidente, el Senado, los tribunales y los políticos de derecha están impidiendo su candidatura en “un golpe de Estado del imperio contra el pueblo”.

Personas acudieron a un acto de Morales (REUTERS/Agustin Marcarian)

También acusa a Estados Unidos —“el imperio”, como él lo llama— de interferencia, afirmando que ayudó a financiar su derrocamiento en 2019.

“Aquí, lamentablemente, no hay democracia”, dijo. “No se respetan las instituciones. Hay persecución total. Estamos como en tiempos de dictaduras militares”.

Morales aún conserva cierto apoyo entre los votantes y los miembros del MAS, partido que abandonó el año pasado. Encuestas del año pasado muestran que su apoyo ronda entre el 12 % y el 18 %, aunque este porcentaje podría ser mayor en las zonas rurales, donde las encuestas no llegan.

Asegura que si los votos en blanco, nulos e indecisos fueran para él, lideraría las encuestas.

Para Morales, el MAS no es nada sin él.

“El plan es que Evo no haga fiesta”, afirmó.

Morales también desestima la causa penal en su contra. La mujer, que ahora tiene veintitantos años, no ha presentado cargos. Su abogado declaró este año que cree que el gobierno la estaba utilizando en su disputa con Morales y presentó una declaración ante el tribunal en la que afirmó no haber sido víctima de trata ni de estupro.

Al preguntarle sobre el caso, Morales dijo: “Si no hay víctima, no hay delito”.

Aun así, cuando Morales viaja fuera de su recinto, se mueve a una velocidad de hasta 90 millas por hora, sortea el tráfico para evitar ser capturado, según un miembro de su equipo de seguridad.

Mantiene una agenda apretada, aparece en eventos regionales para movilizar a sus simpatizantes como si estuviera en campaña. Esta semana, motociclistas desplegaron banderas bolivianas e indígenas en sus vehículos, uniéndose a su comitiva. La multitud se reunió, tomándose fotos, abrazándolo y coreando su nombre.

Al preguntarle si habría hecho algo diferente a lo largo de los años, Morales no lo dijo directamente. Pero dejó claro que no volvería a salir de Bolivia.

“Todos decían: ‘Evo se va a ir a Cuba o a Venezuela’”, dijo. “Estoy luchando aquí. No tengo nada que perder. Solo el imperio y el gobierno derechista de Lucho. No me maten, eso es todo lo que quiero”.