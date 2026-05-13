Trump dice que no le preocupa el impacto económico de la guerra en Irán para EE. UU.

Cuando se le preguntó si la situación económica de los estadounidenses lo motivaba para llegar a un trato, el presidente Trump dijo sin rodeos: "Ni siquiera un poco".

El presidente Donald Trump dijo el martes que no piensa en las penurias económicas que sufren los estadounidenses como consecuencia de su guerra en Irán, y que ello no influía en sus negociaciones para ponerle fin.

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En declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca antes de partir en un viaje a China que durará la mayor parte de la semana, Trump dijo que el programa nuclear iraní era lo único que lo motivaba para llegar a un acuerdo, ya que ambos países siguen estancados en las negociaciones.

Ante la inminencia de las elecciones intermedias y la preocupación de los votantes por la asequibilidad, se le preguntó a Trump si la situación económica de los estadounidenses lo motivaba para alcanzar un acuerdo. Respondió sin rodeos: "Ni siquiera un poco".

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"Lo único que importa cuando hablo de Irán es que no pueden tener un arma nuclear", dijo.

"No pienso en la situación económica de los estadounidenses", añadió Trump. "No pienso en nadie. Pienso en una cosa: no podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear. Eso es todo".

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Fue una confesión sorprendente incluso para Trump, quien ha pasado semanas restando importancia al impacto económico que la guerra ha supuesto para el país. El Departamento del Trabajo informó el martes que el mes pasado la inflación en Estados Unidos se aceleró a su ritmo más rápido desde mayo de 2023, impulsada por los costos de la energía derivados de la guerra en Medio Oriente.

Y desde que Trump inició la guerra en Irán en febrero, los precios de la gasolina han subido por encima de los 4,50 dólares el galón --lo que ha afectado más duramente a los estadounidenses con ingresos más bajos--, y con ello se agravó una crisis del costo de la vida ya persistente que ha provocado que incluso sus partidarios se muestren cada vez más descontentos con su historial económico.

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Y ahora que su partido se enfrenta a elecciones intermedias en tan solo seis meses, este no era el argumento que los republicanos del Congreso, cada vez más impacientes con la guerra de Trump, esperaban que el presidente expusiera a los votantes.

Tras una serie de victorias electorales durante el último año por parte de demócratas que se presentaron con una plataforma enfocada en la asequibilidad, se esperaba que Trump hiciera hincapié en cómo su programa económico había beneficiado a los estadounidenses comunes.

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En lugar de ello, ha utilizado discursos al estilo de los mítines de campaña para burlarse de la noción de asequibilidad; pregonar la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca, cuyo precio casi se ha duplicado; alardear del mercado de valores, y hacer una serie de afirmaciones falsas sobre los precios de venta que los estadounidenses ven con sus propios ojos.

El martes, Trump siguió insistiendo en que sus políticas económicas funcionaban, "increíblemente", y que "el pueblo estadounidense entiende que cuando se acabe, van a tener una caída masiva del precio del petróleo".

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"Si te remontas a justo antes de la guerra, durante los últimos tres meses, la inflación fue del 1,7 por ciento", dijo. "Ahora, teníamos una opción: dejar que estos lunáticos tuvieran un arma nuclear. Si quieres hacer eso, entonces eres una persona estúpida".

Erica L. Green es corresponsal en la Casa Blanca y cubre al presidente Donald Trump y su gestión.

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