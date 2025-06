George Romero creó el zombi moderno original. Su familia quiere definir su futuro

Movies Romero, George A Queens of the Dead (Movie) Twilight of the Dead (Movie) Romero, Tina (Film Director) Romero, Christine (Actor) Desrocher-Romero, Suzanne Content Type: Personal Profile Zombies

Cuando George Romero murió de cáncer de pulmón en 2017, dejó varias ideas y guiones para películas de zombis.

Uno de ellos era un tratamiento, Twilight of the Dead, y su viuda, Suzanne Desrocher-Romero, lo describió como un "resumen" de la franquicia, un final para lo que comenzó con La noche de los muertos vivientes en 1968 y continuó durante cinco décadas y seis películas carnívoras.

George Romero fue el inusual artista que inventó un monstruo moderno importante, cuya popularidad rivaliza con la de los vampiros y los fantasmas. La popularidad de la serie de televisión The Last of Us o la esperadísima llegada este mes de una nueva entrada en la saga de Exterminio nos indican que los zombis no van a desaparecer pronto. Al fin y al cabo, su especialidad es no morir.

Pero, ¿qué pasa con el zombi de Romero? La cepa original. ¿Qué ocurrirá con esta criatura mítica ahora que su creador ya no está?

Tres mujeres de la familia Romero están lidiando con sus recuerdos de él mientras intentan responder a esta pregunta. Su hija directora, su exesposa productora y su viuda productora están desarrollando cada una películas con una visión distinta del futuro de los muertos vivientes. No comparten exactamente la misma visión, incluso mientras siguen adelante. El zombi de Romero está muy vivo, y muy complicado.

A PESAR DE SER EL DR. FRANKENSTEIN del género, George Romero siempre dijo que nunca se propuso hacer una película de zombis. Según cuenta, no pudo conseguir inversores para un proyecto inspirado en Ingmar Bergman que tenía lugar en la Edad Media, así que recurrió a algo más comercial: los muertos vivientes.

Su obra despegó en el circuito de películas de medianoche, distinguiéndose por una creciente sensación de terror, un realismo de estilo documental salpicado de gore pegajoso y un mordaz comentario social que se hacía más evidente película tras película. Aunque puede que empezara a hacer películas de zombis como una concesión, aportó un nuevo nivel de ambición política al terror, presentando críticas al consumismo y a las relaciones raciales en lo que se consideraba mero cine de explotación.

Una forma de ver el resto de su carrera es como una serie de esfuerzos por escapar del zombi, solo para ser arrastrado de nuevo, a menudo con resultados inspirados. Desrocher-Romero recuerda que le dijo a los productores que quería que su última película se llamara Enough of the Dead ("Basta de los muertos vivientes"). (En lugar de eso, optaron por La reencarnación de los muertos ).

Pero los zombis saben cómo seguirte, incluso tras la muerte.

Desrocher-Romero, de 66 años, está produciendo una película que explora el final del zombi de Romero. La anterior esposa de George, Christine Romero, de 76 años, con quien colaboró durante tres décadas, está trabajando en un proyecto sin título que vuelve al inicio, pues ocurre al mismo tiempo que los eventos de La noche de los muertos vivientes.

Ambas películas están en desarrollo, y no está claro cuándo llegarán a las pantallas. La que sí se estrenó ya es Queens of the Dead , una comedia de terror vertiginosamente extravagante que se proyectó el sábado en el Festival de Tribeca. Tina Romero, la hija de 41 años de George, ha tomado los orígenes en blanco y negro de los zombis que creó su padre y los ha salpicado de color y estilo drag. Imagina el apocalipsis zombi ambientado en un entorno dance queer dividido en Brooklyn. Es un rumbo nuevo, pero sigue arraigado en la lealtad al legado de Romero.

En su apartamento del barrio Fort Greene de Brooklyn, Tina Romero, de presencia espigada y alegre, apoya todos los proyectos de zombis de la familia, y luego baja la voz para confesar: "Me alegra llegar primero".

LOS ZOMBIS NO FUERON combustible de las pesadillas infantiles de Tina. Eran simplemente el negocio familiar. Aprendió a caminar en el plató de Día de los muertos vivientes, y aunque estar cerca de las películas de su padre la llevó a interesarse por el cine, nunca quiso seguir sus tambaleantes pasos. Su gusto se inclinaba más por los musicales cinematográficos que por el caos apocalíptico.

Se centró en la danza en Wellesley, donde coreografió una producción de 35 intérpretes inspirada en el video musical de Michael Jackson para "Thriller", que a su vez rendía homenaje al zombi de Romero. Aunque lo intentó, era difícil escapar del legado de su padre.

En la escuela de cine de la Universidad de Nueva York, afirmó, intentó mantener en secreto su relación familiar, pues no quería las ventajas de un "nepo baby". Tras graduarse, encontró una carrera como DJ que dirigía fiestas de baile en Nueva York. Adoptó un alter ego, DJ TRx, y una máscara de conejo, motif que aparece en Queens of the Dead. Cuando una de esas fiestas se vio envuelta en la polémica, un promotor publicó en internet un manifiesto titulado: "¿Cuándo dejará la comunidad queer de devorar a los suyos?".

Fue entonces cuando los zombis alcanzaron realmente a Tina Romero. Ella lo describió como un momento "relámpago", en el que surgió la idea de una película de zombis sobre fiestas de baile rivales. Le planteó el concepto a su padre y este la animó a seguir adelante poco antes de morir.

Tenía en mente monstruos juguetones, divertidos, escapistas. "En lugar de cavidades torácicas desgarradas, quería hacer un mundo delicioso del color de las golosinas", dijo, describiéndose a sí misma como más optimista sobre la humanidad que su padre. "Soy una cursi provocadora. El terror lindo es mi estética".

Mientras que las películas de su padre solían contener un subtexto político, la suya se mueve con cuidado. Mezcla de glamour y gore, Queens of the Dead comienza con los tacones altos de una drag queen sonando por una acera. Al final, un mazo hecho de tacones de aguja se convierte en un arma potente y llena de estilo.

Pero su película honra el espíritu de George Romero. Queens of the Dead cita a La noche de los muertos vivientes ("Vienen por ti, Barbara") y, al igual que esa película, incluye intencionadamente a un protagonista negro, interpretado por Jaquel Spivey, de Chicas Pesadas de 2024.

Si hay algo que comparten todas las mujeres Romero es la creencia inquebrantable de que el zombi debe ser lento. "Jamás se me ocurriría utilizar zombis rápidos", dijo Tina Romero, describiéndolos irónicamente como una traición a la familia.

"El hecho de que los hiciera lentos los convierte automáticamente en un poco tontos", dijo. Dicho esto, no le da poca importancia al gore y a la violencia: un personaje interpretado por Margaret Cho hace cosas indescriptibles con un taladro eléctrico. Sin embargo, Tina Romero dijo que generar pavor no era el objetivo principal.

Tampoco era, añadió, el objetivo de George Romero. "No creo que a mi padre le interesara aterrorizar a la gente", dijo. "Describía a los zombis como los monstruos más obreros. Podían ser tu madre o tu hijo. Un espejo inmediato".

Queens of the Dead, escrita por Tina Romero y Erin Judge, evita una historia de origen, de acuerdo con la intención original de George Romero. "Para mí era muy importante no explicar de dónde venían", dijo Tina Romero sobre los zombis, calificando de reduccionista tal exposición diligente. "No se trata de ciencia ni de una catástrofe nuclear", añadió. "Nosotros, como humanos, queremos explicarlo, pero yo no quería responder a esa pregunta. Aquí es donde el zombi de Romero es diferente. No es Exterminio".

La virtud de un origen sin resolver es un tema que surgió cuando hablé con George Romero hace más de 15 años. Me dijo que pensaba que la falta de explicación no solo daba más miedo, sino que también era más real. No siempre tenemos las respuestas, creía él. ¿Por qué deberían tenerlas las películas?

GEORGE Y CHRISTINE ROMERO, la madre de Tina, estuvieron casados 29 años, y construyeron una vida juntos en Pittsburgh, donde tiene lugar La noche de los muertos vivientes. Ella ayudó con el casting y los guiones, e incluso actuó en películas como Martin (1977), El amanecer de los muertos vivientes (1978) y Monerías diabólicas (1988). Pero cuando George Romero viajó para rodar Tierra de los muertos vivientes en 2005, nunca regresó, y se quedó a vivir en Toronto, lo que supuso un acontecimiento sísmico en la familia.

"Mis padres eran una institución que no veía desmoronarse", dijo Tina Romero, quien por entonces estaba en la universidad. "Fue duro. Mi padre lo hizo de una forma para nada genial. Zapatos en el armario. Bolígrafos en el escritorio".

Tina hizo un esfuerzo por mantenerse cerca, se hizo amiga de su nueva esposa y lo visitó en Toronto. Pero el efecto de la abrupta separación en la familia perduró.

Su madre, Christine, dijo: "Nunca podré perdonar la forma en que se fue", y añadió que solo lo vio una vez después de eso y que no fue una buena experiencia. Mientras conversaba con nosotros en un apartamento del Upper West Side, su nueva pareja, el artista George Nama, estaba sentado frente a ella. Él fue a la secundaria con George Romero e incluso colaboraron en una exposición relacionada con un cuento que escribió el director. En un momento de la entrevista, se levantó para aclarar que siguió siendo amigo del cineasta hasta el final, y luego abandonó la habitación.

Christine dijo que le tomó seis meses desde que su marido se fue para darse cuenta de que no iba a regresar. "Nunca tuve un cierre", dijo. "Hasta hoy, no sé por qué ocurrió".

La falta de explicación, insinuó, hizo que la ruptura fuera más dura.

Cuando murió George Romero, Christine heredó varios de sus guiones, que no tuvo suerte para vender, y los derechos del remake de 1990 de La noche de los muertos vivientes. Cuando el productor Roy Lee (Una película de Minecraft) de Vertigo Entertainment se puso en contacto con ella para ampliar "el universo zombi de Romero", vio el potencial y vendieron sus derechos a MGM Amazon, que planeó un largometraje de 35 millones de dólares y contrató a LaToya Morgan (The Walking Dead) para escribir el guión. Se habló de zombis más rápidos al principio del proceso, pero Lee dijo que serían zombis lentos como los de Romero.

Esta película adopta un enfoque al estilo hollywoodiense de la propiedad intelectual, desarrollando y construyendo alrededor del material original que es más conocido. La película tiene lugar durante el mismo periodo de tiempo que La noche de los muertos vivientes, pero se desarrolla desde la perspectiva de la esposa del protagonista negro interpretado por Duane Jones, quien es asesinado por la policía al final.

Cuando se le preguntó por el legado de George Romero, Christine se rió y dijo desdeñosamente: "Para mí, no hay ninguno". Cambió de tema para hablar de su hija, de quien dijo que tenía una mente de directora desde muy joven.

Christine leyó uno de los primeros guiones de Queens of the Dead y sintió un déjà vu cuando visitó el plató de Nueva Jersey, que dijo que Tina dirigía igual que su padre: ambos eran discretos, cálidos y tomaban las decisiones con rapidez. "Fue emocionante y un poco nostálgicamente triste para mí", dijo, "porque esa parte de mi vida ha terminado".

Su película se encuentra actualmente en el limbo. MGM alega, en sus palabras, que "no nos gustan sus derechos", dado que La noche de los muertos vivientes ya es de dominio público. "Ha sido una batalla", añadió.

Intervinieron los abogados. "Lo que quieren es que diga: 'Nadie más puede hacer nada que tenga que ver con La noche de los muertos vivientes'". dijo Christine. "No puedo decir eso, porque Suzanne, su nueva esposa, está haciendo Twilight of the Dead". Suspiró. Cuando Romero murió, le dejó a Desrocher-Romero el control de la mayor parte de su patrimonio. "No tiene ni idea de cine", dijo Christine Romero, cansada. "Más que horrible. Pero es lo que hay".

DESROCHER-ROMERO TRABAJABA como bartender cuando George Romero entró en su establecimiento durante la postproducción de Tierra de los muertos vivientes. Dijo que nunca había oído hablar de él. Pero enseguida conectaron. Al igual que Christine Romero, dijo que Romero se sentía resentido por el negocio del cine, ignorado e infravalorado. Desrocher-Romero dijo que sentía una gran responsabilidad tanto hacia el último proyecto de George en la pantalla como hacia su legado como artista fuera del género. Por eso creó una fundación dedicada a su obra. (Tina Romero es vicepresidenta).

Desrocher-Romero espera empezar a rodar Twilight of the Dead en Hawái en otoño. Brad Anderson (El maquinista) dirige un reparto que incluye a Milla Jovovich. A la pregunta de si habrá personajes de las películas de zombis pasadas de George Romero, dijo que no, y luego matizó: "Hay un par de cosas que volverán a aparecer" de películas anteriores.

Si la película es fiel al espíritu de George Romero, no será "solo sangre y vísceras", dijo. "El zombi era realmente una metáfora de los humanos. Nosotros somos el problema".

Desrocher-Romero añadió que a George Romero nunca le habría interesado volver a La noche de los muertos vivientes. Siempre se centró en el futuro. Recordó que le preguntó en una partida de Scrabble cuál sería su legado. Él respondió que a nadie le importaba. Ella reflexionó sobre ello: "Esas palabras me persiguen".

A MEDIDA QUE SE APROXIMABA SU ESTRENO, Tina Romero admitió cierta ansiedad por las expectativas de los seguidores de su padre. "Espero que la gente no piense que es demasiado blando y ligero para los tiempos que corren", dijo. "Pero si quieres ver algo oscuro, ve La Sustancia y luego ve esto. Dormirás mejor".

Mientras promocionaba su última película, George Romero concedió una entrevista en internet en la que habló del fin de su matrimonio. "No sé si Chris se cansó de mí o yo me cansé de ella, sea lo que sea que pasó allí, ni siquiera quiero entrar en eso", dijo, y añadió que lo que más le enorgullecía era que su hija, Tina, trabajara en una película de zombis.

Tina Romero no había visto esta entrevista. Cuando se la envié, me contestó que era una de las pocas veces que había visto a Romero hablar de divorcio. "Aunque no me encanta su forma de verlo (un poco displicente), me conmueve lo que dice de mí", escribió. "Es como una pequeña carta de amor suya en un momento crucial de mi vida".

Jason Zinoman es crítico de la sección de Cultura del Times y escribe una columna sobre comedia.