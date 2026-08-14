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Combates entre el Ejército Nacional y disidencias de las Farc en Ortega, Cauca deja más de 10 heridos y unos 300 desplazados

Testigos del enfrentamiento revelaron que los miembros del grupo armado ilegal acorralaron a los militares

El enfrentamiento dejó cuatro heridos en las extremidades, que fueron evacuados en helicóptero a Popayán para atención médica - crédito Ejército Nacional
Ejército Nacional y disidencias de las Farc se enfrentan en Ortega, Cauca; hay más de 10 heridos y 300 desplazados - crédito Ejército Nacional
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En la mañana del 14 de agosto de 2026, las autoridades reportaron que miembros de las disidencias de las Farc mantienen un ataque contra el Ejército Nacional en el corregimiento de Ortega, en el municipio de Cajibío, Cauca. Habitantes de la zona explicaron que los enfrentamientos comenzaron el domingo 9 de agosto y continuaban cinco días después en esa zona rural.

Según el informe preliminar, la intensidad de los combates forzó a las comunidades a permanecer confinadas y complicó la movilidad y la atención de las personas afectadas, que suman 12 militares y tres civiles heridos.

Desde el territorio se conocieron denuncias que señalan que los disidentes habrían acorralado a unidades militares durante los choques, lo que aumentó la presión sobre la fuerza pública y dejó a la población civil en medio de la confrontación.

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También se reportaron reclamaciones sobre personas desaparecidas y presuntos casos de reclutamiento forzado. A esto se sumaron versiones sobre posibles soldados que habrían sido secuestrados durante los combates, hechos que las autoridades informaron que están en verificación.

La ofensiva también alcanzó viviendas del corregimiento, tras quejas nocturnas sobre casas que habrían sido incineradas, mientras se mantenían los enfrentamientos y la presencia de grupos armados en la zona.

Testigos del enfrentamiento revelaron que los miembros del grupo armado ilegal acorralaron a los militares - crédito @DavidGerardoC/X
Testigos del enfrentamiento revelaron que los miembros del grupo armado ilegal acorralaron a los militares - crédito @DavidGerardoC/X

En ese contexto, familiares de habitantes de Ortega protestaron ante el Ejército para reclamar el envío de más tropas y exigir una respuesta mayor que enfrente la ofensiva y garantice la seguridad de los pobladores.

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A la par, más de 300 personas salieron huyendo de los ataques de grupos armados al margen de la ley en el corregimiento de Ortega, Cajibío, Cauca. Lograron llegar al territorio de Liberia, en el resguardo de Chimborazo, en jurisdicción del municipio de Morales. Solicitan ayuda y el establecimiento de un corredor humanitario que permita atender las necesidades inmediatas de esta población afectada por el conflicto armado.

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca

Los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc provocaron el confinamiento de familias en la zona rural de El Tambo, Cauca - crédito X
Los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc provocaron el confinamiento de familias en la zona rural de El Tambo, Cauca - crédito X

Los combates entre el Ejército Nacional de Colombia, las disidencias de las Farc y el frente Jaime Martínez provocaron este domingo 9 de agosto de 2026 un confinamiento masivo de la población rural en El Tambo, Cauca, en medio de una ofensiva militar que se desarrolla cerca de un punto estratégico para el control aéreo del suroccidente colombiano.

De manera preliminar, al menos cinco integrantes de las disidencias habrían sido abatidos durante la jornada, aunque esa cifra todavía no cuenta con confirmación oficial. Las autoridades tampoco han consolidado un balance sobre eventuales víctimas civiles o militares.

Fuentes del Ejército explicaron a Infobae Colombia que el epicentro de los enfrentamientos está en la vereda El Recuerdo, cerca del cerro de Santana, donde la presencia de estructuras armadas ilegales mantiene bajo amenaza a la comunidad campesina desde las primeras horas de la mañana.

Las familias de esa vereda permanecen resguardadas en viviendas y salones comunales ante los intercambios de disparos y explosiones. En videos difundidos en redes sociales por los propios pobladores se observa el temor de los habitantes a quedar atrapados en medio del fuego cruzado.

“Aquí nos estamos refugiando donde la vecina, y somos muchos, estamos con niños, con jóvenes, refugiándonos del combate”, dijo un residente en una de las grabaciones que circulan desde el territorio.

La operación militar se desarrolla cerca de un radar de Aerocivil

El cerro Santa Ana en Cauca es una zona de alto riesgo por la presencia de grupos armados ilegales y antecedentes de ataques contra instalaciones estratégicas - crédito Aerocivil
El cerro Santa Ana en Cauca es una zona de alto riesgo por la presencia de grupos armados ilegales y antecedentes de ataques contra instalaciones estratégicas - crédito Aerocivil

Conforme a información de las autoridades y versiones extraoficiales, en los choques participan tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional y el frente Jaime Martínez, una de las disidencias más activas bajo el mando de alias Iván Mordisco.

La confrontación ocurre en inmediaciones del cerro de Santana, donde está ubicado un radar de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) considerado estratégico para el control aéreo del suroccidente del país. Ese punto también resulta clave para las comunicaciones y el tránsito regional.

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