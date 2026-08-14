Abelardo de la Espriella confirmó la reincorporación a la Policía de los generales Alejandro Barrera, Norberto Mujica y Ricardo Alarcón: habrá cambios en la institución

Gobierno de Abelardo de la Espriella reintegro a varios policías a la insittución - crédito John Paz/Colprensa

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El Gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, removió la cúpula inmediata de la Policía Nacional y rearmó su mando con tres mayores generales que habían salido del servicio en 2022: el decreto 1210 del 13 de agosto de 2026 reincorporó a Jesús Alejandro Barrera Peña, Jaime Norberto Mujica y Ricardo Augusto Alarcón Campos, y designó al primero como director general de la institución.

La decisión no solo nombró al nuevo jefe policial. El mismo acto trasladó al general William Oswaldo Rincón Zambrano desde la Dirección General a la Dirección de Talento Humano como personal agregado, al mayor general Arnulfo Rosemberg Novoa Piñeros desde la Subdirección General a esa misma dependencia, y al brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón desde la Jefatura Nacional del Servicio de Policía.

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El decreto firmado por el presidente de la República y suscrito por el ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora López señala que la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional emitió concepto favorable el 8 de agosto de 2026, según el Acta 018-ADEHU-GRUAS-2.25. El documento agrega que la solicitud del Director de Talento Humano fue presentada en la exposición de motivos del 9 de agosto de 2026.

El Gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, removió la cúpula inmediata de la Policía Nacional y rearmó su mando con tres mayores generales que habían salido del servicio en 2022 - crédito Ministerio de Defensa Nacional

Jesús Alejandro Barrera Peña fue reincorporado al servicio activo “a partir de la comunicación del presente acto administrativo” y, en el mismo texto, quedó designado como director general de la Policía Nacional de Colombia. Jaime Norberto Mujica asumirá la Subdirección General y Ricardo Augusto Alarcón Campos la Jefatura Nacional del Servicio de Policía.

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El decreto revierte retiros de 2022 y reinstala a tres mayores generales

La base jurídica de la decisión se apoya en el artículo 70 del Decreto Ley 1791 de 2000, que permite reincorporar en cualquier tiempo al personal retirado por solicitud propia o por llamamiento a calificar servicios, previo concepto favorable de la junta asesora en el caso de los oficiales. El texto también cita el numeral 3 del artículo 189 de la Constitución y el artículo 11 de la Ley 62 de 1993.

El documento recuerda que Barrera Peña, Mujica y Alarcón Campos habían sido retirados del servicio activo mediante el Decreto 1713 del 19 de agosto de 2022, bajo la causal “por solicitud propia”. Cuatro años después, el Gobierno revirtió esa salida y los devolvió al escalafón activo.

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La base jurídica de la decisión se apoya en el artículo 70 del Decreto Ley 1791 de 2000, que permite reincorporar en cualquier tiempo al personal retirado por solicitud propia o por llamamiento a calificar servicios, previo concepto favorable de la junta asesora en el caso de los oficiales - Ministerio de Defensa

La reincorporación incluye una condición institucional precisa: los tres oficiales generales ingresarán con la misma antigüedad que tenían al momento de su retiro. También conservarán las prerrogativas previstas en el artículo 72 del Decreto Ley 1791 de 2000.

Los cambios desplazan a la línea de mando que ocupaba dirección, subdirección y jefatura de servicio

El rediseño del mando policial quedó resuelto en una sola cadena de movimientos. Rincón Zambrano dejó la Dirección General, Novoa Piñeros salió de la Subdirección General y Gualdrón Gualdrón fue retirado de la Jefatura Nacional del Servicio de Policía, todos con destino a Talento Humano como personal agregado.

Esa secuencia abrió las vacantes que ocuparán los tres oficiales reincorporados. El decreto indica que, de acuerdo con la certificación suscrita por el Director de Talento Humano el 8 de agosto, los oficiales relacionados “cumplen los requisitos del cargo, vacante y perfiles requeridos”.

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La reincorporación incluye una condición institucional precisa: los tres oficiales generales ingresarán con la misma antigüedad que tenían al momento de su retiro - crédito Minsiterio de Defensa

El parágrafo segundo añade que la antigüedad y la ubicación en el escalafón de oficiales de la Policía Nacional quedarán definidas conforme a la certificación emitida por esa misma dirección. La comunicación a los interesados quedó a cargo de Talento Humano.

El acto administrativo estableció en su artículo 9 que la vigencia corre desde la fecha de expedición. Esa fecha quedó fijada el 13 de agosto de 2026.

El decreto fue expedido por el presidente de la República y lleva la firma del ministro de Defensa Nacional Jorge Eduardo Mora López.