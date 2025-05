Tras atentado en Cachemira, el hombre más poderoso de Pakistán arremete contra India

Munir, Syed AsimDefense and Military ForcesPakistanInternational RelationsNationalism (Theory and Philosophy)Muslims and IslamInter-Services IntelligenceModi, NarendraIndiaKashmirKashmir and Jammu (India)Territorial DisputesTerrorism

El general Syed Asim Munir, jefe del ejército, quien suele mantener un bajo perfil, ha estado marcando el tono de Pakistán en la crisis de Cachemira con su retórica firme.

Hasta hace poco, el hombre más poderoso de Pakistán prefería mantener un bajo perfil, controlando cuidadosamente su perfil público y limitando sus declaraciones, en su mayoría, a discursos ensayados en actos militares formales.

Sin embargo, tras el mortífero atentado terrorista realizado hace casi dos semanas en la zona de Cachemira controlada por India, el jefe del ejército paquistaní, el general Syed Asim Munir, se ha ubicado en el centro de las cada vez mayores tensiones entre Pakistán e India.

A medida que ha aumentado la presión en India para que ofrezca una respuesta contundente al atentado, en el que murieron más de dos decenas de turistas hindúes cerca de la localidad de Pahalgam, Munir ha ido marcando cada vez más el tono de Pakistán con retórica firme.

El jueves, durante un ejercicio militar, el general Munir se dirigió a los soldados desde lo alto de un tanque. "Que no haya ambigüedad", dijo. "Cualquier acción militar de India recibirá una respuesta rápida, firme y aún más fuerte". Esa era una referencia a la promesa de Pakistán de igualar o superar cualquier ataque indio.

Los comentarios de Munir se han interpretado en India y Pakistán como un reflejo de su necesidad de proyectar fuerza y lograr el apoyo de la opinión pública, en un momento en que su país lleva años lidiando con divisiones políticas y dificultades económicas. Esos problemas han hecho mella en la firme lealtad que los paquistaníes habían sentido durante décadas hacia la cúpula militar, que durante mucho tiempo ha influido de manera oculta en la dirección de la política del país.

Sin embargo, la respuesta del general Munir parece ser algo más que un cálculo político. Los analistas lo describen como un férreo opositor a India, con opiniones moldeadas por el tiempo que pasó dirigiendo las dos principales agencias de inteligencia militar de Pakistán y por su convicción de que el prolongado enfrentamiento con India es, en el fondo, un conflicto religioso.

Muchos en India han aprovechado las declaraciones que Munir hizo seis días antes del atentado terrorista. Ante una audiencia de paquistaníes residentes en el extranjero reunidos en la capital, Islamabad, Munir describió a Cachemira --que está dividida entre Pakistán e India, pero que cada uno reclama en su totalidad-- como la "yugular" del país.

Esa frase, que está profundamente arraigada en el vocabulario nacionalista del país, representa la manera en que Pakistán ve a Cachemira como parte vital de su identidad nacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores indio denunció el comentario como incendiario y dijo que Cachemira era "parte fundamental" de India.

Que la crisis actual se agrave o dé paso a la moderación dependerá tanto de la diplomacia internacional como de la política interna.

Estados Unidos y las Naciones Unidas han pedido a India y Pakistán, dos países que tienen armas nucleares, que trabajen para reducir la tensión. Además, el representante permanente de Pakistán ante las Naciones Unidas, Asim Ahmad, afirmó el viernes que diplomáticos y ministros paquistaníes habían hablado con sus homólogos chinos sobre las tensiones con India. China es aliada de Pakistán y tiene intereses económicos ahí.

Pero es posible que la diplomacia no sea suficiente. El primer ministro indio, Narendra Modi, un líder autoritario cuyo nacionalismo hindú pinta a los musulmanes en su país y en Pakistán como una amenaza, ha prometido que India perseguirá a "todos los terroristas, y a quienes los apoyan, hasta el fin del mundo".

Tras los ataques contra las fuerzas de seguridad indias en Cachemira en 2016 y 2019, India respondió atacando lo que dijo que eran campamentos terroristas dentro de Pakistán. Esta vez, con 26 personas inocentes asesinadas por atacantes en un destino turístico --el ataque más mortal de este tipo sucedido en la región en décadas--, "un mero ataque aéreo transfronterizo contra presuntos campamentos no va a satisfacer la sed de sangre de los partidarios de la derecha", dijo Aditya Sinha, autor y periodista radicado en Delhi.

Por su parte, desde el atentado Munir ha hablado de Pahalgam en términos explícitamente ideológicos que indican que no está dispuesto a creer que una paz a largo plazo con India sea posible.

El 26 de abril, se dirigió a los cadetes en una ceremonia de graduación de la principal academia militar del país. Ahí habló de la "teoría de las dos naciones", el marco en el que se basó la fundación de Pakistán en 1947, que sostiene que hindúes y musulmanes son naciones separadas que necesitan patrias separadas.

Durante mucho tiempo, esta teoría ha sustentado la identidad nacional y la política exterior de Pakistán. En el pasado, los generales paquistaníes adoptaron esta retórica ideológica en los momentos de tensión con India, y la moderaban cuando la diplomacia lo requería. El resurgimiento de la teoría por parte de Munir, así como otros comentarios suyos, han sido interpretados por muchos indios como un cambio pronunciado en la postura de Pakistán hacia India.

Su descripción de Cachemira como la "yugular" de Pakistán ha tocado una fibra particularmente sensible en India. En el mismo discurso, Munir dijo: "No abandonaremos a nuestros hermanos cachemires en la heroica lucha que están librando contra la ocupación india".

Shekhar Gupta, editor jefe de ThePrint, un periódico indio en línea, comentó que el momento y el tono de los comentarios serían difíciles de ignorar para India.

"La atrocidad de Pahalgam se produjo justo después del discurso del general Munir", dijo Gupta. "India tendría que ser terriblemente complaciente para no establecer una conexión, sobre todo porque él reavivó la hostilidad hacia los hindúes, cosa que ningún líder paquistaní --civil o militar-- había hecho en mucho tiempo".

Los funcionarios paquistaníes han rechazado cualquier relación entre las declaraciones de Munir y el atentado de Cachemira. Ahmad, el representante permanente de Pakistán ante las Naciones Unidas, rechazó la afirmación de India sobre los vínculos de Pakistán con el atentado y dijo que la "causa fundamental" de la inestabilidad en Asia del Sur seguía siendo la disputa no resuelta en torno a Cachemira.

La región ha estado en el centro de la rivalidad entre India y Pakistán desde la partición de 1947, que creó las dos naciones a partir de la India británica. Cachemira ha sido testigo de guerras, insurgencias y prolongados despliegues militares, lo que la ha convertido en una de las áreas más volátiles del mundo.

El actual enfrentamiento no es el primer roce de Munir con una crisis regional.

En 2019, cuando un atentado suicida en Cachemira desencadenó ataques aéreos indios y una breve escalada militar, Munir era el jefe de la poderosa agencia de inteligencia de Pakistán, la Dirección de Inteligencia Interservicios. Su gestión terminó unos meses después, cuando el primer ministro Imran Khan lo destituyó.

Más tarde, Khan se opondría al ascenso de Munir a jefe del ejército, y su relación aún es hostil. Tras enemistarse con la cúpula militar, Khan fue destituido en abril de 2022. Munir asumió su mando como jefe del ejército siete meses después. Khan, quien conserva un amplio apoyo entre la opinión pública paquistaní, lleva dos años en prisión.

Munir, en un esfuerzo por mantener el control de su imagen pública, evita hacer comentarios sin guion. Sus discursos son contundentes y carentes de ambigüedad, y a menudo recurre a temas religiosos.

El general Munir está "impregnado de religión", y eso influye en su visión de las relaciones con India, afirmó Husain Haqqani, exembajador de Pakistán en Estados Unidos. "En el mejor de los casos", dijo Haqqani, "buscaría gestionar las tensiones, y anotarse tantos puntos como pueda en el camino".

De este modo, Munir parece reflejar el giro hacia unas fuerzas armadas paquistaníes más islamistas que el dictador militar general Mohammad Zia ul-Haq puso en marcha en la década de 1980. El general Zia lo hizo en coordinación con Estados Unidos, que en ese entonces cortejaba a los yihadistas para que libraran la guerra contra la Unión Soviética en Afganistán.

Munir también ha presidido el creciente control militar de la política y la sociedad paquistaníes, restringiendo la disidencia, señalan los críticos.

"Parece que le interesa más tener el control que caer bien", dijo Haqqani. "Ese ha sido su enfoque en política interior y probablemente lo será en sus relaciones con India".

El ejército parece haber tomado una posición más firme en las relaciones con India, consolidando el control institucional sobre las futuras conversaciones mediante el nombramiento del jefe del espionaje del país como asesor de seguridad nacional. Históricamente, ese papel lo habían desempeñado generales retirados y civiles.

Por ahora, las relaciones diplomáticas entre ambos países permanecen congeladas. Los mensajes públicos agresivos, más que la diplomacia tranquila, se han convertido en el principal canal de comunicación. En un clima así, el riesgo de un error de cálculo es alto.

Zahid Hussain, analista político y de seguridad en Islamabad, señaló que si India lanzara ataques militares Pakistán se sentiría obligado a responder.

"La cuestión es si Modi puede decidir detenerse en este punto", dijo. "Incluso unos ataques indios limitados podrían derivar en un conflicto más amplio".

Eve Sampson colaboró con reportería desde las Naciones Unidas.

