¿Necesitas consentirte? 21 sugerencias del mundo de las artes

Actors and ActressesComedy and HumorWriting and WritersEphron, DeliaKind, RichardLakota-Lynch, SkyPeters, BernadetteSamuelsson, MarcusSittenfeld, Curtis

Todos, en algún momento, necesitamos un descanso. Personalidades del ámbito creativo nos comparten sus pequeñas alegrías para los días difíciles.

Algunos días son más duros que otros. Todos, en algún momento, necesitamos un descanso. Y ese descanso suele venir acompañado de algo especial, un pequeño lujo que te ayude a superar el resto del día o de tus tareas.

Puede que la escritora Iris Murdoch lo dijera mejor en El mar, el mar, una novela de 1978 que ganó el Premio Booker: "Uno de los secretos de una vida feliz son los pequeños placeres continuos, y si algunos de ellos pueden conseguirse de forma rápida y económica, tanto mejor".

El mismo concepto se ha impuesto en las redes sociales en los últimos años. Especialmente en TikTok, los miembros de la Generación Z han adoptado de buen grado la "cultura de los pequeños caprichos", animando a los demás a disfrutar de algunos de los derroches de la vida y a hacerlo sin sentir vergüenza. (Le dicen que sí a ese batido de 20 dólares, a esas fresas cubiertas de chocolate).

Preguntamos a personas destacadas con trabajos de alta presión en el mundo de las artes --escritores, actores, empresarios y otros-- sobre su versión de ese caprichito especial en momentos de mucho estrés. Las respuestas fueron tan sencillas como satisfactorias. (Las citas se han condensado y editado por su extensión y para mayor claridad).

Nutrir el cuerpo (estómago incluido)

Sophie Buddle, cómica en vivo y escritora "El mayor gusto verdadero que me doy es permitirme dormir sin alarma. Si no pongo una alarma, nunca me despierto. Permitirme dormir es mi mayor lujo".

Paul Tazewell, diseñador de vestuario ganador del Oscar por Wicked "Me hago la manicura/pedicura con un acabado pulido. Así, cuando me miro las manos, veo que he hecho un esfuerzo por cuidarme".

Marcus Samuelsson, chef famoso "Necesito momentos en los que me desconecte totalmente. Para mí, eso empieza con mi rutina matutina: preparo el desayuno muy temprano, subo a mi hijo al autobús para ir a la escuela. Luego mi esposa y yo paseamos por el parque. Dos vueltas, alrededor del parque. A veces es el único momento del día en el que podemos conectar".

Natalie Venetia Belcon, actriz de Broadway en la obra Buena Vista Social Club "Una ducha de vapor con alcohol en una vaso con boquilla. No quieres que el agua de la regadera te estropee la bebida, claro. Y tengo un taburete de ducha. ¿Por qué esforzarse más en al ducharte? Me giro para tomar el champú y me doy la vuelta. Y después de todo eso, un masaje de tres horas en mi apartamento".

Richard Kind, actor "No parece gran cosa, pero con la llegada de la salud cardiaca y mi peso siempre controlado, me doy el capricho de un sándwich de huevo en un bagel de todo con queso chédar y tocino. Sabe realmente bien".

Curtis Sittenfeld, escritor "Para mí es sin duda el chocolate amargo. Es un placer literal. Y lo como todos los días".

Heather Poole, auxiliar de vuelo y autora "Pensé en esto muchísimo tiempo. Me hizo pensar: 'Vaya, mi vida es muy rara'. Mi pequeño lujo no es más que el día normal de otra persona. En primer lugar, no gano mucho como auxiliar de vuelo. Me aseguro de darme un capricho en las escalas, me tomo una buena comida a solas. No necesito que nadie me acompañe. Es un lujo. Eso es lo que hago".

Connie Butler, directora del MoMA PS 1 de Nueva York "Pilates, como una especie de práctica de meditación obsesiva, que es como yo lo veo. Es mi autocuidado. Y es totalmente esencial para mi supervivencia. Me salvó la vida durante la pandemia".

Indiana Woodward, bailarina principal del Ballet de la Ciudad de Nueva York "Si siento que realmente necesito dedicarme tiempo a mí misma, busco una casa de baños. En la ciudad voy a los baños rusos. Son realmente preciosos. No llevo mi teléfono. Para mí es importante no estar pendiente de la tecnología".

Alimentar el cerebro y el corazón

Dan Bulla, guionista de Saturday Night Live "Chess.com tiene una aplicación. Una aplicación de ajedrez. Y puedes jugar contra otras personas en línea. Si estoy escribiendo tarde por la noche en SNL y he estado trabajando duro durante cuatro horas o algo así, me voy a algún sitio a jugar una partida de ajedrez rápido con alguien en línea. Es una de las formas en las que me desconecto por completo".

Bernadette Peters, actriz y cantante "Inspiro por la nariz, mantengo la respiración hasta cuatro y exhalo por la boca. Lo hago seis veces. Me relaja mucho".

Sarah McNally, propietaria de McNally Jackson Books "De repente, mi hijo es más alto que yo, y abrazarlo me da una sensación inesperada de estabilidad. Uno de los regalos de la mediana edad es haber construido una vida que me sostiene en mis días más débiles, y es coherente que haya alimentado a mi hijo durante 16 años y ahora él pueda sacarme de cualquier calamidad".

Dichen Lachman, actriz de Severance "Encender una vela bonita y dar a mi espacio una buena limpieza profunda restablece instantáneamente mi energía, es como limpiar la estática de mi mente, cocinar algo a fuego lento y quizá dedicar tiempo a arreglar flores frescas, que se siente como crear una pequeña pieza de arte fugaz".

Dan Harris, presentador del pódcast 10% Happier with Dan Harris "Mi algoritmo en TikTok básicamente solo me enseña comedia y animales. Para mí, TikTok es realmente un descanso muy agradable. Mi esposa y mi hijo a menudo se ríen de lo mucho que me río cuando veo esos videos".

Jessie Willner, cofundadora de Discothèque Fragrances "Un cuaderno de bocetos. Llevo un cuaderno de bocetos conmigo a todas partes, pero no es para cosas relacionadas con el trabajo, es solo para hacer bocetos de cosas que veo delante de mí, cuando algo me parece bonito. Si estoy en un avión o en un parque o algo así, un pequeño libro de recuerdos de bocetos".

Michael Cecchi-Azzolina autor y propietario del restaurante Cecchi's de Nueva York "Es que me traigan el periódico cada mañana. Me salva el día. Me levanto, tomo café. Y lo leo todos los días. Es tiempo para mí y puedo hacerlo. A veces lo hojeo, a veces no".

Benjamin Adler, clarinetista de la Filarmónica de Nueva York "Últimamente me gusta mucho el K-pop. Lo creas o no, a los músicos clásicos les gusta el K-pop. Quizá porque nos resulta familiar, aunque actúen ante públicos diferentes, y se reúnen muchísimas personas para verles bailar y cantar. Incluso veo algunos videos de actuaciones de K-pop".

Calmarse mediante un ritual

Sheila Bridges, diseñadora de muebles "Hace poco estuve en Roma, porque estaba haciendo una residencia en la Academia Americana. Lo que más me gustaba hacer los domingos era ir al mercado de pulgas. Solo llevaba 50 euros. Cualquier cosa que encontrara tenía que costar menos de 50 euros. Cada semana encontraba algo maravilloso. Me daba ese gusto después de la semana".

Delia Ephron, escritora "Cuando estoy estresada, que en estos tiempos es a menudo, veo alguna serie de detectives británicos en la tele. Hay un sinfín de ellas, que suelen transcurrir en encantadoras y antiguas ciudades inglesas, donde parece haber un número fantástico de asesinos. Pero todo es muy seguro, los detectives son muy fiables".

Nikki Toscano, escritora-productora de Long Bright River "Tengo una respuesta sencilla: es tomar martinis helados en la hora feliz con mi pareja, mi exmarido y mi mejor amiga, seguidos de una cena con nuestros hijos. Añade un poco de Otis Redding y tendrás algo que roza la perfección".

Sky Lakota-Lynch, actor de Broadway en The Outsiders "La respuesta para mí siempre será comprar cosas de segunda mano, sobre todo en Stella Dallas, en Brooklyn. Si encuentro una camisa o unos pantalones bonitos, o incluso una vela, puede alterar todo mi estado de ánimo y mi día. Me da algo que esperar con ilusión fuera de los ocho espectáculos semanales durante un año".

Claire Moses es reportera del Times en Londres, se enfoca en la cobertura de noticias de última hora y de tendencia.