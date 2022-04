China y Rusia dan peor fama al autoritarismo

FOTO DE ARCHIVO: El jefe de estado ruso, Vladímir Putin, estrecha la mano de su par chino, Xi Jinping, durante su reunión al margen de una cumbre de los BRICS, en Brasil, en noviembre de 2019 (Reuters)

La última década parecía buena para los regímenes autoritarios y difícil para los democráticos . Las ciberherramientas, los drones, la tecnología de reconocimiento facial y las redes sociales parecían hacer aún más eficientes a los autoritarios y más ingobernables a las democracias.

Occidente perdió la confianza en sí mismo, y tanto los líderes rusos como los chinos se lo restregaron, haciendo ver que estos sistemas democráticos caóticos eran una fuerza gastada.

Y entonces ocurrió algo totalmente inesperado: Rusia y China se extralimitaron .

Vladimir Putin invadió Ucrania y, para su sorpresa, invitó a una guerra indirecta con la OTAN y Occidente. China insistió en que era lo suficientemente inteligente como para tener su propia solución local a una pandemia, dejando a millones de chinos desprotegidos o sin protección y, de hecho, invitando a una guerra con uno de los virus más contagiosos de la Madre Naturaleza: la mutación Omicron del SARS-CoV-2. Esto ha llevado a China a cerrar todo Shangai y partes de otras 44 ciudades, unos 370 millones de personas.

En resumen, tanto Moscú como Beijing se encuentran de repente luchando contra fuerzas y sistemas mucho más poderosos e implacables de lo que jamás habían previsto. Y las batallas están exponiendo -al mundo entero y a sus propios pueblos- las debilidades de sus propios sistemas . Tanto es así que el mundo tiene que preocuparse ahora por la inestabilidad en ambos países.

Tengan miedo.

Rusia es un proveedor clave de trigo, fertilizantes, petróleo y gas natural para el mundo. Y China es el origen o un eslabón crucial de miles de cadenas de suministro de manufacturas mundiales. Si Rusia se queda fuera y China se bloquea durante un periodo prolongado, todos los rincones del planeta se verán afectados. Y eso ya no es una posibilidad remota.

Empecemos por Putin. Se adormiló pensando que porque su ejército había aplastado a un montón de oponentes militares de trapo en Siria, Georgia, Crimea y Chechenia, podía devorar rápidamente a un país de 44 millones de personas -Ucrania- que durante la última década había estado avanzando para unirse a Occidente y estaba siendo tácitamente armado y entrenado por la OTAN.

Hasta ahora ha sido una debacle militar y económica para Rusia . Pero igual de importante es que ha puesto de manifiesto hasta qué punto el “sistema” de Putin se basa tanto en mentir hacia arriba -todo el mundo dice a los superiores lo que quieren oír, hasta llegar a Putin- como en perforar hacia abajo, explotando los recursos naturales de Rusia, enriqueciendo a unos pocos rusos, en lugar de liberar los recursos humanos del país y potenciar a la mayoría.

La Rusia de Putin se basa básicamente en el petróleo, la mentira y la corrupción, y eso no es un sistema resistente.

Se pudo ver desde la víspera de la guerra, cuando Putin dirigió una reunión televisada a nivel nacional de sus principales asesores de seguridad nacional, y nada menos que Sergei Naryshkin, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, parecía confundido sobre qué mentira quería decir Putin.

Putin dijo que había que permitir que las provincias ucranianas orientales de Donetsk y Luhansk se convirtieran en estados independientes, y luego preguntó a estos asesores para que lo confirmaran. Pero Naryshkin parecía creer que Putin quería que le dijeran que las dos provincias debían ser anexionadas a Rusia. Mientras Naryshkin tartamudeaba sobre la respuesta equivocada, Putin, sin una pizca de ironía, le espetó dos veces que “hablara directamente”, como si eso fuera ya posible en la Rusia de Putin. Sólo después de que Naryshkin le diera a Putin la mentira que obviamente quería que le dijera, éste le gruñó: “Ya puede sentarse”.

¿Cuántos militares rusos que vieron esa humillación estaban dispuestos a decirle a Putin la verdad sobre Ucrania una vez que la guerra empezó a ir mal? Cuando el ejército ruso se enfrentaba a enemigos en Georgia, Siria, Crimea y Chechenia, Rusia podía simplemente bombardear indiscriminadamente para salir de cualquier problema. Pero ahora que el ejército de Putin se ha encontrado en una guerra con el altamente motivado ejército de Ucrania y su industria armamentística nacional, respaldada con algunas de las mejores armas de precisión y entrenamiento de la OTAN, la podredumbre ha empezado a mostrarse realmente. Las fuerzas rusas de carros de combate y de logística se han convertido en múltiples depósitos de chatarra en llamas en el oeste de Ucrania.

Y es imposible exagerar lo incompetente que tuvo que ser la Armada rusa para permitir que el buque de guerra de mando de la Flota del Mar Negro de Rusia, el crucero de misiles Moskva, resultara tan dañado, según se informa, por dos misiles de crucero antibuque de fabricación ucraniana, llamados Neptune, que el Moskva se hundió en el mar frente a Ucrania la semana pasada, la mayor pérdida de un buque naval en batalla en 40 años.

El hecho de que el buque insignia ruso encargado de coordinar todas las defensas aéreas de la flotilla, y que portaba 64 misiles de defensa aérea S-300F Rif, fuera abatido por misiles antibuque enemigos tuvo que ser el resultado de una cascada de fallos en los sistemas de detección y respuesta a un ataque .

Además, los misiles Neptune no son necesariamente “asesinos de barcos”. Es más probable que hayan sido diseñados para ser “asesinos de misiones” -para inutilizar el radar y la electrónica de destructores sofisticados como el Moskva-, no para hundirlos específicamente.

Así que compadezco al comandante que tuvo que decirle a Putin que el buque de guerra más malo y monstruoso de Rusia en el Mar Negro, del que se rumorea que era su favorito, había sido hundido por un misil ucraniano disparado en guerra por primera vez .

China es un país mucho más serio que Rusia: no se basa en el petróleo, las mentiras y la corrupción (aunque tiene mucho de esto último), sino en el trabajo duro y el talento manufacturero de su pueblo, dirigido por un Partido Comunista Chino de arriba a abajo, con mano de hierro pero deseoso de aprender del extranjero. Por lo menos, ansioso de aprender en el pasado, pero menos últimamente.

El éxito económico de China, y el sentimiento de orgullo que ha generado, parece haber adormecido a sus dirigentes para que piensen que básicamente pueden actuar solos contra una pandemia. Al producir sus propias vacunas, en lugar de importar otras mejores de Occidente, y al reutilizar su sistema altamente eficiente de vigilancia y control autoritario para frenar los viajes, hacer pruebas masivas y poner en cuarentena a cualquier individuo o vecindario donde apareciera el COVID-19, China apostó por una política de “Covid cero”. Si lograba superar la pandemia con menos muertes y una economía más abierta, sería otra señal para el mundo -una gran señal- de que el comunismo chino era superior a la democracia estadounidense .

Pero Beijing, al tiempo que se burlaba de Occidente, se mostró escandalosamente negligente a la hora de vacunar a sus propios ancianos . Eso no importó tanto cuando China fue capaz de frenar la propagación de variantes anteriores del coronavirus con estrictos controles de población. Pero ahora sí importa, porque las vacunas chinas Sinopharm y Sinovac no parecen ser tan eficaces contra el Omicron como las vacunas de ARNm fabricadas en Occidente , aunque siguen siendo eficaces para reducir las hospitalizaciones y las muertes. En la actualidad, en China, más de 130 millones de personas “mayores de 60 años no están vacunadas o han recibido menos de tres dosis”, lo que las pone “en mayor peligro de desarrollar síntomas graves de Covid o de morir si contraen el virus”, informó recientemente el Financial Times, citando un estudio de la Universidad de Hong Kong.

Esto ha llevado a Beijing a optar por ese cierre total de Shanghai, que ha sido tan mal gestionado que, según se informa, los residentes han tenido que luchar por conseguir alimentos.

El Dr. David L. Katz, un experto en salud pública y medicina preventiva de Estados Unidos que escribió uno de los primeros ensayos invitados más clarividentes en este periódico sobre la gestión de Covid al principio, me explicó que el problema de tener el tipo de política de cierre draconiano que mantuvo China es que estás garantizando que tu población desarrolle poca inmunidad nativa por haber adquirido y sobrevivido al virus. Así que, dijo Katz, si el virus muta globalmente, como ocurrió con Omicron, y tienes “una vacuna menos que efectiva, prácticamente ninguna inmunidad natural en la población, y millones de ancianos sin vacunar, estás en una mala situación y no hay una salida fácil” .

No se puede engañar ni hacer propaganda para alejar a la Madre Naturaleza; es implacable .

¿La moraleja de esta historia? Los sistemas autoritarios de alta coerción son sistemas de baja información, por lo que a menudo conducen a ciegas más de lo que creen. E incluso cuando la verdad se filtra, o la realidad en forma de un enemigo más poderoso o la Madre Naturaleza les golpea en la cara con tanta fuerza que no puede ser ignorada, a sus líderes les resulta difícil cambiar de rumbo porque sus pretensiones de derecho a ser presidentes de por vida descansan en sus pretensiones de infalibilidad. Y es por eso que Rusia y China están luchando ahora.

Me preocupa mucho nuestro propio sistema democrático. Pero mientras podamos expulsar a los líderes incompetentes y mantener ecosistemas de información que pongan al descubierto la mentira sistémica y desafíen la censura, podremos adaptarnos en una época de rápidos cambios, y esa es la ventaja competitiva más importante que puede tener un país hoy en día.

