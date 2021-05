Perú y su verdadera cifra de fallecimientos por covid

Especial para Infobae de The New York Times.

Un nuevo informe ubica al país entre los más afectados por la pandemia a nivel global y se ha anunciado a unos días de la elección presidencial.

Perú ha dicho que su cifra de muertes por COVID-19 es en realidad de casi el triple del conteo oficial. El nuevo número ubicaría a Perú entre los países más afectados del mundo en relación con su población.

En un informe publicado el lunes —que combinó muertes de distintas bases de datos y reclasificó fallecimientos—, el gobierno asegura que hasta el 22 de mayo 180.764 personas murieron por la COVID-19, casi el triple de la cifra oficial de muertes del país, que registra alrededor de 68.000 fallecimientos. La nueva cifra significaría que más personas han muerto en Perú en relación con su población que en Hungría y la República Checa, los países con el mayor número oficial de muertes per cápita, según la base de datos de The New York Times.

El informe se dio a conocer en un momento precario para el gobierno de Perú, pocos días antes de la segunda vuelta de las anticipadas elecciones presidenciales, que están para el 6 de junio.

Perú ha tenido dificultades para contener al coronavirus desde que comenzó la pandemia y su conteo oficial de muertes antes del nuevo estimado ya era el noveno más alto del mundo en muertes per cápita. Ya desde junio pasado era claro que ocurrían en el país muchas más muertes que en un año normal y que la brecha era mucho mayor que la cifra de fallecimientos atribuidos oficialmente a la COVID-19, según los datos de The New York Times. Eso fue una señal de alarma para los expertos de que las muertes por covid estaba siendo subestimadas en los conteos.

Perú podría ser el primero de varios países forzados a considerar una reevaluación del impacto real de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud dijo a principios de este mes que las muertes por COVID-19 a nivel global posiblemente eran mucho más de las que se habían reportado.

El gobierno de Perú comenzará a publicar recuentos diarios más precisos de casos y fallecimientos según las nuevas directrices establecidas en el informe, dijo Óscar Ugarte, el ministro de Salud.

“Esta es una nueva herramienta” para ayudar a combatir la pandemia, dijo Ugarte, y agregó que el nuevo estimado “requiere modificaciones” de todas las políticas actuales dirigidas a controlar la propagación del virus.

La pandemia ha intensificado la crisis política en Perú, provocada por un juicio político al expresidente Martín Vizcarra en noviembre. Vizcarra fue uno de los cuatro presidentes que se sucedieron el poder en los últimos cinco años, tres de los cuales pasaron tiempo en la cárcel por investigaciones de corrupción.

La salida de Vizcarra, que impulsó una serie de protestas, se produjo pocos meses antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebrada en abril. Pedro Castillo, exdirigente sindical y maestro, obtuvo la mayor cantidad de votos en abril y se enfrentará a Keiko Fujimori, hija del expresidente encarcelado Alberto Fujimori, el 6 de junio.

Sudamérica es ahora la región donde el virus se propaga con mayor rapidez: hay cinco países del continente entre los diez que más nuevos casos reportan por cada 100.000 habitantes en todo el mundo.

El peor brote del continente está en Argentina, que debía ser la sede de la Copa América antes de que los organizadores anunciaran que se trasladaría a Brasil.

Andrés R. Martínez es editor sénior y corresponsal para noticias en vivo y de último momento. Antes ha trabajado en The Wall Street Journal, Bloomberg News y el diario The Monitor en McAllen, Texas. @amartinezNYT