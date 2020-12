No hay que preocuparse demasiado por las reacciones alérgicas a la vacunas COVID-19

(Adrián Escandar)

En este punto, la mayoría de nosotros hemos escuchado sobre las reacciones alérgicas a las vacunas COVID-19. Pero no es de extrañar que esto ocurra. Lo más importante es la gravedad y la velocidad a la que ocurren. Y para las vacunas Covid, no hay duda de que el valor de la vacunación supera el riesgo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron una guía actualizada sobre la administración de las vacunas Covid el pasado 19 de diciembre. La agencia señaló que una pequeña cantidad de personas habían experimentado reacciones alérgicas importantes. El C.D.C. recomendó que todas las personas que recibieron una vacuna sean observadas durante al menos 15 minutos. Aquellos con antecedentes de reacciones alérgicas graves a prácticamente cualquier cosa deben ser observados durante 30 minutos.

La anafilaxia, una reacción alérgica potencialmente mortal, no debe ignorarse. Se asocia más comúnmente con alergias a alimentos, como maní o picaduras de abeja. A menudo, en estos casos la administración inmediata de epinefrina es lo único que puede prevenir la muerte.

Aun así, un promedio de 60 personas mueren cada año por picaduras de avispones, avispas y abejas y tres veces más mueren por alergias alimentarias. Cuando el C.D.C. actualizó su guía, al menos seis de los cientos de miles de receptores habían experimentado una reacción alérgica grave, pero todos se recuperaron con el tratamiento.

Los medios de comunicación han cubierto estas reacciones y es comprensible que el público esté preocupado por los peligros de los nuevos medicamentos, especialmente los que se desarrollaron tan rápidamente y bajo una presión tan enorme.

Pero hay que poner esas cifras en contexto: más de 2,1 millones de personas en los Estados Unidos han recibido una dosis de una vacuna en este momento. Hasta ahora, según los informes , se han observado alrededor de 11 reacciones alérgicas graves, que representan aproximadamente una de cada 190.000 dosis administradas. Esto sigue siendo más alto que la tasa general de anafilaxia en las vacunas, 1,3 por millón administrado, pero puede ser solo porque estamos siendo mucho más cuidadosos al monitorear las reacciones en este momento.

El contexto también importa. Aproximadamente uno de cada 10 estadounidenses ha informado de una reacción alérgica a las penicilinas. Aproximadamente uno de cada 100, quizás, tiene una verdadera alergia a esa clase de medicamentos. Entre uno de cada 2500 y uno de cada 5000 experimentan anafilaxia. Pero los pediatras como yo dispensan penicilina todo el tiempo, con mínimas preocupaciones. Lo hacemos porque la mayoría de las reacciones alérgicas son leves y las graves se pueden controlar, y porque creemos que los beneficios superan a los daños.

Cada posible resultado negativo de una vacuna COVID-19 debe sopesarse frente a la posibilidad de enfermarse o morir a causa de la enfermedad.

Utilizando datos de Indiana, que ha realizado múltiples estudios estatales sobre la prevalencia de Covid-19, los colegas del I.U.P.U.I. Fairbanks School of Public Health y yo calculamos la tasa de mortalidad por infección de la enfermedad. Descubrimos que, para las personas de 60 años o más que no vivían en cárceles u hogares de ancianos, COVID-19 mató a aproximadamente uno de cada 58 de los infectados. Para las personas entre 40 y 59 años, fue aproximadamente uno de cada 833, y para las personas menores de 40 años fue aproximadamente uno de cada 10,000. Para aquellos que no eran blancos, la tasa de mortalidad fue más de tres veces mayor que la de los blancos.

Si bien una gran mayoría de las personas que desarrollan COVID-19 sobreviven, más de 670,000 estadounidenses han sido hospitalizados con la enfermedad este año. Los científicos todavía están luchando por tratar a los llamados transportistas de larga distancia, que sufren los efectos a largo plazo de la enfermedad. Un estudio reciente en JAMA Internal Medicine también mostró que cuando el coronavirus es más frecuente en un área, los resultados empeoran. Las oleadas están ocurriendo en todos lados ahora.

Recibir una vacuna parece ser mucho más seguro que infectarse con el virus.

Para que la crisis termine, necesitamos inmunidad colectiva. La única forma de lograrlo es inmunizar o infectar a la mayoría de las personas. Según los números anteriores, esto último sería una tragedia. Asustar a las personas innecesariamente para alejarlas de lo primero daría lugar a más infecciones, más muertes y más dificultades económicas y sociales. Definitivamente deberíamos ser transparentes y claros sobre los riesgos y beneficios de las vacunas, pero debemos poner las cifras en el contexto de los riesgos de COVID-19.

Las vacunas no son perfectas. En las próximas semanas y meses podemos esperar leer sobre personas que fueron vacunadas y se enfermaron de todos modos. Esto no significa que la vacuna sea un fracaso; simplemente mostrará, como ya sabemos, que los disparos no son 100 por ciento efectivos.

Sin embargo, existe una posibilidad real de que podamos detener esta pandemia en 2021 si lo hacemos bien.

