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Grecia Quiroz descarta a “otro Carlos Manzo” y pide vigilar a Morena por campañas anticipadas

La alcaldesa de Uruapan señaló que los operativos de seguridad los realiza desde que su esposo era funcionario y detalló que actualmente participan más de tres instituciones de seguridad

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Mujer con vestido rojo y sombrero blanco habla por un micrófono en un podio de madera. Al fondo hay una pared de ladrillos y una ventana
La alcaldesa de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, anuncia el fortalecimiento de los operativos de seguridad en el municipio de Michoacán. (Grecia Quiroz)

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, informa que los operativos de seguridad en el municipio continuarán de manera indefinida y serán reforzados a medida que la Policía Municipal incremente su capacidad, en colaboración con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Quiroz García detalló que la Secretaría de Protección Ciudadana también participa en el dispositivo interinstitucional, concentrándose en la vigilancia de los accesos de Uruapan.

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De acuerdo con Quiroz, en días recientes ha sostenido conversaciones con los titulares de las instituciones federales, manifestando que “hay muy buena disposición de parte de ellos y que se agradece porque se necesita unir esfuerzos para que las cosas puedan cambiar”.

Grecia Quiroz al frente de operativos de seguridad

Al ser cuestionada por la prensa acerca de quién estará al frente de los operativos de vigilancia, Grecia Quiroz afirmó que ella será la encargada: “Sí voy a estar acompañándolos y con mucho gusto”.

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Respondió a las críticas que ha recibido respecto a que ‘quiere imitar al fallecido presidente municipal y su esposo, Carlos Manzo, quien en vida también realizaba este tipo de operativos:

Grecia Quiroz y Carlos Manzo, en una fotografía compartida por la alcaldesa de Uruapan. (Crédito: X | )
Grecia Quiroz y Carlos Manzo, en una fotografía compartida por la alcaldesa de Uruapan. (Crédito: X | )

“Lo dejo claro, por ningún motivo yo quiero imitar al presidente, ni mucho menos, porque no va a haber otro Carlos Manzo; yo lo he dicho y lo he dejado claro, cada quien tiene su esencia”, dijo Quiroz. La funcionaria señaló que lo que tiene es “una gran responsabilidad y una convicción de que si queremos que las cosas cambien y que desde nuestra comodidad, de nuestra casa, pues no vamos a poder hacer muchas cosas”.

Recorridos de seguridad “no son algo nuevo”

De acuerdo con la presidenta municipal, cuando Carlos Manzo fungía como diputado federal, ella era la encargada de los recorridos en distintos horarios: mañana, tarde y noche. Reiteró que lo hace “con mucho gusto, compromiso y con mucha responsabilidad”.

Grecia Quiroz declaró para la prensa local que la inseguridad en Uruapan, no es un “tema nuevo” ni que haya nacido con la actual administración, sino que lleva muchos años. Por ello, considera que este tipo de acciones son valoradas por la ciudadanía, a quien también hizo un llamado:

“Seamos responsables en manejar; que si van a tomar, no manejen. “Nosotros no estamos en contra de que los jóvenes, los ciudadanos, vengan a disfrutar (...) pero que se cuiden, que sean responsables”, expresó García Quiroz.

Los recorridos de seguridad que encabeza la alcaldesa estarán de manera permanente y buscarán mejorar las condiciones en zonas consideradas como ‘focos rojos’.

Alcaldesa de Uruapan pide vigilancia ante posibles actos anticipados de campaña

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, afirmó que diversas agrupaciones políticas llevan meses realizando actividades que podrían considerarse actos anticipados de campaña. La funcionaria subrayó que espera que el Instituto Nacional Electoral (INE) supervise con rigor cada acción que se lleve a cabo en el periodo previo a las elecciones.

Quiroz recalcó que no se refiere únicamente a un partido en particular, sino a todos los movimientos políticos. Según sostuvo, resulta fundamental que la autoridad electoral sea cuidadosa en el seguimiento de cualquier evento o manifestación política a partir de ahora.

En referencia a Morena, la alcaldesa señaló que “ellos desde tiempo atrás ya lo venían haciendo”. Al mencionar el reciente registro de los llamados coordinadores, cuestionó la naturaleza de estas actividades: “Ya esto es prácticamente andar en campaña”, expresó la funcionaria municipal.

Edificio del INE con pilas de billetes y monedas, una urna electoral con bandera mexicana y texto 'Elecciones 2027', y gráficos de tendencia alcista.
Una representación visual del costo y presupuesto para las elecciones de 2027, mostrando el edificio del Instituto Nacional Electoral (INE), pilas de dinero y una urna electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alcaldesa hizo énfasis en la necesidad de transparentar el origen de los recursos utilizados en estos actos. “Hay que ver de dónde sale ese recurso, quién los está patrocinando, porque de algún lugar tiene que salir ese dinero para hacer esos eventos”, concluyó Quiroz.

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