Colombia

A 25 días del cambio de mando, Gustavo Bolívar defiende el legado de Petro y alerta por el nuevo Gobierno

A días del relevo presidencial, el exdirector de Prosperidad Social alertó sobre la continuidad de medidas impulsadas por el gobierno de izquierda colombiana

Guardar
Google icon

Gustavo Bolívar sostuvo que muchos colombianos extrañarán a Petro por su defensa de los páramos, los árboles y las nuevas generaciones - crédito @GustavoBolivar/X

A menos de 25 días para que Gustavo Petro deje la Presidencia de Colombia, varios líderes políticos han mencionado los logros y falencias que tuvo su administración durante sus cuatro años de mandato.

Uno de ellos fue Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) que se atrevió a mencionar cada uno de los avances que se registraron en el cuatrienio del líder progresista colombiano.

El exfuncionario, que compartió su visión en un video publicado en sus redes sociales, también mostró su preocupación porque, según él, varias de las políticas surgidas en el Gobierno Petro podrían estar en riesgo de ser suprimidas o modificadas, debido a la victoria en las elecciones de Abelardo de la Espriella, uno de los opositores al proyecto político del dirigente izquierda, y que asumirá el cargo el 7 de agosto de 2026.

PUBLICIDAD

El exdirector de Prosperidad Social planteó dudas sobre la continuidad de las políticas ambientales y sociales del Gobierno de Gustavo Petro - crédito Colprensa/Presidencia de Colombia
El exdirector de Prosperidad Social planteó dudas sobre la continuidad de las políticas ambientales y sociales del Gobierno de Gustavo Petro - crédito Colprensa/Presidencia de Colombia

Para Bolívar, el cierre del mandato no implica solo un relevo político, sino un escenario de incertidumbre sobre la permanencia de medidas vinculadas a la protección del medio ambiente y la juventud, ejes que, según él, han sido centrales en el discurso presidencial.

Dentro de 25 días se va Petro y créanme que muchos lo van a extrañar. ¿Quién va a defender los páramos? ¿Quién va a defender estos árboles? ¿Quién va a defender a la gente más pobre? ¿Quién va a defender a los viejitos que hoy tienen un bono pensional?“, indicó el exsenador del Pacto Histórico.

PUBLICIDAD

Del mismo modo, cuestionó a aquellos que, en sus palabras, decidieron proyectar varios acuerdos con el Gobierno entrante, al recordar algunas de las polémicas del futuro jefe de Estado que se mencionaron durante la campaña electoral.

¿Quién va a defender a los animales, si hoy ya una de las animalistas del Congreso se fue para las huestes de una persona que mataba gatos? ¿Quién va a defender a las madres comunitarias que nunca tuvieron un sueldo y que ahora lo tienen? ¿Quién va a defender a los estudiantes del SENA que hoy tienen un salario? (...) ¿Quién va a defender a los trabajadores y trabajadoras de Colombia cuando les empiecen a pagar por horas y les desmonten el salario mínimo vital que les dejó Petro? ¿Quién va a defender los campesinos del robo de tierras tan desgraciado que se les viene encima?”, expresó.

El exsenador mostró sus preocupaciones ante la llegada del nuevo gobierno que, en su visión, podría desmantelar avances como el salario mínimo vital, la matrícula gratuita y la protección ambiental - crédito @GustavoBolivar/X
El exsenador mostró sus preocupaciones ante la llegada del nuevo gobierno que, en su visión, podría desmantelar avances como el salario mínimo vital, la matrícula gratuita y la protección ambiental - crédito @GustavoBolivar/X

Otros avances de Petro, según Bolívar

También habló sobre los peligros que enfrentan los ciudadanos tras la llegada del nuevo Gobierno que, en su visión, podría desmantelar avances como el salario mínimo vital, la matrícula gratuita y la protección ambiental.

¿Quién va a defender el agua del fracking, que van a hacer a lo que dé? ¿Quién va a defender a los estudiantes de Colombia cuando les desmonten la matrícula gratis?”, apuntó.

Sobre este último punto, Bolívar precisó que esta fue una de las promesas que mencionó Abelardo de la Espriella durante su etapa como candidato presidencial.

“Una de las promesas fue que se privatice la educación, volvemos al Pilo Paga y ya no van a ser un millón de estudiantes, van a ser los 10.000 más pilos. Como si los estudiantes que estudian en desventaja por vivir lejos de sus universidades, por no tener buena alimentación, no tuvieran derecho a ser Pilo Paga, porque no tienen cómo rendir académicamente”, sostuvo.

Además, el excongresista detalla preocupaciones sobre la privatización de servicios públicos, el regreso a prácticas como el fracking y la legalización del porte de armas.

Bolívar pronosticó que Abelardo de la Espriella tendrá promesas incumplidas en materia de seguridad, recortes presupuestarios y despidos masivos - crédito Sergio Acero/Reuters
Bolívar pronosticó que Abelardo de la Espriella tendrá promesas incumplidas en materia de seguridad, recortes presupuestarios y despidos masivos - crédito Sergio Acero/Reuters

“¿Quién va a defender la soberanía y la dignidad de esta patria, si el nuevo presidente ha jurado a dos banderas? ¿Quién va a defender a los soldados que hoy ganan un salario mínimo y antes solo ganaban palmaditas en las espaldas y banderas sobre sus féretros, cuando vuelva la guerra y los maten por cientos como en el gobierno de Uribe? ¿Quién va a defender a los toros cuando vuelvan las corridas?”, aseguró.

Por último, Gustavo Bolívar enfatizó que, pese a que hubo errores durante el gobierno progresista, el país demorará varios años en tener un nuevo dirigente bajo esa línea política, e indicó que algunas de las propuestas de De la Espriella no se podrían ejecutar.

Vamos a extrañar a Petro, yo sé por qué lo digo, y muy pronto, muy rapidito, porque cada promesa que hizo Abelardo es incumplible. Seguridad en 90 días, me río. Recorte de $70 billones del presupuesto, me río. Echar a la calle 700.000 trabajadores, me río”, puntualizó.

Temas Relacionados

Gustavo BolívarGustavo PetroAbelardo de la EspriellaRelevo presidencialColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Carlos Carrillo criticó pronunciamiento de Abelardo de la Espriella por entrega de ayudas en Casanare: “¡Qué barato todo con esta gente!”

El exdirector de la Ungrd calificó de “ignorante” la propuesta del presidente electo y aseguró que el sistema estatal está preparado para atender emergencias sin protagonismos ajenos

Carlos Carrillo criticó pronunciamiento de Abelardo de la Espriella por entrega de ayudas en Casanare: “¡Qué barato todo con esta gente!”

Judicializan a los señalados de reclutar mujeres vulnerables como ‘correos humanos’ para droga: una de ellas murió

Según el ente acusador, los señalados convencían a jóvenes de llevar diversas cantidades de cocaína y marihuana ocultas en el cuerpo, poniendo en riesgo su salud e integridad

Judicializan a los señalados de reclutar mujeres vulnerables como ‘correos humanos’ para droga: una de ellas murió

Definidas las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026: hora, fecha y dónde ver en Colombia por TV

Los equipos tendrán tres días de descanso antes de enfrentar los partidos que definirán los finalistas y las selecciones que jugarán por el tercer y cuarto puesto

Definidas las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026: hora, fecha y dónde ver en Colombia por TV

EN VIVO - Mercado de Fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de hoy, 12 de julio, en la Liga BetPlay

Millonarios se hizo al goleador del semestre anterior para reforzar su delantera tras la salida de Falcao; mientras que Junior quiere buscar el tricampeonato

EN VIVO - Mercado de Fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de hoy, 12 de julio, en la Liga BetPlay

EN VIVO - Etapa 9 del Tour de Francia: Siga aquí a Egan Bernal y a los otros colombianos en una jornada de montaña en la que son candidatos al triunfo

La fracción de carrera que antecede el primer día de descanso tendrá cuatro puertos de montaña y 154 kilómetros de recorrido en donde la fuga puede ser protagonista en medio de altas temperaturas

EN VIVO - Etapa 9 del Tour de Francia: Siga aquí a Egan Bernal y a los otros colombianos en una jornada de montaña en la que son candidatos al triunfo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Pulgarín, Miss Grand All Stars, reveló que no quiere hijos para sentirse realizada como mujer: “No siento que tenga que serlo”

Vanessa Pulgarín, Miss Grand All Stars, reveló que no quiere hijos para sentirse realizada como mujer: “No siento que tenga que serlo”

Camilo Cifuentes conmueve a las redes con una tierna noticia: compartió la primera ecografía de su bebé

Monumentum: Bogotá Distrito Rave 2026 se prepara para acoger una fiesta de música electrónica en la Plaza de Bolívar

Sofía Vergara presumió su figura en redes sociales y compartió mensaje tras celebrar su cumpleaños: “Es un buen número”

‘Padilla’ muestra su primer tráiler oficial y calienta motores para su estreno en 2027

Deportes

Definidas las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026: hora, fecha y dónde ver en Colombia por TV

Definidas las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026: hora, fecha y dónde ver en Colombia por TV

EN VIVO - Mercado de Fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de hoy, 12 de julio, en la Liga BetPlay

EN VIVO - Etapa 9 del Tour de Francia: Siga aquí a Egan Bernal y a los otros colombianos en una jornada de montaña en la que son candidatos al triunfo

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II: Millonarios y Deportivo Cali tuvieron los mejores movimientos el 11 de julio

Alejandro Char le sigue dando “gasolina” a la llegada de la IndyCar a Barranquilla: “Calienta motores”