A 25 días del cambio de mando, Gustavo Bolívar defiende el legado de Petro y alerta por el nuevo Gobierno

Gustavo Bolívar sostuvo que muchos colombianos extrañarán a Petro por su defensa de los páramos, los árboles y las nuevas generaciones - crédito @GustavoBolivar/X

A menos de 25 días para que Gustavo Petro deje la Presidencia de Colombia, varios líderes políticos han mencionado los logros y falencias que tuvo su administración durante sus cuatro años de mandato.

Uno de ellos fue Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) que se atrevió a mencionar cada uno de los avances que se registraron en el cuatrienio del líder progresista colombiano.

El exfuncionario, que compartió su visión en un video publicado en sus redes sociales, también mostró su preocupación porque, según él, varias de las políticas surgidas en el Gobierno Petro podrían estar en riesgo de ser suprimidas o modificadas, debido a la victoria en las elecciones de Abelardo de la Espriella, uno de los opositores al proyecto político del dirigente izquierda, y que asumirá el cargo el 7 de agosto de 2026.

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El exdirector de Prosperidad Social planteó dudas sobre la continuidad de las políticas ambientales y sociales del Gobierno de Gustavo Petro - crédito Colprensa/Presidencia de Colombia

Para Bolívar, el cierre del mandato no implica solo un relevo político, sino un escenario de incertidumbre sobre la permanencia de medidas vinculadas a la protección del medio ambiente y la juventud, ejes que, según él, han sido centrales en el discurso presidencial.

“Dentro de 25 días se va Petro y créanme que muchos lo van a extrañar. ¿Quién va a defender los páramos? ¿Quién va a defender estos árboles? ¿Quién va a defender a la gente más pobre? ¿Quién va a defender a los viejitos que hoy tienen un bono pensional?“, indicó el exsenador del Pacto Histórico.

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Del mismo modo, cuestionó a aquellos que, en sus palabras, decidieron proyectar varios acuerdos con el Gobierno entrante, al recordar algunas de las polémicas del futuro jefe de Estado que se mencionaron durante la campaña electoral.

“¿Quién va a defender a los animales, si hoy ya una de las animalistas del Congreso se fue para las huestes de una persona que mataba gatos? ¿Quién va a defender a las madres comunitarias que nunca tuvieron un sueldo y que ahora lo tienen? ¿Quién va a defender a los estudiantes del SENA que hoy tienen un salario? (...) ¿Quién va a defender a los trabajadores y trabajadoras de Colombia cuando les empiecen a pagar por horas y les desmonten el salario mínimo vital que les dejó Petro? ¿Quién va a defender los campesinos del robo de tierras tan desgraciado que se les viene encima?”, expresó.

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El exsenador mostró sus preocupaciones ante la llegada del nuevo gobierno que, en su visión, podría desmantelar avances como el salario mínimo vital, la matrícula gratuita y la protección ambiental - crédito @GustavoBolivar/X

Otros avances de Petro, según Bolívar

También habló sobre los peligros que enfrentan los ciudadanos tras la llegada del nuevo Gobierno que, en su visión, podría desmantelar avances como el salario mínimo vital, la matrícula gratuita y la protección ambiental.

“¿Quién va a defender el agua del fracking, que van a hacer a lo que dé? ¿Quién va a defender a los estudiantes de Colombia cuando les desmonten la matrícula gratis?”, apuntó.

Sobre este último punto, Bolívar precisó que esta fue una de las promesas que mencionó Abelardo de la Espriella durante su etapa como candidato presidencial.

“Una de las promesas fue que se privatice la educación, volvemos al Pilo Paga y ya no van a ser un millón de estudiantes, van a ser los 10.000 más pilos. Como si los estudiantes que estudian en desventaja por vivir lejos de sus universidades, por no tener buena alimentación, no tuvieran derecho a ser Pilo Paga, porque no tienen cómo rendir académicamente”, sostuvo.

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Además, el excongresista detalla preocupaciones sobre la privatización de servicios públicos, el regreso a prácticas como el fracking y la legalización del porte de armas.

Bolívar pronosticó que Abelardo de la Espriella tendrá promesas incumplidas en materia de seguridad, recortes presupuestarios y despidos masivos - crédito Sergio Acero/Reuters

“¿Quién va a defender la soberanía y la dignidad de esta patria, si el nuevo presidente ha jurado a dos banderas? ¿Quién va a defender a los soldados que hoy ganan un salario mínimo y antes solo ganaban palmaditas en las espaldas y banderas sobre sus féretros, cuando vuelva la guerra y los maten por cientos como en el gobierno de Uribe? ¿Quién va a defender a los toros cuando vuelvan las corridas?”, aseguró.

Por último, Gustavo Bolívar enfatizó que, pese a que hubo errores durante el gobierno progresista, el país demorará varios años en tener un nuevo dirigente bajo esa línea política, e indicó que algunas de las propuestas de De la Espriella no se podrían ejecutar.

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“Vamos a extrañar a Petro, yo sé por qué lo digo, y muy pronto, muy rapidito, porque cada promesa que hizo Abelardo es incumplible. Seguridad en 90 días, me río. Recorte de $70 billones del presupuesto, me río. Echar a la calle 700.000 trabajadores, me río”, puntualizó.