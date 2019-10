R: Sí, cuento con un equipo fabuloso que se encarga de mis medicamentos; han estado conmigo desde hace quince años. No obstante, todavía tengo cambios de humor, no en la misma medida que durante la etapa maniaco-depresiva, pero sí tengo depresión. No es una enfermedad que se pueda curar, pero sí puede controlarse. Una de las cosas más importantes es ser honesta al respecto y buscar apoyo. Todavía me da miedo decirle a la gente que soy bipolar y me sorprende la cantidad de personas que me responden: “Bueno, mi hermana también” o “Yo también” o “Mi mejor amigo o amiga lo es”. Realmente pienso que el estigma, si bien todavía existe, es mucho menor de lo que solía ser.