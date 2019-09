Fui a Maré días antes de que la onegé Redes da Maré enviara a los jueces del Tribunal de Justicia 1509 cartas de niños en las que explican por qué la policía no debería disparar en contra de sus casas como ha empezado a hacer el gobierno de Witzel. "A mí no me gusta el helicóptero porque dispara y la gente muere. Esto está mal", dice una carta en la que aparece un dibujo de un policía montado en un caveirão volador descargando en contra de la favela. Desde la ventana de una casita, una persona gesticula a los policías, como quien intenta mandar un mensaje obvio: hay personas viviendo ahí.