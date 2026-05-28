Un juez desestima 2 imputaciones en el caso de sobornos de la FIFA

Hernán López, un exejecutivo de Fox, y la empresa argentina Full Play Group, eludieron los cargos tras ser acusados de haber participado en una trama para entregar dinero a representantes de la FIFA a cambio de derechos de transmisión.

Un juez federal desestimó el miércoles los cargos contra dos acusados en una larga investigación del gobierno sobre la corrupción en el fútbol internacional.

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Los acusados -Hernán López, quien fuera un alto ejecutivo de Fox responsable del negocio de retransmisiones deportivas en Latinoamérica, y Full Play Group, una empresa argentina de marketing deportivo- habían sido condenados por un jurado en 2023. Ese juicio ayudó a sacar a la luz años de sobornos pagados a funcionarios de la FIFA, la organización sin ánimo de lucro que rige el fútbol en todo el mundo, a cambio de derechos para torneos.

Pero en un sorprendente giro en diciembre, el Departamento de Justicia solicitó que se desestimaran los cargos contra ambos acusados, al afirmar que tal medida sería en "interés de la justicia." El miércoles, la juez Pamela K. Chen, del Distrito Este de Nueva York, concedió esa moción en un breve fallo desde el banquillo.

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Su decisión marca el final de una sinuosa saga dentro de la acusación mayor, una que durante los últimos tres años vio las condenas de López y Full Play anuladas y restablecidas por jueces federales antes de que el Departamento de Justicia las desestimara de manera definitiva.

López y Full Play habían sido acusados de participar en un esquema de pagos de sobornos a cambio de los derechos comerciales de populares torneos de fútbol, entre ellos la Copa América y la Copa Libertadores. Los fiscales también alegaron que las acciones de López ayudaron a Fox a conseguir lucrativos derechos para retransmitir la Copa del Mundo en Estados Unidos en 2018, 2022 y 2026.

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"Seis años después, un caso que nunca debió haber empezado por fin ha terminado", dijo López a los periodistas en el tribunal federal de Brooklyn después de la audiencia.

Carlos Ortiz, abogado de Full Play, dijo en un comunicado que la empresa estaba "muy agradecida por la cuidadosa consideración del caso por parte del gobierno", y añadió que "estamos satisfechos con este resultado".

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Sin embargo, los sobreseimientos no ponen fin al largo caso de la FIFA. En los meses transcurridos desde que el procurador general, D. John Sauer, solicitara la desestimación de los dos cargos, otros cuatro acusados en el caso se han presentado para pedir que también se retiren sus condenas, con el argumento de que la postura del Departamento de Justicia demuestra que nunca se cometieron delitos. Si se revocaran esas condenas, podría provocar una avalancha de mociones similares de otros acusados que podrían desarmar todo el caso.

En una carta enviada a la jueza Chen en marzo, Joseph Nocella Jr., fiscal estadounidense del distrito este de Nueva York, dijo que, si bien los cargos contra López y Full Play debían retirarse, todas las condenas restantes debían mantenerse, una postura que comparten la FIFA y la Concacaf, el organismo rector del fútbol en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

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Notablemente, Nocella, quien como fiscal de Estados Unidos no suele comparecer ante el tribunal para representar al gobierno, presentó el argumento de la oficina el miércoles. Los fiscales de carrera que han llevado el caso no estuvieron presentes, y Nocella había sido el único firmante de la petición de sobreseimiento de la oficina.

La ausencia de los fiscales en el juzgado fue señalada por la jueza Chen, quien comentó a Nocella que "su equipo era totalmente adecuado".

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Desde que la investigación de la FIFA comenzó en secreto hace 16 años, los fiscales han logrado más de 30 condenas y cientos de millones de dólares en multas e indemnizaciones. El caso ha sido un punto de orgullo tanto dentro del Distrito Este como en todo el Departamento de Justicia.

Pero durante el segundo mandato de Trump, el Departamento de Justicia ha procedido a disolver y reducir equipos centrados en perseguir la corrupción pública y extranjera. El miércoles, Nocella dijo que el caso "no encaja dentro de las prioridades de la administración", que según dijo incluían la persecución del terrorismo, las bandas violentas y las drogas ilegales.

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La semana pasada, el Times informó de que los fiscales que llevan el caso de la FIFA se estaban reuniendo para discutir posibles acuerdos con otros dos acusados que llevaban casi 11 años prófugos de la justicia.

Esos dos hombres, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis, son los propietarios de Full Play, pero debido a que un juez en Argentina bloqueó su extradición, no habían comparecido antes en Estados Unidos.

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La llegada de los Jinkis a Brooklyn -y la posibilidad de dos nuevas condenas- supuso un notable contraste con la declaración de Nocella ante el tribunal de que el caso FIFA ya no era una prioridad para el gobierno.

En sus escritos, la juez Chen ha dicho que estudiaría los argumentos sobre la desestimación de las otras cuatro condenas una vez que se hubiera pronunciado sobre los imputaciones contra López y Full Play. Ella aún no ha fijado un calendario para futuras audiencias.

Santul Nerkar es reportero del Times y cubre las cortes federales en Brooklyn.

Ken Bensinger escribe sobre medios de comunicación y política para el Times.