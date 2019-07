Claro que su renovada popularidad podría deberse a la publicidad de la maquinaria de Hollywood. En 2016 Reeves dejó a sus agentes de siempre de Creative Artists Agency y se fue con la empresa rival William Morris Endeavor Entertainment. Reeves ha estado promocionando por todas partes John Wick 3: Parabellum, que fue su primer película número uno en taquilla en once años; en Quizá para siempre (Always Be My Maybe) de Netflix se parodia a sí mismo; le da voz a un personaje en Toy Story 4, y hace poco anunció que habrá una tercera película de Bill & Ted, más de treinta años después de la original.