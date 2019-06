"Sería genial que no permitieran que los alpinistas sin experiencia escalaran el Everest", dijo Lakpa Dendi Sherpa, guía nepalés experimentado. "¿Pero quién implementará esta medida? ¿El gobierno? No lo creo. Ni siquiera pueden deshacerse de la basura del Everest. No hacen más que recolectar las ganancias".