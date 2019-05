El hospital de la Isla de Toas está vacío, su último paciente murió sin recibir cuidados médicos. Cerca de esa institución de salud, Anailin Nava, una niña de dos años de edad, sufre desnutrición severa y una parálisis muscular tratable, pero sufre la falta de tratamiento médico. Su madre, Maibeli Nava, dijo que los médicos le recetan medicinas que no están disponibles o que no puede pagar. (Meridith Kohut/The New York Times)