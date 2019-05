A pesar de no haber mencionado a su esposa durante muchos años, Davos aún es un hombre casado hasta donde sabemos. Efectivamente, abandonó a su mujer para ir a la guerra con Stannis, después con Jon Snow y después con Dany. ¿Pero regresó a casa después de la Batalla de Aguas Negras (Battle of Blackwater) para compartir su dolor por la muerte de su único hijo? No. Antes de unirse a Stannis en Braavos, ¿envió a un cuervo para avisar a su esposa cuando estaría en casa (y tal vez la sorprendió con su recién adquirida alfabetización? No.