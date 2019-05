Cuando una película aparece en televisión en todas partes del mundo, es genial que las personas tengan acceso a eso. No habría podido ver Lázaro feliz de Alice Rohrwacher si no hubiera sido por Netflix, así que gracias Netflix. Pero me habría encantado tener la oportunidad de verla en el ArcLight [una cadena de cines en Los Ángeles], y eso es lo que de verdad me enoja, que dejemos morir esa opción.