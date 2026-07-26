Brasil niega las visas a funcionarios de EE. UU. que buscaban cuestionar el sistema electoral

En la solicitud de visa, los funcionarios de EE. UU. dijeron que planeaban reunirse con autoridades electorales para hablar sobre los sistemas de votación de Brasil.

El gobierno brasileño ha impedido que una delegación estadounidense viaje al país la próxima semana, debido a la preocupación de que los visitantes buscaran sembrar dudas infundadas sobre la seguridad de los sistemas electorales de la nación de cara a una contienda presidencial este año, según funcionarios estadounidenses y brasileños.

La delegación estadounidense incluía a dos altos funcionarios del Departamento de Estado, Riley M. Barnes y Samuel Samson, según tres altos funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos diplomáticos confidenciales. El viernes, las autoridades brasileñas rechazaron sus solicitudes de visa, según dos de esos funcionarios, lo que frustró la visita planeada.

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Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil confirmó los rechazos de las visas, pero no dio una razón.

El Departamento de Estado confirmó que Barnes y Samson tenían previsto viajar a Brasil la próxima semana para mantener reuniones sobre integridad electoral, libertad religiosa y libertad de expresión. "Cualquier insinuación de un 'ardid' para socavar las elecciones de una nación democrática es una mentira sin fundamento", dijo en un comunicado.

En la solicitud de visa, presentada el lunes, los funcionarios estadounidenses dijeron que planeaban reunirse con autoridades electorales para hablar sobre los sistemas de votación de Brasil y las preocupaciones sobre posibles restricciones a la libertad de expresión en el periodo previo a las elecciones del 4 de octubre, según uno de los funcionarios brasileños.

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La decisión de prohibir la entrada a la delegación estadounidense es la escalada más reciente entre las naciones después de varias semanas de mayores tensiones a raíz de nuevos aranceles y enfrentamientos ideológicos sobre temas como el crimen organizado.

También aviva las preocupaciones entre muchos brasileños sobre una posible mayor injerencia del presidente Donald Trump en los asuntos internos de Brasil, esta vez apuntando a un sistema de votación que los observadores internacionales consideran ampliamente seguro. Al mismo tiempo, la medida de vetar a la delegación corre el riesgo de avivar las quejas de los conservadores de ambos países sobre una falta de transparencia de cara a unas elecciones cruciales.

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En una región donde la derecha asciende con rapidez, la contienda electoral de Brasil, que enfrentará al actual mandatario izquierdista contra un contendiente de derecha, servirá como la mayor prueba de la izquierda este año.

Barnes y Samson también planeaban reunirse con Flávio Bolsonaro, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión por tramar un golpe de Estado, según los funcionarios. El menor de los Bolsonaro le disputa la presidencia al actual mandatario izquierdista, Luiz Inácio Lula da Silva. Ha realizado múltiples viajes a Washington en los últimos meses, algunos de ellos para buscar apoyo para su agenda política.

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En un evento con diplomáticos esta semana, Bolsonaro imitó la estrategia de su padre y cuestionó la seguridad de las máquinas de votación electrónica de Brasil al utilizar afirmaciones desmentidas sobre su susceptibilidad al fraude. Antes de las elecciones anteriores, el mayor de los Bolsonaro hizo afirmaciones similares frente a un grupo de diplomáticos.

Los expertos consideran en general que los sistemas de votación de la nación sudamericana, los cuales utilizan biometría para identificar a los votantes y contabilizan los resultados casi inmediatamente después del cierre de las urnas, son de los más seguros del mundo. Las elecciones del país son monitoreadas de forma regular por decenas de observadores de todo el mundo.

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"Hasta la fecha, no hemos tenido ninguna evidencia de fraude en el proceso de votación", dijo Estela Aranha, magistrada del tribunal electoral de Brasil, el cual supervisa el voto federal. Añadió que el proceso es verificable y transparente.

Las quejas de Bolsonaro sobre la seguridad electoral llegan en un momento en el que su campaña se tambalea, luego de revelaciones sobre sus vínculos con un banquero caído en desgracia. Las primeras encuestas mostraban a Bolsonaro y a Lula en una contienda reñida, pero una nueva encuesta esta semana mostró que la ventaja del actual mandatario izquierdista se ha ampliado de manera significativa.

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Y después de las declaraciones de Bolsonaro de esta semana, las autoridades brasileñas se convencieron de que la delegación estadounidense no estaba en una misión de investigación, sino que más bien planeaba socavar la confianza en los sistemas de votación del país, dijeron los dos funcionarios brasileños.

Barnes, un subsecretario, y Samson, un subsecretario adjunto, no tienen conocimientos especializados ni experiencia significativa en Brasil, según un funcionario estadounidense. Samson ha desempeñado un papel clave en impulsar la agenda de Trump en Europa, donde ha cultivado lazos con grupos de derecha alineados con su movimiento.

El tribunal electoral de Brasil dijo en un comunicado que diplomáticos estadounidenses en el país habían preguntado sobre una posible visita de funcionarios de Estados Unidos, sin revelar la agenda. Al final, la reunión no se programó porque el tribunal está en receso.

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En junio, el magistrado principal del tribunal, Kássio Nunes Marques, se dirigió a unas dos decenas de embajadores para explicar el funcionamiento del sistema de votación brasileño. Los diplomáticos estadounidenses fueron invitados pero no asistieron, según los organizadores del evento. El tribunal dijo que planea celebrar otra reunión el próximo mes e invitará a representantes de Estados Unidos.

A principios de este año, el gobierno brasileño impidió que otro enviado de Trump ingresara al país, luego de enterarse de que planeaba en secreto visitar al expresidente encarcelado y reunirse con su hijo, Flávio Bolsonaro.

El año pasado, Trump intentó presionar a Brasil para que retirara el caso contra Jair Bolsonaro, un aliado político cercano, mediante el uso de fuertes aranceles y sanciones.

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Esa estrategia no funcionó, y Bolsonaro fue sentenciado a casi tres décadas de prisión por intentar aferrarse al poder después de perder las elecciones de 2022 ante Lula. El exmandatario cumple su condena bajo arresto domiciliario por motivos de salud.

Thayz Guimarães colaboró con reportería desde Brasília, y Leonardo Coelho colaboró con investigación desde Río de Janeiro.

Ana Ionova es corresponsal del Times, cubre Brasil y los países vecinos.

Jack Nicas Jack Nicas es el jefe de la corresponsalía del Times en Ciudad de México y lidera la cobertura sobre México, Centroamérica y el Caribe.

Thayz Guimarães colaboró con reportería desde Brasília, y Leonardo Coelho colaboró con investigación desde Río de Janeiro.