Carlos Carrillo arremetió contra Abelardo de la Espriella por afirmar que el islam es una amenaza: “¿Cuándo se va a disculpar?”

Carlos Carrillo se volvió a despachar contra Abelardo de la Espriella - crédito Catalina Olaya/Colprensa - Luisa Gonzalez/Reuters

Un reciente pronunciamiento del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo generó amplia atención al poner en el centro de la discusión pública una entrevista ofrecida por el presidente electo Abelardo de la Espriella a Caracol Radio.

En dicha conversación, el futuro mandatario expresó su perspectiva sobre la diversidad religiosa, aunque marcó una diferencia tajante respecto al islam.

Durante la entrevista, De la Espriella aseguró: “Yo soy católico, pero tengo una visión ecuménica de la religión. Respeto todo y me gusta”, aludiendo a su participación en rituales cristianos y rezos con la comunidad judía.

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El presidente electo destacó su afinidad con estas prácticas y remarcó: “He hecho rezos con la comunidad judía, que me encanta también”.

Abelardo de la Espriella calificó al islam como “amenaza” - crédito EFE/STR

La conversación tomó un rumbo diferente cuando el periodista consultó a De la Espriella sobre su relación con el islam. El futuro jefe de Estado respondió de manera contundente: “No, eso sí me parece una gran amenaza para la humanidad”.

Para fundamentar su postura, evocó a la escritora italiana Oriana Fallaci: “Oriana Fallaci lo dijo a mediados de los 70′: ‘El gran, la gran amenaza para Occidente es la expansión del islam’. Y mira lo que está pasando en Europa”.

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Añadió: “Yo creo que el islam es más que una religión, es un fundamentalismo, un radicalismo que le hace mucho daño a la democracia, a la sociedad, a las libertades”. En su intervención, descartó cualquier afinidad con esta fe: “Nada que ver con el islam. No, no me interesa en lo absoluto”.

Tras lo anterior, las palabras del presidente electo fueron desempolvadas por parte de Carlos Carrillo. Mediante su cuenta oficial en X, el exdirector de la Ungrd cuestionó la posición de De la Espriella y planteó el interrogante: “¿Cuándo se va a disculpar @ABDELAESPRIELLA con los 2.000 millones de seres humanos que abrazan la fe del islam?”.

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Carrillo añadió: “Es imposible hablar de libertad de culto cuando el presidente de la República no tiene problema en calificar de amenaza a una de las religiones con más fieles en la Tierra. No solo demuestra su enorme ignorancia, también pone en evidencia lo falso de su supuesto respeto a la espiritualidad”.

Carlos Carrillo cuestionó a Abelardo de la Espriella tras dichos sobre el islam - crédito @CarlosCarrilloA/X

Las palabras de De la Espriella reavivaron la discusión acerca de los límites y responsabilidades de los líderes políticos al referirse a creencias compartidas por millones de personas en todo el mundo.

Por ende, los cuestionamientos de Carrillo subrayaron la relevancia de mantener una postura inclusiva y respetuosa frente a la diversidad de las religiones.

Abelardo de la Espriella, de ateo a cristiano: el giro espiritual que marcó su candidatura

El presidente electo Abelardo de la Espriella, que durante años se definió como ateo, relató que experimentó un cambio espiritual profundo.

De la Espriella explicó: “Durante décadas no creí en Dios, solo aceptaba lo que la razón podía explicar”, y recordó que en su etapa como abogado consideraba la idea de Dios como una construcción humana.

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Uno de los episodios más citados corresponde a una entrevista en 2017, cuando justificó su matrimonio católico con la frase: “Uno por amor hace estupideces y tonterías”, pese a no profesar ninguna creencia en ese momento.

Abelardo de la Espriella afirmó que su fe no es estrategia electoral, sino resultado de una experiencia personal - crédito Luisa González/REUTERS

El punto de inflexión llegó con la muerte de una persona cercana, lo que, según él, marcó su conversión: “No fue una decisión racional, fue una experiencia espiritual”. Actualmente, el candidato se declaró cristiano católico y defiende públicamente su fe.

Durante la campaña mostró escapularios y afirmó que su esposa es católica practicante desde hace años, mientras que sus hijos fueron bautizados en la Iglesia católica.

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El protagonismo de la religión en su discurso político ha generado debate, pues sectores críticos advierten sobre el riesgo de diluir la separación entre Iglesia y Estado en un contexto laico.

Por último, De la Espriella ha rechazado que su conversión responda a cálculos electorales y sostiene: “Cambié de opinión frente a la religión, pero no de principios”.