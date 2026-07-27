Andrea Petro se apartó de su papá Gustavo Petro y pidió que se investigue a Juliana Guerrero por hechos de corrupción: “No puede haber privilegios”

Andrea Petro respondió a los hechos de corrupción en el Gobierno de su Gustavo Petro - crédito @andreapetro91 - Instagram/ Presidencia de Colombia

El nuevo escándalo que involucra a Juliana Guerrero, exfuncionaria del gobierno del presidente Gustavo Petro, acerca de una presunta red de corrupción para favorecer licitaciones en los ministerios de Vivienda y del Interior, ha generado múltiples reacciones en Colombia.

Mientras que varios sectores rechazaron la gestión de la joven en este entramado revelado por Semana, otros también criticaron la postura del presidente Gustavo Petro, quien ha expresado su defensa a Guerrero y a su hermana Verónica del caso en cuestión.

Pese a ello, desde su entorno familiar también han surgido críticas no solo a la postura del mandatario colombiano, sino para que las autoridades judiciales indaguen sobre la responsabilidad de las jovenes cesarenses al respecto.

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Andrea Petro y Gustavo Petro - crédito @andreapetro91/Instagram

Ese fue el caso de Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro que, en historias difundidas en su cuenta de Instagram, señaló que no existe ninguna justificación para evitar una investigación formal contra las hermanas Guerrero.

“Juliana Guerrero y su hermana deberán responder ante las autoridades competentes por los presuntos delitos que se les atribuyen. En un Estado de derecho no puede haber privilegios ni tolerancia frente a hechos que, de comprobarse, constituyan actos de corrupción”, indicó la empresaria en su red social.

También, expresó su descontento ante la labor ejercida por Juliana y Verónica Guerrero durante su estadía en el Ejecutivo. “Resulta inquietante que dos jóvenes hayan proyectado una imagen de poder y aparente intocabilidad, como si las normas no les fueran aplicables”, agregó.

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Del mismo modo, Andrea Petro consideró que, en caso de comprobarse la responsabilidad de las dos mujeres, “no solo revelarían una grave falta de criterio, sino también una preocupante distorsión de lo que significa ejercer cualquier posición de influencia con responsabilidad y respeto por la ley”.

La hija del presidente Gustavo Petro expresó su descontento con la revelación periodística sobre Juliana Guerrero - crédito @andreapetro91/Instagram

Sin embargo, enfatizó en que “la justicia será la encargada de establecer la verdad y determinar las responsabilidades individuales”.

En su última intervención en las redes sociales, Andrea Petro insistió en que la ciudadanía debe pedir explicaciones ante cualquier irregularidad que se cometa en el Gobierno nacional, independientemente de su postura política.

“La ciudadanía tiene pleno derecho a exigir investigaciones serias, independientes y transparentes, sin privilegios, presiones ni consideraciones políticas. La credibilidad de las instituciones depende de que la ley se aplique con el mismo rigor para todos, sin importar el apellido, las relaciones o la posición que se ocupe”, concluyó.

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Detalles del escándalo de Juliana Guerrero

La investigación revelada por Semana sostiene que Juliana Guerrero y su hermana Verónica encabezaron entre el segundo semestre de 2024 y marzo de 2025 una presunta red de cobros para ofrecer gestiones ante el Gobierno nacional.

El material citado por el medio de comunicación incluye testimonios, chats, audios, tiquetes aéreos y consignaciones. En esos registros, Juliana Guerrero aparecía como la encargada de las gestiones ante el Gobierno, mientras Verónica Guerrero mantenía la relación con los empresarios.

- crédito @soy_juliana_g/Instagram

El esquema, según la revista, contemplaba un anticipo de $200.000.000, una tarifa de $1.000.000por reuniones y comisiones del 10% sobre cada proyecto adjudicado. Uno de los empresarios que aceptó esas condiciones entregó $53.000.000 entre efectivo y consignaciones, de acuerdo con los reportes a los que tuvo acceso la publicación.

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Dos empresarios relataron al medio que les ofrecieron proyectos de cámaras de seguridad, un acueducto en el departamento del Cesar y planes de mejoramiento de vivienda. También hablaron de reuniones con alcaldes y funcionarios como parte de esas supuestas gestiones.

“Se acordó que les daríamos 35 millones de pesos por cada municipio que nos adjudicaran, y el 10% de cada mejoramiento de vivienda por municipio”, mencionó una de los empresarios al medio citado.

- crédito @jguerrero112/Instagram

La investigación también señala que los ofrecimientos no se limitaban a los ministerios de Vivienda y del Interior, sino que mencionan gestiones en otras entidades como Fiduagraria S. A., en el Fondo Colombia en Paz, en el Ministerio de la Igualdad y en el Ministerio de Ambiente.

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Por estos hechos, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de las hermanas Guerrero. El jefe de Estado pidió que denuncien a los empresarios que presuntamente intentaron corromperlas y que, si recibieron dinero, lo devuelvan y colaboren con la justicia.