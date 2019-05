"La RV me pareció fascinante. Pasaba entre diez y veinte minutos en una habitación oscura mientras una pantalla 3D montada sobre mi cabeza me transportaba a un lugar muy relajante, me enseñaba sobre la naturaleza del dolor, cómo el oxígeno viaja por mi cuerpo, después cómo respirar, a concentrarme en mi respiración, a relajar mi cuerpo y a no pensar en nada más". El dispositivo involucra muchos sentidos, en esencia inunda el cerebro con tanta información que no puede registrar señales de dolor. Cuando un mensaje de dolor intenta pasar, "el cerebro le da una señal de que está ocupado", mencionó Hunter Hoffman, director del centro de investigación de RV en la Universidad de Washington en Seattle.