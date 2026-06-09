Elecciones en Los Ángeles: una demócrata queda segunda frente a Karen Bass

Nithya Raman puso fin a la campaña de Spencer Pratt por la alcaldía, y se enfrentará a la alcaldesa Karen Bass en noviembre, dando lugar a una contienda entre dos demócratas.

Nithya Raman, una demócrata progresista a la que se ha comparado con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se enfrentará a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, en una contienda a dos bandas en noviembre, según determinó el lunes The Associated Press.

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Raman, de 44 años, concejala y antigua aliada de Bass, iba por detrás en el recuento inicial, pero remontó en los resultados posteriores para superar a Spencer Pratt, una estrella republicana de la telerrealidad quien perdió su casa en los incendios forestales de 2025 que devastaron Pacific Palisades, un enclave costero de clase alta.

Pratt había tomado la delantera inicial en una contienda con más de una decena de candidatos, en parte porque los republicanos, que representan alrededor del 15 por ciento del electorado de la ciudad, se habían unido en su apoyo. Pero su margen se redujo a medida que se procesaban los votos de miles de liberales que votaron más cerca del día de las elecciones.

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Dado que los californianos votan por correo en gran número, el recuento suele ser lento y puede llevar días o semanas determinar quiénes son los ganadores.

"Spencer Pratt llevó a cabo una campaña emocionante que acaparó la atención nacional", dijo Paul Mitchell, experto en datos políticos.

Añadió que Pratt "se vio perjudicado por los votantes que se aferraron a sus papeletas y votaron hasta el último momento, a la espera del desenlace definitivo para el bando demócrata en la contienda por la gobernación".

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Después de que el condado de Los Ángeles actualizara sus totales de votos el lunes, Bass lideraba con un 34,3 por ciento de los votos, mientras que Raman tenía un 28,5 por ciento. Pratt, quien había caído al tercer puesto el domingo, retrocedió aún más hasta el 25,8 por ciento.

Bass podría haber ganado directamente en estas elecciones no partidistas si hubiera obtenido la mayoría de los votos. En cambio, la segunda vuelta de noviembre será la primera para un alcalde en funciones de Los Ángeles desde 2005, un duro revés para Bass, una excongresista demócrata quien figuraba en la lista de posibles candidatos a la vicepresidencia en 2020.

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La contienda entre Raman y Bass, de 72 años, plantea un enfrentamiento generacional entre la clase dirigente demócrata de centroizquierda que ha moldeado la ciudad durante años y los jóvenes progresistas inquietos quienes han denunciado que las políticas de vivienda de la generación del baby boom los han expulsado sistemáticamente de Los Ángeles debido a los altos precios.

Los expertos políticos señalaron que la participación en las elecciones generales será significativamente mayor y más progresista en comparación con el electorado de las primarias, lo que supone una ventaja para Raman. Las encuestas muestran que se ha ganado el apoyo de una generación de votantes más joven y progresista, y que supondrá un formidable desafío para Bass en un enfrentamiento directo.

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"Bass tendrá que conservar la parte liberal de su base y debe atraer a los moderados e incluso a quienes no votaron por ella el martes pasado", dijo Zev Yaroslavsky, un líder cívico de larga trayectoria que dirige la Iniciativa de Los Ángeles en la Facultad Luskin de Asuntos Públicos de la Universidad de California, Los Ángeles.

"Será una contienda difícil para ambas candidatas", añadió, "y una que responderá a la pregunta de hasta qué punto es realmente progresista Los Ángeles".

Pratt, de 42 años, anunció su candidatura en el aniversario del incendio de Pacific Palisades, canalizando la ira de sus vecinos. La contienda adquirió rápidamente tintes nacionales cuando lanzó ataques grandilocuentes, impulsados por las redes sociales, contra los líderes demócratas de California.

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Pratt había generado una oleada de atención en las redes sociales y millones de dólares en contribuciones para la campaña, pero pagó un precio por su afiliación republicana en una ciudad abrumadoramente liberal. Entre otras ventajas políticas ambivalentes, recibió elogios públicos del presidente Donald Trump.

A medida que la ventaja inicial de Pratt se desvanecía, sugirió en las redes sociales, sin pruebas, que las personas indigentes podrían haber emitido votos fraudulentos a favor de Raman, y el presidente hizo afirmaciones infundadas de que el recuento de votos en California era "deshonesto".

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El lunes, antes de que se diera por concluida la contienda, Trump declaró erróneamente en su red social que era "imposible" que Pratt hubiera perdido la ventaja que los funcionarios electorales habían comunicado antes de que se contaran cientos de miles de votos pendientes. "¡Elecciones amañadas!", dijo en una publicación en Truth Social.

Para entonces, Pratt había cambiado de estrategia y recordó a sus seguidores en las redes sociales que la ventaja de Raman era escasa y que los resultados certificados no se darían a conocer hasta dentro de tres semanas, añadiendo: "¡Manos a la obra!"

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En las primarias de 2022, Bass dominó un amplio grupo de candidatos con el 43 por ciento de los votos y luego venció de forma contundente a un promotor inmobiliario multimillonario en las elecciones generales. Ese año, los votantes estaban preocupados por el problema rampante de las personas indigentes y la delincuencia, que se había agravado desde que comenzó la pandemia.

Desde esas elecciones, la falta de vivienda ha disminuido de forma constante y las tasas de homicidios han caído a niveles no registrados desde la década de 1960, pero nuevas preocupaciones han consumido desde entonces a Los Ángeles.

Los sobrevivientes del incendio de Palisades siguen luchando por reconstruir sus hogares tras la pérdida de 12 vidas y miles de casas. Muchos aún no han perdonado a Bass por estar fuera del país el 7 de enero de 2025, cuando comenzó el incendio.

Las medidas federales contra la migración han seguido traumatizando a los residentes nacidos en el extranjero, que constituyen más de un tercio de la población. El pasado junio se desplegaron en la ciudad unos 4000 soldados de la Guardia Nacional federalizados tras las protestas por las redadas migratorias, aunque el gobierno de Trump se vio obligado a retirar a los últimos en diciembre.

El mundo del espectáculo, la industria emblemática de la ciudad, se contrae. Las demandas municipales por las calles llenas de baches y las aceras destrozadas por las raíces han mermado el presupuesto. Millones de visitantes llegarán para grandes eventos deportivos, como los partidos de la Copa Mundial en la vecina Inglewood este año y los Juegos Olímpicos de Verano en 2028.

Una Casa Blanca políticamente hostil también ha pintado a Los Ángeles como un lugar corrupto y plagado de delincuencia, incluso cuando la ciudad ha celebrado nuevas y deslumbrantes instituciones artísticas y líneas de metro.

Bass, abuela y antigua asistente médica quien ha sido un pilar de la política de Los Ángeles desde la epidemia de crack de los años 80, pidió a los votantes un segundo mandato de cuatro años para continuar la reconstrucción de Pacific Palisades, la reducción de la población indigente y la recuperación de la economía local. La mayoría de las organizaciones empresariales y sindicales consolidadas la han respaldado, incluido un sindicato policial que apoyó a su oponente la última vez.

Pero su índice de popularidad se desplomó tras el incendio, sobre todo entre los votantes blancos del oeste de Los Ángeles. Ni siquiera el enfrentamiento del verano pasado con la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que los demócratas aplaudieron, logró recuperar por completo su apoyo.

Los opositores, que pedían un cambio generacional, la presentaron como una política del grupo de poder en un momento político que no ha sido nada favorable para los políticos en ejercicio. A finales del mes pasado, su apoyo se situaba en torno al 30 por ciento en las encuestas.

Raman, quien tiene una licenciatura en teoría política por Harvard y un máster en planificación urbana por el MIT, ha basado su campaña en el argumento de que la recuperación de la ciudad se ha retrasado y que el Ayuntamiento no ha cumplido con sus funciones básicas a pesar de los esfuerzos de la alcaldesa.

En particular, ha destacado la grave escasez de viviendas asequibles en la ciudad y la acumulación de solicitudes de servicios básicos, como la reparación de farolas rotas. También ha cuestionado el gasto municipal en salarios policiales y el programa estrella de la alcaldesa para las personas sin hogar.

Madre de gemelos pequeños y esposa de un guionista, Raman lleva en el Ayuntamiento desde 2020, cuando derrotó a un candidato titular con el apoyo de los Socialistas Democráticos de América, que contribuyeron a la elección de Mamdani. En el Ayuntamiento, apoyó las propuestas de Bass e incluso respaldó su reelección. Solo cuando pareció que Pratt sería la oposición más importante de Bass, Raman se lanzó a la carrera, horas antes de que se cerrara el plazo de presentación de candidaturas.

"Si les frustra tanto como a mí el statu quo actual, espero que se unan a nuestro movimiento para construir una ciudad que funcione para todos", dijo Raman en un comunicado el lunes.

Sus detractores han argumentado que Raman carece de experiencia política y que ideológicamente se sitúa demasiado a la izquierda para liderar la ciudad. Pero en los últimos meses ha ajustado algunas de sus posturas sobre la vivienda y las ha llevado más al centro.

Mientras Raman ganaba terreno durante el fin de semana, la campaña de Bass destacó el apoyo de la alcaldesa a la policía, su defensa de los créditos fiscales para Hollywood y su defensa de los migrantes durante las redadas federales del año pasado. La campaña de Bass también criticó la oposición de Raman a las zonas de prohibición de acampada como medida disuasoria contra los campamentos de personas indigentes.

"Una campaña contra Nithya Raman, quien permite campamentos cerca de las escuelas y recorta la plantilla policial, es una que la alcaldesa Bass espera ganar", dijo el lunes el estratega de campaña de la alcaldesa, Douglas Herman.

Shawn Hubler es jefa del buró del Times en Los Ángeles y cubre las noticias, las tendencias políticas y las personalidades del sur de California.