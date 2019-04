Casi 169 millones de niños en todo el mundo no recibieron la primera dosis, con un promedio de más de 21 millones de niños que no la recibieron cada año desde 2010 hasta 2017. Más de 2,5 millones de niños en Estados Unidos, y más de medio millón en Francia y el Reino Unido, no recibieron la primera vacuna contra el sarampión entre 2010 y 2017.