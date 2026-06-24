SEP 2026: El paso a paso oficial para consultar las calificaciones finales desde tu celular

El ciclo escolar 2025-2026 concluye el miércoles 15 de julio, según el Acuerdo número 18/06/25 de la SEP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclo escolar 2025-2026 está a menos de un mes de concluir y la Secretaría de Educación Pública (SEP) cuenta con un mecanismo oficial para revisar las evaluaciones finales.

Madres, padres y tutores podrán consultar las calificaciones desde cualquier celular o dispositivo con internet y descargar el documento en formato PDF usando solo un dato del estudiante.

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El ciclo escolar 2025-2026 contempla 185 días efectivos de clase, conforme al acuerdo firmado por el secretario Mario Delgado Carrillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SEP confirmó el último día de clases tras polémica en mayo

El ciclo arrancó el 1 de septiembre de 2025 con 185 días efectivos de clase, según el Acuerdo número 18/06/25 firmado por el secretario de Educación Pública Mario Delgado Carrillo y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El último día de clases es el miércoles 15 de julio. Las vacaciones de verano inician al día siguiente, el jueves 16 de julio.

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El 11 de mayo, los 32 secretarios estatales de Educación acordaron por unanimidad mantener el calendario escolar original. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El camino hasta esa fecha no fue recto. En mayo de 2026, la SEP propuso adelantar el cierre al 5 de junio. La polémica fue inmediata.

La presidenta Claudia Sheinbaum intervino el 8 de mayo para aclarar que el cambio no era definitivo.

Tres días después, el 11 de mayo, los 32 secretarios estatales de Educación se reunieron de forma extraordinaria en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) y acordaron por unanimidad mantener el calendario original.

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La SEP propuso en mayo de 2026 adelantar el fin de clases al 5 de junio, pero la medida fue revertida tras una reunión extraordinaria del CONAEDU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secretario Delgado Carrillo lo confirmó mediante el Boletín 164 de la SEP: “El ciclo escolar concluirá el próximo 15 de julio, conforme a lo previsto.”

El paso a paso para consultar las calificaciones finales desde tu celular

La SEP habilita la consulta de boletas a través del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), una plataforma gratuita que funciona desde cualquier celular con acceso a internet.

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Está disponible para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

El portal del SIGED está disponible para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El portal del SIGED opera con un único dato de entrada: la Clave Única de Registro de Población (CURP) del estudiante. No se requiere contraseña ni registro previo.

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El paso a paso basado en el uso de la plataforma oficial es el siguiente:

Abrir el navegador del celular e ingresar a siged.sep.gob.mx/SIGED/alumnos.html Escribir la CURP del alumno en el campo de texto, sin espacios ni errores. Dar clic en “Buscar”. El sistema despliega la información académica: ciclo, nivel, turno, grado, grupo y promedio. Seleccionar el ciclo 2025-2026. Dar clic en “Descargar calificaciones” El archivo se guarda en formato PDF directo en el celular o dispositivo con internet.

La infografía ilustra el proceso para consultar y descargar las boletas de calificaciones finales de preescolar, primaria y secundaria de la SEP en México, a través de la plataforma SIGED desde un dispositivo móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La boleta digital no reemplaza el documento oficial de la escuela

El propio SIGED advierte a través de su plataforma oficial que la información del portal “es de carácter informativa, y no sustituye al documento oficial que es entregado a los padres o tutores en los centros escolares.”

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La plataforma alimenta su base de datos con la información que cargan directamente las autoridades educativas de cada estado y de la Ciudad de México.

Si la CURP no arroja resultados en el SIGED, la SEP indica acudir directamente al centro escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si los datos no coinciden con las calificaciones reales del alumno, el SIGED indica que hay que acudir al centro escolar.

Para escuelas en la Ciudad de México hay una segunda opción

Las familias cuyos hijos estudian en planteles de la capital pueden usar el portal de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), en la dirección https://www.controlescolar.aefcm.gob.mx:8011/ConsultaBoleta/

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Este sistema solicita la CURP del estudiante y la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

Las familias de la CDMX tienen una segunda opción: el portal de la AEFCM, que solicita CURP y Clave del Centro de Trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si no se tiene la CCT, el mismo portal ofrece un directorio para consultarla.

Una vez ingresados los datos, el sistema permite seleccionar el ciclo escolar y descargar la boleta en PDF.

Vale recordar que este miércoles 24 de junio no hay clases en la Ciudad de México.

La suspensión de clases del 24 de junio aplica a todos los niveles educativos de la capital, públicos y privados, y no modifica el calendario oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SEP anunció la suspensión de actividades presenciales en todos los planteles de la capital por el partido de la Selección Mexicana contra Chequia en el Estadio Ciudad de México.

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