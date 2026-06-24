Colombia Mayor: Prosperidad Social amplió el cobro del quinto ciclo de pagos hasta finales de junio, así pueden reclamar el beneficio

SuperGiros y SuRed realizan los pagos de Colombia Mayor a través de más de 31.000 puntos de atención en zonas urbanas y rurales - crédito Prosperidad Social

El programa Colombia Mayor extendió hasta el 30 de junio de 2026 el plazo para que los cerca de 3 millones de personas mayores beneficiarias puedan reclamar las transferencias correspondientes al quinto ciclo, según informó Prosperidad Social.

La decisión busca asegurar que quienes aún no han recibido el incentivo económico dispongan de más tiempo para acceder a los recursos asignados por el Gobierno nacional para la protección de la población mayor en condición de vulnerabilidad.

Durante este ciclo, la entidad destinó una inversión superior a 649.192 millones de pesos, con el propósito de cubrir a la totalidad de beneficiarios en el territorio nacional. El porcentaje de entrega de los recursos ya supera el 92%, destacándose los departamentos de Magdalena, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Cesar, Caldas, La Guajira, Putumayo, Nariño, Antioquia, Norte de Santander, Huila, Casanare, Arauca, Amazonas y Vichada por su alto avance en el proceso.

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Prosperidad Social informó que cerca de 3 millones de personas mayores beneficiarias pueden cobrar el incentivo económico del programa Colombia Mayor - crédito Prosperidad Social

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, subrayó la importancia de aprovechar la ampliación del plazo. “Invitamos a las personas beneficiarias de Colombia Mayor a acercarse a los puntos autorizados y reclamar su transferencia antes del 30 de junio. Esta ampliación busca facilitar el acceso a los recursos y garantizar que más personas mayores reciban este apoyo fundamental para su bienestar y atención de necesidades básicas”, señaló el funcionario.

Cobertura nacional y operadores de pago

La entrega de los recursos es realizada por SuperGiros y SuRed, operadores que cuentan con más de 31.000 puntos de atención distribuidos en zonas urbanas y rurales. Esta red facilita que los beneficiarios puedan retirar el incentivo cerca de sus lugares de residencia, evitando desplazamientos prolongados y agilizando el proceso de cobro.

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El programa Colombia Mayor es una iniciativa dirigida a proteger a la población mayor en situación de vulnerabilidad, brindando un apoyo económico mensual que contribuye a la atención de sus necesidades básicas. En el contexto del quinto ciclo, los beneficiarios deben presentarse con su cédula de ciudadanía en físico en los puntos autorizados.

El quinto ciclo de Colombia Mayor cuenta con una inversión superior a 649.192 millones de pesos para cubrir a los beneficiarios en todo el país - crédito Prosperidad Social

Prosperidad Social recomienda mantener actualizados los datos de contacto para recibir notificaciones oportunas sobre los ciclos de pago. Además, solicita acudir exclusivamente a los puntos habilitados por los operadores para evitar fraudes y garantizar la seguridad en el proceso.

Requisitos de inscripción y criterios de priorización

Para inscribirse en el programa, la persona interesada debe ser colombiana, haber residido en el país durante los últimos diez años, tener al menos tres años menos de la edad requerida para pensionarse (54 años para mujeres y 59 para hombres), y carecer de rentas o ingresos suficientes, según los niveles definidos por Sisbén IV (grupos A, B y hasta C1).

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El proceso de inscripción se realiza en la alcaldía municipal o distrital, principalmente en la Oficina de Atención al Adulto Mayor. En Bogotá, el trámite se adelanta en las Subdirecciones Locales de la Secretaría de Integración Social. El responsable verifica la documentación y registra la solicitud en el Sistema de Información de Colombia Mayor. Luego, los datos se cruzan con bases externas para confirmar que el solicitante no reciba pensión ni renta.

La asignación de cupos está sujeta a criterios de priorización, ya que cada municipio tiene un número limitado de plazas. Los listados de priorización se elaboran para asignar los recursos en estricto orden de turno, una vez se liberen cupos disponibles.

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Los beneficiarios de Colombia Mayor deben presentar la cédula de ciudadanía en físico para reclamar el subsidio en los puntos autorizados - crédito Prosperidad Social

Montos del subsidio y modalidades de pago

El subsidio varía según la edad y la ciudad de residencia. Cada beneficiario recibe 80.000 pesos mensuales si es menor de 80 años y 225.000 pesos si tiene 80 años o más. En Bogotá, gracias a un convenio con la Alcaldía Mayor, los adultos mayores menores de 80 años reciben un monto de 130.000 pesos.

El pago se efectúa bajo la modalidad de subsidio económico directo, es decir, el dinero se gira directamente al beneficiario a través de los operadores establecidos. Este mecanismo asegura que los recursos lleguen sin intermediarios y estén disponibles en los más de 31.000 puntos en todo el país.

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El beneficiario puede perder el subsidio en caso de fallecimiento, falsedad en la información, percepción de pensión, obtención de rentas superiores a los límites legales, acumulación de otros subsidios que excedan la media del salario mínimo legal vigente, mendicidad comprobada como actividad productiva, traslado a otro municipio, no cobro consecutivo en cuatro giros (o dos en municipios con pago bimestral) y retiro voluntario.