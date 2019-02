Mientras que en Perú han caído fiscales y presidentes en ejercicio, en Ecuador hay un ex vicepresidente condenado a seis años de cárcel y en Brasil un ex presidente está en prisión, en Colombia nadie investiga a los peces gordos. El único directivo de Corficolombiana que ha desfilado ante un juez por los sobornos es José Elías Melo, expresidente de la empresa. Hay testigos (el presidente de Odebrecht Colombia entre ellos) que han declarado que Melo sí sabía de los sobornos, pero no se sabe si se lo informó a sus jefes, los Sarmiento, exjefes del hoy fiscal. Esto no se ha investigado.