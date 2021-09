Guía de equilibrio de género para medios: qué dice el documento que busca reducir la brecha entre hombres y mujeres en las redacciones

La pandemia retrasó 50 años el cierre de la brecha de género a nivel mundial (Gettyimages)

El impacto social de la pandemia por e l nuevo coronavirus SARS-COV-2 en el contexto socio-histórico actual, a 20 años del estreno del nuevo siglo, provocó una profunda disrupción puertas adentro de las organizaciones y de la sociedad en general.

En cuanto a los desequilibrios de género, marcó un lamentable paso hacia atrás. Hasta fines de 2019, se habían logrado conquistas y promovido debates dentro de la cultura de las viejas organizaciones y esto obligó a muchas a flexibilizarse y repensarse.

De acuerdo con un estudio reciente elaborado por Accenture y el Women20 (W20) del World Economic Forum (WEF), la pandemia retrasó 50 años el cierre de la brecha de género a nivel mundial, acentuando el desequilibrio. Ante esta situación, llamó a los líderes a tomar acciones en áreas que identificó como las más inequitativas.

Según el último informe de la International Women Media Foundation (IWMF) sobre la situación de las mujeres en los medios, aunque las mujeres componen el 50% de la población, solo 24% de las personas en los medios informativos globales son mujeres.

-Sólo 1 de cada 5 expertos a nivel mundial son mujeres. Y cuando se miran las firmas de las noticias, solamente el 37 % fueron redactadas por mujeres

En este contexto cobra dimensión la Guía de Equilibrio de Género en Medios en español; elaborada por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA, por sus siglas en inglés), con el apoyo de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo Internacional de Suecia (Sida) y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega. La guía fue traducida por la Red Iberoamericanade Mujeres Periodistas (WINN, por sus siglas en inglés), con el apoyo de Accenture y Santander, que intervinieron como facilitadores del proyecto.

Hasta ahora, sólo estaba disponible en inglés, árabe, ruso, vietnamita, birmano y ahora, gracias a la alianza de WINN, WAN-Ifra, quedará disponible también en español.

Guía de equilibrio de género para medios: una herramienta 100% digital, accesible, gratuita, que no sólo otorga elementos teóricos, sino que muestra cómo en el día a día se reproducen estereotipos sin quererlo

La Guía presenta casos prácticos, estrategias organizacionales y casos de estudio a nivel mundial. Ayuda a identificar formas diferentes en que los medios presentan estereotipos de género, cómo evitarlos y cómo desarrollar estrategias organizacionales para mejorar el equilibrio de género en el contenido. Incluye el diseño de métricas y herramientas para medir avances y cuenta con análisis de casos exitosos de organizaciones noticiosas en todo el mundo.

También, otorga herramientas sobre qué hacer internamente en los medios en casos de violación a la equidad de género y de acoso.

El aporte de WINN fue sustancial para la consolidación regional de este proyecto. Esta organización nace en 2018 como la primera red iberoamericana de mujeres periodistas cuyo objetivo es promover la innovación digital en los medios, desplegando el liderazgo y las voces de las periodistas en una plataforma de inteligencia colaborativa.

Mediante el uso de textos breves, infografías, gráficos y cuestionarios, la Guía busca equipar a medios y profesionales de la información con los conocimientos para aumentar el equilibrio de género

“El cambio es permanente y desde WINN contribuimos a que personas y medios puedan prepararse para ese cambio. Esta Guía, es una contribución en ese sentido. Es una herramienta para promover la diversidad y la inclusión en las historias que contamos y también en el ámbito laboral . Además, esta alianza entre marcas y ONGs corona los primeros 3 años de trabajo de WINN y demuestra, una vez más, que la colaboración es el modo más eficiente de abrazar el futuro”, explicó Gabriela Oliván, directora de la organización a Infobae.

WINN busca que las mujeres integren tecnología y creatividad generando una nueva manera de hacer periodismo, más humanista, con el aporte del lenguaje de datos, con transparencia y calidad. Tiene más de 2.800 miembros de todo el mundo y un Consejo Asesor integrado por periodistas de Argentina, Chile, Colombia y España que contribuyen a ampliar la red, potenciar el intercambio y garantizar la transparencia.

Para esto ofrece capacitaciones, mentorías, newsletters, podcasts sobre temas clave del futuro del periodismo y la innovación digital en los medios a fin de ampliar la voz y el liderazgo de las mujeres periodistas Ha establecido alianzas con WAN-IFRA, Wikipedia, Solutions Journalism Network, Sociedad Interamericana de Periodismo, Universidad de Navarra, Knight Center for Journalism in the Americas, FOPEA y ADEPA.

El otro socio fundamental del proyecto fue WAN-IFRA que tiene como misión proteger los derechos de los periodistas y los medios de comunicación en todo el mundo para lograr su trabajo independiente . Está integrado por 3.000 empresas editoras de noticias y empresarios del área tecnológica de 120 países.

Rodrigo Bonilla, director de las Américas de WAN-IFRA, destacó el aporte de la Guía de equilibrio de género en los medios. Su formato, dijo a Infobae, “es una herramienta 100% digital, accesible, gratuita, que no sólo otorga elementos teóricos para comprender la importancia del equilibrio de género sino que muestra cómo en el día a día se reproducen estereotipos de manera inconsciente y da ejemplos concretos de acciones para mejorar y promover el equilibrio de género y estrategias para que las organizaciones puedan implementar en el medio para cambiar el statu quo”.

“Tratar el tema del equilibrio de género en los medios es hasta un tema importante para el negocio porque si las mujeres no se sienten representadas en lo que ven, leen o escuchan van a dejar de consumir ciertos medios”, señaló Bonilla

La equidad de género y el mundo del periodismo

El Reuters Institute y la Universidad de Oxford realizaron recientemente un estudio entre 240 medios de comunicación en 12 países. De acuerdo con los principales resultados, sólo el 22% de los 180 editores relevados son mujeres, a pesar de que, en promedio, el 40% de los periodistas de las regiones analizadas lo son. Por lo tanto, aunque la participación femenina en los medios de comunicación es alta, el liderazgo es muy bajo.

Al comparar los datos de 2020 y 2021 de los 10 países cubiertos el año pasado (en 2021 se agregaron Kenia y España) y este año, se puede ver que, si bien varios mercados han visto una participación creciente de mujeres entre los principales editores (Corea del Sur, EEUU, Sudáfrica), varios otros han experimentado descensos, sobre todo en Brasil, Alemania y Finlandia.

Existe consenso, entre los actores de la industria de medios acerca de que con un escenario de compromiso total, sería posible acelerar el progreso y alcanzar la igualdad de género al año 2061

“A pesar del creciente enfoque de la industria en la falta de diversidad en los medios de comunicación, no encontramos una tendencia general clara hacia una mayor igualdad de género en los puestos editoriales de alto nivel durante el último año”, se evaluó en el estudio

Los mercados con más mujeres trabajando en periodismo también tienen más mujeres en los puestos editoriales más importantes . A pesar de esto, en 10 de los 12 mercados analizados en 2021, hay considerablemente más mujeres que trabajan como periodistas que mujeres entre los principales editores. Estados Unidos y Sudáfrica siguen siendo las únicas excepciones a esto.

En cuanto a un posible vínculo entre la igualdad de género en las sociedades en general en los países estudiados, el análisis no encontró una relación “clara e interpretable” con el porcentaje de mujeres entre los principales editores.

Una investigación de Accenture sugiere que si se duplica el ritmo al que las mujeres se convierten en usuarias fluidas de las tecnologías digitales, se podría acortar drásticamente el plazo de la igualdad de género

La guía y su aporte

La Guía de e quilibrio de género llama a repensar el trabajo de los periodistas teniendo en cuenta que los medios influyen en la generación de conocimiento y jerarquización el mundo.

Si los medios no pueden representar a las mujeres como iguales y estereotipan sus trabajos, roles sociales y atributos, perpetúan y refuerzan las desigualdades de género. Esto es así no solo para las mujeres, también para las personas trans, la identidad étnica, sexual, de origen, clase y religión. En la mayoría de los medios informativos actuales, las mujeres tienen muchas menos oportunidades de ser presentadas como protagonistas de una historia o citadas como expertas en comparación con los hombres, reveló el trabajo.

Para cambiar el modo en que trabajamos, y producir contenido que trate a los hombres y mujeres igualitariamente, debemos examinar nuestros propios prejuicios y ser más conscientes de los diferentes modos en que estereotipamos los género, destacó la Guía.

Las mujeres conforman el 50% de la población mundial, pero muchos medios informativos presentan a las mujeres con mucha menos frecuencia que a los hombres en sus contenidos.

La Guía, como documento consensuado entre actores muy representativos de la industria periodística, apela a que los medios asuman el compromiso de mejorar el equilibrio de género, a través de búsqueda activa de mujeres que sean consultadas como fuentes y expertas, generando un equilibrio de relatos de mujeres y hombres y a la vez evitando los estereotipos de género, comentarios e ideas sexistas. Su objetivo final deberá ser un trato igualitario de hombres y mujeres, tanto de los empleados de sus medios como de los sujetos en sus relatos.

La presentación será mañana, martes 21 de septiembre

La presentación será mañana martes 21 de septiembre y estará a cargo de Gabriela Oliván, directora de WINN, y Rodrigo Bonilla, director para las Américas de WAN-IFRA. Se sumará un diálogo entre Jineth Bedoya, periodista, escritora y activista colombiana contra la violencia de género, y Paula Escobar Chavarría, periodista, editora, autora, profesora y columnista de CNN. También se proyectará un video con mensajes de referentes de medios entre ellos Valeria Cavallo (Infobae), Ricardo Kirschbaum (Clarín), Chani Guyot (Redacción), Carlos Costas (ADN), Carmen Gloria Lopez (ex TVN), Mijal Iastrebner (Sembra Media), Margarita Barrero (El Colombiano) y Virginia Alonso (Público.es).

