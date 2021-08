Viajar a Alemania: todo lo que hay que saber para una estadía de vacaciones o de estudio

Para las personas aún no vacunadas, la entrada desde otros países solo es posible en casos excepcionales (REUTERS)

Desde ciudades cosmopolitas hasta pueblos de cuento de hadas, y valles con cadencia, hasta complejos turísticos lacustres escénicos, Alemania tiene tentaciones que exceden a lo turístico. Con una gama tan diversa de experiencias, el país es un cúmulo de sugerencias para expandir los horizontes.

Sea por paseo, trabajo, estudios o visita a amigos o familiares , debido a la pandemia de COVID-19, se aplican restricciones de ingreso . Las personas que lo hagan deben completar un registro de entrada digital. Dependiendo del lugar de salida, también deben proporcionar un resultado de prueba negativo o prueba de inmunidad, y cumplir con las regulaciones de cuarentena.

Se mantienen en vigor las restricciones de entrada generales. Para Alemania, estas restricciones son emitidas por el Ministerio Federal del Interior, Construcción y Comunidad (BMI). Es aquí donde se pueden hacer consultas antes del viaje para averiguar qué regulaciones se aplican con respecto al país desde el cual se planea ingresar a Alemania. Es importante evaluar que no es válido sólo el país de inicio del viaje, sino también los que se recorrieron en el trayecto.

En principio, la entrada es posible desde los estados miembros de la Unión Europea, los estados asociados a Schengen: Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein; y otros países desde los que es posible la entrada a la luz de la evaluación de la situación epidemiológica por parte de la Unión Europea. El ingreso desde otros países para cualquier propósito (incluidas visitas y turismo) solo es posible para personas completamente vacunadas. El viajero debe haber recibido la última dosis de vacunación necesaria al menos 14 días antes de la fecha del viaje.

Para las personas aún no vacunadas, la entrada desde otros países solo es posible en casos excepcionales y está condicionada a que exista una necesidad urgente. Existe una prohibición de viaje para los países con una incidencia generalizada de variantes de consideración del virus del SARS-CoV-2 (denominadas áreas de variante preocupante). Las empresas de transporte, por ejemplo, compañías aéreas y ferroviarias, no pueden transportar personas desde estos países a Alemania. Hay solo unas pocas excepciones estrictamente definidas a esta prohibición de viaje circunstriptas a ciudadanos alemanes y personas que residen en Alemania con derecho actual a residir en el país, así como sus cónyuges, parejas que viven en el mismo hogar e hijos menores. También las personas que toman un vuelo de conexión que no salen de la zona de tránsito de un aeropuerto de pasajeros y algunos otros casos especiales. No obstante, las personas que califiquen para estas excepciones deben completar un registro de entrada digital antes de ingresar al país, someterse a pruebas obligatorias o proporcionar prueba de inmunidad y cumplir con las regulaciones de cuarentena aplicables para los viajeros que ingresan al país.

Anotaciones a la mano

Los viajeros que hayan visitado un área de alto riesgo o un área de variante de preocupación en los últimos diez días deben registrarse en este portal oficial antes de llegar a Alemania y llevar un comprobante de registro consigo al ingresar (REUTERS)

Los viajeros que hayan visitado un área de alto riesgo o un área de variante de preocupación en los últimos diez días deben registrarse en este portal oficial antes de llegar a Alemania y llevar un comprobante de registro consigo al ingresar. Las exenciones a este requisito de registro se aplican en particular a las personas que solo han pasado por un área de alto riesgo o un área de variante de preocupación sin una escala, solo están de paso por Alemania, o en el caso del tráfico fronterizo: personas que han pasado menos de 24 horas en una zona de alto riesgo o en una zona de variante de interés o que solo entran en Alemania durante un período de hasta 24 horas.

Además, los individuos que ingresan a Alemania después de una estadía en un área de alto riesgo (pero no un sector de variante de preocupación) están exentas de este requisito para estancias de menos de 72 horas para visitar a familiares cercanos (padres, hijos), cónyuges y parejas que no pertenecen al mismo hogar, o con el propósito de custodia compartida. El registro de entrada digital solo es gratuito. Solo se aceptan confirmaciones emitidas a través de ese sitio web. Al entrar en Alemania, los viajeros de doce años o más deben presentar una serie de constancias.

Si el ingreso se produce desde un área de variante de preocupación: resultado negativo de la prueba COVID-19. La prueba de una vacuna COVID-19 completa o la prueba de recuperación de una infección no es suficiente. Para quienes provengan de cualquier otro país o área: un resultado negativo de la prueba de COVID-19, prueba de una vacunación completa de COVID-19 o prueba de recuperación de una infección. Esta prueba debe conservarse antes de ingresar al país y debe presentarse a la aerolínea antes de la salida cuando corresponda. La prueba debe presentarse a las autoridades pertinentes previa solicitud hasta diez días después de la entrada.

Los individuos que ingresan a Alemania después de una estadía en un área de alto riesgo están exentas de este requisito para estancias de menos de 72 horas (REUTERS)

Se aceptan un resultado de prueba negativo obtenido utilizando tecnología de amplificación de ácidos nucleicos (por ejemplo, PCR, PoC-PCR) en alemán, inglés, francés, italiano o español. La prueba debe haberse realizado no más de 72 horas antes de la entrada (momento de la toma de muestras) . Alternativamente, un resultado de prueba rápida de antígeno negativo en alemán, inglés, francés, italiano o español. Después de una estancia en una zona de alto riesgo, la prueba debe haberse realizado no más de 48 horas antes de la entrada.

Después de una estancia en una zona de variante de interés, la prueba debe haberse realizado no más de 24 horas antes de la entrada. El comprobante de vacunación contra COVID-19 debe portarse en alemán, inglés, francés, italiano o español en formato digital o en papel. Una foto de una prueba en papel no es suficiente. El comprobante de vacunación debe contener los datos personales del vacunado (al menos apellido, nombre (s) y fecha de nacimiento o número de pasaporte/DNI, fecha y número de vacunaciones, nombre de la vacuna utilizada, nombre de la enfermedad contra la que se vacunó a la persona, características que permitan identificar a la institución que fue responsable de la vacunación o la emisión del certificado).

