11 asombrosas maravillas naturales que ya no existen

Las fuerzas del vulcanismo, el viento, el agua, el sol y, sí, la gente, conspiran implacablemente para transformar lo que consideramos un terreno familiar

Los paisajes dan forma a nuestro sentido del lugar, pero la Tierra cambia constantemente. Las fuerzas del vulcanismo, el viento, el agua, el sol y, por, por supuesto, los seres humanos, conspiran implacablemente para transformar lo que se considera un terreno familiar. Así, golpear acantilados en playas, erosionar vastos cañones, formar nuevas tierras con lava burbujeante y cambiar el curso de poderosos ríos, tienen profundas consecuencias.

Por eso, cuando retornen los viajes masivos, no debería sorprender descubrir que algunas cosas han cambiado. Después de todo, el cambio es la única constante, una idea sembrada por el filósofo griego Heráclito en el siglo V a. C. y que los filósofos repiten desde entonces. Pero la gente a menudo olvida que Heráclito creía que el miedo al cambio también es una constante. Quizás sea esta sensación de no permanencia que se avecina lo que obliga a los viajeros a ver las maravillas naturales antes de que cambien para siempre.

Solo en los últimos 50 años, cientos de hitos naturales en todo el mundo han cambiado drásticamente de forma o, peor aún, han desaparecido. Más recientemente, el Arco de Darwin en las Islas Galápagos se derrumbó en el mar, uniéndose a otras estructuras, como el “Arco de pared” del Parque Nacional Arches y la “Ventana azul” de Malta quedaron perdidas en la historia. Sitios como estos sirven como recordatorios de que nuestro planeta es un lugar dinámico.

Arco de Darwin, Islas Galápagos, Ecuador

Popular entre los turistas que visitan en cruceros, el sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO está repleto de fauna marina, desde mantarrayas hasta tiburones ballena y tortugas carey (Grosby)

El 17 de mayo de 2021, este famoso puente natural que lleva el nombre del biólogo inglés se derrumbó en el Océano Pacífico, como resultado de la erosión, según el Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador. Popular entre los turistas que visitan en cruceros, el sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO está repleto de fauna marina, desde mantarrayas hasta tiburones ballena y tortugas carey.

Arrecife de Coral de la Isla Navidad, Australia

En 2016, el aumento de la temperatura del agua por las tormentas de El Niño causó la muerte de aproximadamente el 80 por ciento del coral de la Isla Navidad (Getty Images)

Los abanicos de mar se encuentran entre los muchos tipos de coral que bordean la Isla de Navidad, el atolón de coral más grande del mundo y un popular sitio de buceo. En 2016, el aumento de la temperatura del agua por las tormentas de El Niño causó la muerte de aproximadamente el 80 por ciento del coral. Pero a fines de 2020, los investigadores comenzaron a ver signos de vida renovada, lo que proporcionó un “rayo de esperanza” de que la protección contra los factores estresantes locales puede dar tiempo al coral blanqueado para sanar.

Glaciar Chacaltaya, Bolivia

Los científicos bolivianos habían predicho que el glaciar se derretiría en 2015, pero el rápido aumento de las temperaturas debido al cambio climático aceleró el derretimiento (Wikipedia)

En el año 2009, el glaciar de 18.000 años de antigüedad se derritió, cerrando la estación de esquí en la cima de la montaña, una vez considerada la más alta del mundo. Los científicos bolivianos habían predicho que el glaciar se derretiría en 2015, pero el rápido aumento de las temperaturas debido al cambio climático aceleró el derretimiento.

Playa Legzira, Marruecos

Parapentistas, surfistas, pescadores y un puñado de visitantes conocedores que frecuentaban la playa de Legzira en las afueras de la ciudad de Sidi Ifni en Marruecos lloraron cuando su arco gemelo del mar rojo sucumbió al peso del enorme acantilado sobre él en 2016 (Grosby)

Parapentistas, surfistas, pescadores y un puñado de visitantes conocedores que frecuentaban la playa de Legzira en las afueras de la ciudad de Sidi Ifni en Marruecos lloraron cuando su arco gemelo del mar rojo sucumbió al peso del enorme acantilado sobre él en 2016. El escondite era una escena popular al atardecer; un escenario similar se puede encontrar en las pilas del mar rojo de la era jurásica de Landram Bay en Devon, Inglaterra.

Jeffery Pine, Parque Nacional Yosemite

Algunos dicen que el único árbol en la vista panorámica fue uno de los árboles más fotografiados del mundo, habiendo sido la estrella de cientos de placas ya en la década de 1860 (Getty Images)

El pino Jeffery golpeado por el viento en la cima del Sentinel Dome de Yosemite, que el fotógrafo Ansel Adams hizo famoso, finalmente se derrumbó en 2003. Algunos dicen que el único árbol en la vista panorámica fue uno de los árboles más fotografiados del mundo, habiendo sido la estrella de cientos de placas ya en la década de 1860.

Ventana Azul, Malta

El sitio icónico en Dwejra Bay fue una de las atracciones naturales más populares de la nación insular (Getty Images)

Se necesitaron miles de tormentas para golpear la Ventana Azul en los acantilados de piedra caliza de la isla de Gozo en Malta, pero solo una para acabar con ella. El sitio icónico en Dwejra Bay fue una de las atracciones naturales más populares de la nación insular, incluso apareció brevemente en la serie de HBO Game of Thrones, antes de que se derrumbara en marzo de 2017.

Mar Muerto, bordeado por Israel, Cisjordania y Jordania

El súper salado Mar Muerto aún no se ha ido, pero se está reduciendo a un ritmo alarmante: los niveles de agua han caído más de un metro cada año durante los últimos años (Getty)

El súper salado Mar Muerto aún no se ha ido, pero se está reduciendo a un ritmo alarmante: los niveles de agua han caído más de un metro cada año durante los últimos años. Como resultado, han aparecido miles de sumideros, lo que indica una inminente crisis de escasez de agua en la región.

Paso de Hilary en el Monte Everest, Nepal

Los expertos creen que el “Hillary Step”, llamado así por Sir Edmund Hillary, quien lo llamó una de las características más desafiantes de la montaña, se aflojó en un terremoto de 2015 (Getty Images)

La cumbre del Everest en Nepal se volvió un poco más fácil de alcanzar a fines de mayo de 2017 cuando una enorme roca a unos sesenta metros de la cima parecía haber desaparecido. Los expertos creen que el “Hillary Step”, llamado así por Sir Edmund Hillary, quien lo consideró una de las características más desafiantes de la montaña, se aflojó en un terremoto de 2015. Pero ahora, nuevas encuestas de China y Nepal publicadas el 9 de febrero de 2021 revelan que el pico histórico está en realidad 29,031.69 pies sobre el nivel del mar, dos pies más alto de lo que se reconocía anteriormente.

Slim River, Canadá

El culpable fue el retroceso del enorme glaciar Kaskawulsh, cuyo agua de deshielo se desvió del río Slim para alimentar un río diferente (Getty Images)

En la primavera de 2017, un río entero en el territorio canadiense del Yukón desapareció aparentemente de la noche a la mañana. El culpable fue el retroceso del enorme glaciar Kaskawulsh, cuyo agua de deshielo se desvió del río Slim para alimentar un río diferente. Los científicos lo llamaron el primer caso de “piratería fluvial” en los tiempos modernos. Estos cambios también están reduciendo el lago más grande del Yukon.

Playa de Kaimu, Hawái

Alrededor de 150 casas y la popular playa de arena negra Kaimu se perdieron cuando un flujo de lava de movimiento lento se apoderó de la aldea de Kalapana en Hawái a principios de la década de 1990 (Getty Images)

Alrededor de 150 casas y la popular playa de arena negra Kaimu se perdieron cuando un flujo de lava de movimiento lento se apoderó de la aldea de Kalapana en Hawái a principios de la década de 1990. El volcán Kilauea continúa en erupción hoy y hasta la fecha ha agregado más de 500 acres de tierra nueva a la gran isla. Es posible ver los tramos más nuevos de los recorridos en bote de lava que salen de Pahoa.

Árbol del Túnel de Sequoia, California

Se estimó que tenía más de 1.000 años de antigüedad, y medía 10,1 m de diámetro, aunque su edad y altura exacta no se conocían (AP)

El árbol cabaña del pionero (conocido en inglés como Pioneer Cabin Tree), también conocido como el Árbol del Túnel, era un árbol de la especie Sequoiadendron giganteum en el Calaveras Big Trees State Park, en California. Fue considerado uno de los árboles más famosos de los Estados Unidos, atrayendo a miles de visitantes anualmente. Se estimó que tenía más de 1.000 años de antigüedad, y medía 10,1 m de diámetro, aunque su edad y altura exacta no se conocían. El árbol cayó y se rompió durante una tormenta el 8 de enero de 2017, la tormenta más fuerte que golpeó la zona en más de una década.

SEGUIR LEYENDO: