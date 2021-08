¿Qué países europeos piden un certificado COVID-19?

Qué es un certificado COVID-19, por qué es necesario y qué países europeos lo piden (REUTERS)

Un número cada vez mayor de países en Europa ha declarado ilegal la entrada a bares y restaurantes sin una prueba de la vacuna contra el COVID-19.

Cada país tiene un plan ligeramente diferente sobre el funcionamiento de estos pases. Por eso, es clave estar informado de las normas antes de viajar a cualquiera de ellos.

Aquí, una guía de lo que podría ser importante para tu próximo viaje.

¿Qué es un certificado COVID-19 y por qué es necesario?

El certificado COVID-19, utilizado por primera vez en Israel, es un documento en papel o una aplicación que demuestra que el titular está totalmente vacunado, tiene un test negativo reciente o se ha recuperado de la COVID-19. Le permite acceder a restaurantes, bares, cafeterías y otros locales interiores.

No en todos los países es necesario para la hostelería y las reuniones al aire libre, ya que la transmisión del COVID-19 en el exterior ha demostrado ser baja, siempre que se respete el distanciamiento social. Sin embargo, es necesario verificar cuál es la normativa de cada país en concreto antes de planear la cena en un restaurante.

Algunos países están todavía en proceso de verificar legalmente cómo funcionarán estos pases. Otros lo han puesto en marcha con sus propias aplicaciones desde que las restricciones de viaje relacionadas con el COVID-19 comenzaron a levantarse en toda Europa a principios de este año.

El Certificado COVID Digital UE funciona actualmente como un pase de viaje entre los países miembros de la UE (REUTERS)

¿Es el pase verde diferente del Certificado COVID Digital UE?

En algunos casos, no. El Certificado COVID Digital UE funciona actualmente como un pase de viaje entre los países miembros de la UE, verificando el estado de vacunación de una persona para facilitar los viajes por el continente.

Algunos países utilizan sus propias aplicaciones o documentación en papel creada antes de la existencia de este documento. Otros países están encantados de utilizar el Certificado COVID Digital UE porque los datos de vacunación ya están presentes y disponibles, lo que agiliza el proceso.

¿Por qué ha habido protestas?

La introducción de estas medidas no ha sido recibida con los brazos abiertos por todos. Algunos ciudadanos creen que el pase verde es una violación de las libertades civiles y permitirá a los bares y restaurantes “discriminar” a quienes no deseen recibir la vacuna.

Los empresarios también son conscientes de que estas medidas se están aplicando con poco tiempo para vacunarse y vacunar a sus empleados.

“Yo mismo no estoy totalmente vacunado, mi hermana y algunos otros miembros del personal no están totalmente vacunados, así que no podemos correr el riesgo”, declaró a la BBC el hostelero irlandés Kevin Kavanagh al conocer la noticia de los planes de Irlanda de implantar un certificado COVID-19 con sólo unos días de antelación.

La orientación actual es que los visitantes deben realizar el mismo proceso que los residentes o ciudadanos para obtener su “pase verde” (REUTERS)

¿Qué países utilizan el certificado COVID-19 y cómo se puede obtener?

La orientación actual es que los visitantes deben realizar el mismo proceso que los residentes o ciudadanos para obtener su “pase verde”.

Austria

La entrada a restaurantes, teatros, hoteles, instalaciones deportivas y lugares de aseo personal requiere una prueba de vacunación, una prueba negativa o un certificado de recuperación del COVID-19.

Bélgica

Los turistas y residentes belgas que asistan a eventos al aire libre de 1.500 personas o más pueden solicitar un billete Covid Safe que les eximirá de llevar mascarilla o de distanciarse socialmente.

Para poder optar al billete, es necesario estar completamente vacunado desde hace dos semanas, tener una prueba de haber pasado el COVID-19 en los últimos seis meses, tener una prueba de PCR negativa (válida el día de la prueba y durante dos días después) o una prueba de antígenos negativa (válida el día de la prueba y durante un día después).

Este pase se ampliará a los eventos de interior de 1.500 personas o más a partir del 1 de septiembre.

Chipre

Cualquier persona que visite restaurantes, bares, etc. en interiores en Chipre debe tener un Coronapass, también conocido como Pase Seguro, que documente la prueba de vacunación o una prueba negativa. Se trata de una aplicación diferente de la del Certificado COVID Digital UE y se utiliza por separado.

Dinamarca exige un “Coronapas” para todos los comedores interiores y locales culturales (REUTERS)

Dinamarca

Dinamarca exige un “Coronapas” para todos los comedores interiores y locales culturales que tiene los mismos requisitos que el Certificado COVID Digital UE. El Coronapas está disponible en papel o se puede descargar a través de una aplicación.

Francia

El presidente Emmanuel Macron ordenó por decreto que los visitantes de todos los locales de hostelería de interior con un aforo superior a 50 personas estén obligados a mostrar un pase verde. El parlamento francés está ahora en pleno debate sobre si introducir esto como ley formal y cómo podría ser en caso de hacerlo.

Alemania

Las restricciones varían de un estado a otro de Alemania, pero está ampliamente aceptado que los clientes deben presentar un resultado negativo de la prueba o una prueba de vacunación para ser admitidos en la restauración interior. Plasmar esto en una ley real es ahora un punto de discusión para Angela Merkel si los casos aumentan en todo el país..

Grecia

La aplicación griega Covid Pass está diseñada para comprobar el estado de “seguridad” de los clientes y verifica si una persona ha sido vacunada, se ha recuperado de la enfermedad o tiene resultados negativos recientes en las pruebas de PCR o antígenos. La aplicación es necesaria para entrar en restaurantes, cafés y bares.

El Gobierno griego cuenta con un plan independiente, el Freedom Pass, diseñado para animar a los jóvenes de 18 a 25 años a vacunarse.

El pase verde COVID-19 es necesario para todos los lugares públicos cerrados en Italia (REUTERS)

Italia

El pase verde COVID-19 es necesario para todos los lugares públicos cerrados en Italia. Este pase demuestra que el titular ha recibido al menos una dosis de la vacuna, se ha recuperado del virus o ha dado negativo en las últimas 48 horas.

Letonia

Las comidas al aire libre están abiertas para todos los residentes y visitantes, pero solo las personas vacunadas pueden cenar en el interior y visitar gimnasios, cines y teatros. La prueba se entrega en formato electrónico.

Lituania

Las personas que acrediten la vacunación mediante el “pase de oportunidad” electrónico de Lituania pueden cenar en interiores y entrar en otros lugares culturales y de ocio. A los que aún no están vacunados se les ofrece comida para llevar o sólo al aire libre.

El Certificado COVID Digital UE puede ser utilizado como prueba por los turistas que no están en la base de datos sanitaria de Lituania.

Luxemburgo

Los clientes con un certificado de vacunación digital pueden acceder a la hostelería interior hasta la 1 de la madrugada sin restricciones. Los que no lo tengan deben llevar mascarillas y practicar el distanciamiento social.

Más de 60 municipios de riesgo alto y muy alto en Portugal exigen una prueba de vacunación contra el COVID-19 o un resultado negativo de un test (EFE)

Países Bajos

No existe una implementación legal formal de un pase de la COVID-19, pero los negocios que comprueban la prueba de vacunación son los únicos autorizados a estar abiertos a pleno rendimiento.

Portugal

Más de 60 municipios de riesgo alto y muy alto -incluidas las ciudades de Lisboa y Oporto- exigen una prueba de vacunación contra el COVID-19 o un resultado negativo los viernes por la noche después de las 19:00 horas y los fines de semana. Esto no se aplica a los niños menores de 12 años.

República de Irlanda

El gobierno irlandés ha aprobado recientemente una ley por un estrecho margen que permite a los pubs, cafés y restaurantes servir a las personas vacunadas en el interior a partir del 26 de julio. Se espera que sea a través del Certificado COVID Digital UE o utilizando la documentación en papel para aquellos que no tengan el pase con código QR.

Eslovenia

La hospitalidad en interiores está abierta a los mayores de 18 años que estén vacunados o que puedan acreditar un resultado negativo en la prueba COVID-19. Las mesas deben estar separadas por 3 metros, incluso con el uso de pases.

España

Aunque España en su conjunto no ha introducido el llamado pasaporte COVID-19, la región de Galicia sí lo ha hecho. Los gallegos tendrán que demostrar que están vacunados, que se han recuperado o que han dado negativo en una prueba reciente a través de un Certificado Digital Covid. Este documento digital es necesario para entrar en bares, cafeterías y restaurantes de la región noroeste.

