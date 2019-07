"No comprendían por qué yo, que no era una mujer de negocios ni necesitaba el dinero, quería hacer esto. Fue difícil al principio vencer los prejuicios", dice hoy bajo el sol abrasador de Santa Fe, en la feria a la que asiste desde hace tres años. "La desconfianza del resto me ayudó aenfocarme. Ahora mi familia está muy orgullosa de mí", reconoce.

Rupa, una ama de casa visionaria, se transformó en una exitosa empresaria textil.