"Es muy importante destacar el valor de la prevención en pediatría. Muchas veces pensamos que si tenemos hijos de peso normal no tenemos que intervenir o no tenemos que preocuparnos y se dice: 'a mí no me preocupa porque mi hijo tiene un peso normal'; sin embargo es allí el momento donde toda la sociedad debiera concienciarse para trabajar en prevención", resaltó la especialista.