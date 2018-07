El Falcon 9 despegó de la base de la Fuerza Aérea Vandenberg a las 4:39 a.m. de California, y la primera etapa del cohete aterrizó con éxito en la plataforma Just Read the Instructions, en el océano Pacífico.

Los nuevos satélites de órbita baja están reemplazando otros más viejos que serán expulsados a la atmósfera.