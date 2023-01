Hoteles de Puno no funcionan y se registran cancelaciones de reservas hasta marzo

La Cámara Hotelera de la región calcula que por cada anulación se deja de percibir aproximadamente US$ 70 por persona. (Andina)

Las protestas y enfrentamientos en Puno, que han provocado la muerte de 18 peruanos (17 civiles y un policía), tiene paralizada varias actividades económicas de ese sector del país. Uno de los rubros más perjudicados es el turismo, ya que se han generado cancelaciones de reservas en hoteles incluso hasta marzo.

El último miércoles, ante los anuncios del reinicio de las protestas en esa región, los turistas comenzaron a dejar los hoteles y salir antes que las vías de comunicación y el aeropuerto sean tomados por los manifestantes que piden la renuncia de Dina Boluarte a la presidencia de la República.

“Hoy el 100% de hoteles en Puno está cerrado y con cero huéspedes, ya que ningún establecimiento está en condiciones de poder salvaguardar la integridad del cliente”, mencionó al diario Gestión, Oswaldo Soto, presidente de la Cámara Hotelera de la región.

En Puno hay 138 instalaciones para el hospedaje de turistas y en los últimos días han estado recibiendo cancelaciones de reservas para todo el mes de enero e incluso febrero y marzo.

Las protestas en Puno se retomarían la próxima semana. (Andina)

Pérdidas económicas por falta de turistas

La Cámara Hotelera de la región calcula que por cada anulación se deja de percibir aproximadamente US$ 70 por persona. También indican que cada turista que no llega a realizar sus viajes provoca un gasto frustrado por US$ 200 correspondientes al hospedaje, transporte, tours y otros servicios.

“Un 80% es turismo nacional y un 20% es turismo receptivo y ambos públicos ahora están mirando otros destinos, pues no ven conveniente ir a un lugar tan convulsionado como Puno”, refirió Soto.

Así, la pérdida para el sector hotelero bordearía los S/ 500 mil diarios. Además, en promedio se deja de realizar 1200 reservas por día. También se ve afectada toda la cadena de proveedores y servicios a este sector.

Soto indicó que la situación es similar en el caso de los hoteles cinco estrellas y que aún no sabe hasta cuándo continuará la convulsa situación. “Se cree que el lunes nuevamente empiezan las protestas”, indicó.

Virgen de la Candelaria en suspenso

La Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno informó el último martes que la presentación oficial de la festividad en honor a la Virgen de la Candelaria 2023, programada para el 14 de enero, fue suspendida debido a las manifestaciones que se registran en las ciudades de Puno y de Juliaca,

Entre las actividades programadas figuraban la presentación y exhibición de danzas con trajes originarios y de trajes de luces en el estadio Enrique Torres Belón, como el inicio de los actos religiosos y culturales de la mayor fiesta de Puno

“En aras de la salud e integridad y nuestra profunda solidaridad con los familiares de los fallecidos en los últimos acontecimientos sociales en la ciudad de Juliaca, se suspende la actividad programada para este 14 de enero”, indica el pronunciamiento de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno.

Para el 20 de enero está programada la elección y coronación de la reina del folklore 2023, como antesala al día central de la Festividad de la Virgen de la Candelaria, que se celebra el 2 de febrero. El sector turismos espera que estas otras actividades posteriores relacionadas no se suspendan y se halle una salida al conflicto.

