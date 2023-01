El testimonio del fotógrafo herido con un perdigón por la Policía en las protestas en Puno

El testimonio del fotógrafo de EFE herido por un perdigón. Foto: Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)

El fotoperiodista de la agencia EFE, Aldair Mejía, contó por primera vez cómo se encuentra tras ser herido por un perdigón por la Policía Nacional del Perú (PNP). Esto, luego de estar cubriendo las movilizaciones en Cusco y luego llegar hasta Juliaca (Puno), donde se ha concentrado los enfrentamientos en los últimos días.

“Caí herido en el bypass de Cusco, yo estaba con los manifestantes, estaba enviando fotos a la vez. En el mismo bypass los manifestantes estaban detrás de mí y yo estaba frente a la Policía, justo estaba viendo mi celular y en unos segundos siento que se me adormeció la pierna”, relató Mejía al Instituto de Prensa y Sociedad.

Luego de ello, se da cuenta de que su pierna estaba manchada de sangre. “Me alzo y era como un hueco, la gente gritaba ‘perdigón, perdigón, bala, bala’, la verdad no sabía qué era, porque el dolor no me daba tanto”, reveló.

Te puede interesar: Fotógrafo fue herido con perdigón y recibió amenazas de la PNP en las protestas en Puno: “Sal de aquí, si no te vuelo la cabeza”

Imágenes sensibles: Fotógrafo de EFE fue herido con perdigón| VIDEO: Radio La Decana

“Me llevaron cargado a un mercadito, me aislaron de los policías. Ahí me limpiaron la sangre, me amararon con el pasador para que la sangre no salga mucho”, agregó.

Mejía también brindó más detalles de la amenaza que recibió por parte de los efectivos policiales a las 10:00 a.m. “Yo estoy caminando normal y veo que dos policías vienen corriendo, no pensaba que iba a venir en contra mía, pensaba que iba a defender a alguien que estaba ahí. Se acerca y me empuja uno, me caigo a la vereda con la tierra y yo le digo: ‘soy prensa, prensa’, me decían que ‘soy rebelde’”, mencionó.

La Asociación de Fotoperiodista del Perú denunció que el comunicador fue amenazado de muerte para evitar que cumpla sus labores. Ante ello, pidieron que se realice las investigaciones y se sancione a los responsables.

Periodista Aldair Mejía es intervenido por la PNP en Puno. Foto: Juan Mandamiento.

“(...) me botó con su escudo a la arena en los exteriores del aeropuerto. Luego, mientras tomaba fotos de las intervenciones, viene y me quiso arranchar la cámara. Me fui caminando y me amenazó, diciendo: ‘Sal de aquí, si no te vuelo la cabeza y vas a morir’”, se lee en el comunicado de AFPP, de acuerdo con el relato de Mejía.

Cambios en el parte médico

En conversación con Zuliana Lainez, representante de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), denunció que el jefe de la Clínica Americana de Juliaca trató de cambiar el parte médico. Sin embargo, Mejía ha rechazado y comunicado de inmediato.

“Ha sido trasladado a una clínica en Juliaca, pero lo que más deploramos desde la Asociación Nacional de Periodistas, que tenemos información, que han querido cambiar el parte médico. A pesar de que es un perdigón de goma, el jefe de la clínica ha querido decir que es el impacto de una piedra. Aldair se ha negado”, aseguró a Infobae.

Además, se difundió los exámenes que se le realizó al fotógrafo. En el documento que está firmado y sellado por la doctora Dency Gilda Apaza Chipana, se detalla que Mejía tuvo una “fractura en la pierna y ubicación de perdigón”.

Parte médico de periodista Foto: Twitter Nicol León

Gremios rechazan represión

Diferentes gremios de periodistas han rechazado la represión en contra del fotógrafo y otros comunicadores. A través de su cuenta de Twitter, Luis Jaime Cisneros, presidente de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) consideró inaceptable los actos de violencia.

“Puede que seamos un testigo privilegiado e incómodo, pero cumplimos un deber moral con la sociedad. Protestamos y pedimos a las autoridades peruanas sancionar todo exceso policial, así como investigar los ataques de manifestantes contra periodistas de medios locales”, se lee en la misiva.

Comunicado de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP)

De la misma manera, la ANP pidió la identificación y sanciones contra los responsables. Hasta el momento, se conoce que Mejía se encuentra estable y en recuperación.

SEGUIR LEYENDO